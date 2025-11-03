Bihar Elections 2025 LIVE: कटिहार की रैली में पीएम मोदी ने उठाए सवाल, पिता लालू यादव का नाम लेकर क्यों प्रचार नहींं कर रहे तेजस्वी?

Bihar Election 2025 LIVE, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं, और पूरे राज्य का राजनीतिक तापमान चरम पर है. पटना से लेकर पूर्णिया तक हर तरफ रैलियों, रोड शो और तीखी बयानबाजी का दौर जारी है. सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से नेता मतदाताओं को साधने की आखिरी कोशिशों में जुटे हैं.
आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में तय हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजा पाकर में विशाल सभा को संबोधित करेंगे और शाम को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोनबरसा और लखीसराय में जनसभा करेंगी और रोसड़ा में रोड शो में हिस्सा लेंगी.
इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विशाल जनसभाओं के जरिए चुनावी जंग को और गर्मा दिया. बक्सर और नवादा की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने राजद कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के खिलाफ थी, लेकिन दबाव में आकर उसे मानना पड़ा. मोदी ने तंज कसा कि राजद ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रख दिया, जो उनके जंगलराज मानसिकता को दर्शाता है.
वहीं खगड़िया में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने में विफलता पाई है. राहुल ने कहा कि इन दोनों ने राज्य के नौजवानों को मजदूर बना दिया.
इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल तब मची जब जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को मोका में जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया.
अब जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है, बिहार का सियासी माहौल अपने चरम पर है. आने वाले कुछ दिनों में यह तय होगा कि मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं, एनडीए की सत्ता वापसी होगी या इंडिया गठबंधन राज्य में नया समीकरण बनाएगा.
- Nov 03, 2025 15:43 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने उठाए सवाल, पिता लालू यादव का नाम लेकर क्यों नहींं कर रहे तेजस्वी?
बिहार में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा, “अपने चुनाव प्रचार में पिता का नाम लेने से डर क्यों लग रहा है? उनके शासनकाल की बातों से छिपने की कोशिश क्यों हो रही है?”
Why scared of taking your father's name during campaign, why this hide and seek about his rule, asks PM in apparent reference to Tejashwi. pic.twitter.com/Ls2pBIhwKF— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
- Nov 03, 2025 14:43 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी का दावा, विदेशी त्योहार धूमधाम से मनाता है कांग्रेस परिवार, छठ पर्व का करता है अपमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का "शाही परिवार" कई विदेशी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन जब बिहार और पूर्वी भारत की आस्था का पर्व छठ पूजा आता है, तो उसे "ड्रामा" कहकर उसका अपमान करता है.
Congress 'royal family' celebrates several foreign festivals, but calls Chatth Puja "drama", claims PM Modi in Bihar. pic.twitter.com/MQ0DJROFng— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
फिलहाल कटिहार में प्रधानमंत्री अपनी आज की दूसरी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले सहरसा की रैली में कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह बात कही.
- Nov 03, 2025 14:03 IST
Bihar Election 2025 LIVE: सहरसा में पीएम मोदी का संबोधन जारी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: सहरसा में हुई रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहरसा की जनता के इस अपार स्नेह और समर्थन से स्पष्ट है कि विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए लोग एनडीए के साथ हैं. उन्होंने आशीर्वाद देने पहुंचे सभी लोगों को सिर झुकाकर प्रणाम किया.
- Nov 03, 2025 12:25 IST
Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी बोले, गुजरात में फैक्ट्री-डाटा सेंटर्स, बिहार में कट्टे की बात करते हैं पीएम
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा बयान पर आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने तीखा पलटवार किया है. तेजस्वी ने कहा कि भाजपा खुद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी, यह बात पूरा बिहार जानता है.
