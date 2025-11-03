Bihar Elections 2025 LIVE: कटिहार की रैली में पीएम मोदी ने उठाए सवाल, पिता लालू यादव का नाम लेकर क्यों प्रचार नहींं कर रहे तेजस्वी?

Bihar Election 2025 LIVE, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, और पूरे राज्य का राजनीतिक तापमान चरम पर है. पटना से लेकर पूर्णिया तक हर तरफ रैलियों, रोड शो और तीखी बयानबाजी का दौर जारी है. सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से नेता मतदाताओं को साधने की आखिरी कोशिशों में जुटे हैं.

आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में तय हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजा पाकर में विशाल सभा को संबोधित करेंगे और शाम को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोनबरसा और लखीसराय में जनसभा करेंगी और रोसड़ा में रोड शो में हिस्सा लेंगी.

इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विशाल जनसभाओं के जरिए चुनावी जंग को और गर्मा दिया. बक्सर और नवादा की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने राजद कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के खिलाफ थी, लेकिन दबाव में आकर उसे मानना पड़ा. मोदी ने तंज कसा कि राजद ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रख दिया, जो उनके जंगलराज मानसिकता को दर्शाता है.

वहीं खगड़िया में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने में विफलता पाई है. राहुल ने कहा कि इन दोनों ने राज्य के नौजवानों को मजदूर बना दिया.

इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल तब मची जब जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को मोका में जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया.

अब जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है, बिहार का सियासी माहौल अपने चरम पर है. आने वाले कुछ दिनों में यह तय होगा कि मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं, एनडीए की सत्ता वापसी होगी या इंडिया गठबंधन राज्य में नया समीकरण बनाएगा.