VIDEO | Patna: On PM Narendra Modi’s remarks, RJD leader and Mahagathbandhan’s CM face Tejashwi Yadav says, “BJP will not let Nitish Kumar remain Bihar’s Chief Minister - everyone knows this. As for the Prime Minister’s language - talking about guns (‘katte’) instead of… pic.twitter.com/IbzanWqer7— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
प्रधानमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं, विकास की नहीं. हमने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नहीं सुना. जब वे गुजरात में होते हैं तो फैक्ट्रियों और डाटा सेंटर्स की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आकर कट्टे की बात करते हैं. यह कैसा संदेश है?” तेजस्वी के इस बयान से चुनावी माहौल में नया सियासी घमासान छिड़ गया है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब रोज़गार, शिक्षा और विकास की बात चाहते हैं, न कि डर और धमकी की राजनीति.
- Nov 03, 2025 12:19 IST
Bihar Election 2025 LIVE: आरजेडी सांसद बोले, 2025 का चुनाव तय करेगा बिहार आगे बढ़ेगा या नहीं
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव 1952 के बाद का सबसे अहम और निर्णायक चुनाव है, एक ऐसा मोड़ जो तय करेगा कि बिहार आगे बढ़ेगा या फिर पिछड़ेपन की ओर लौट जाएगा.
मनोज झा ने कहा कि हमें गुजरात से कोई जलन नहीं है, लेकिन बिहार को भी निवेश और विकास के मामले में समान ध्यान मिलना चाहिए. सौतेलेपन जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम भाई-बहन की तरह साथ रहना चाहते हैं, उपेक्षित बनकर नहीं.
VIDEO | Patna: Addressing a press conference, RJD MP Manoj Jha (@manojkjhadu) says, “It’s perhaps the most critical election since 1952, a make-or-break moment that will decide Bihar’s future. This election will decide whether Bihar will move ahead or be pushed back into a time… pic.twitter.com/SliX3SJ8wQ— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
उन्होंने आगे कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है, सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नहीं.
- Nov 03, 2025 12:01 IST
Bihar Election 2025 LIVE: केंद्रीय मंत्री का दावा, बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले बिहार की सियासत में सियासी तापमान और बढ़ गया है. इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. मोकामा में मीडिया से बातचीत में ललन सिंह ने कहा, “एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और हम सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ रहे हैं.
- Nov 03, 2025 11:24 IST
Bihar Election 2025 LIVE: खरगे आज बिहार के वैशाली में करेंगे चुनावी रैली
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज बिहार दौरे पर रहेंगे. वे दोपहर 12:15 बजे वैशाली जिले के राजा पाकर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे पटना में विशेष प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेंगे.
- Nov 03, 2025 11:20 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी की आज सहरसा और कटिहार में चुनावी रैली
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में दो चुनावी रैलियां करेंगे. पहली रैली दोपहर 1:45 बजे सहरसा के पटेल ग्राउंड में होगी, जबकि दूसरी रैली 3:30 बजे कटिहार के लेलहा चौक स्थित हथिया दियारा गांव में करेंगे.
- Nov 03, 2025 11:13 IST
Bihar Election 2025 LIVE: अमित शाह की आज बिहार में 3 चुनावी रैली
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार में तीन जनसभाएं करेंगे. पहली जनसभा दोपहर 12:15 बजे शिवहर के चंदौली स्थित श्री जगनाथ सिंह महाविद्यालय मैदान में, दूसरी 1:30 बजे सीतामढ़ी के रीगा फुटबॉल मैदान में और तीसरी 3:15 बजे मधुबनी के खुटौना स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान में होगी.
- Nov 03, 2025 11:06 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पहले चरण में 6 नवंबर को इन 18 जिलों में डाले जाएंगे वोट
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. जिन जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा शामिल हैं. पहले चरण के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है. नेता लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मतदान की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.
- Nov 03, 2025 11:04 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पहले फेज के लिए मंगलवार शाम थम जाएगा प्रचार का शोर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी हलचल अपने चरम पर है. पहले चरण के लिए मंगलवार शाम प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी सिर्फ जनसंपर्क और घर-घर संपर्क के जरिए मतदाताओं से जुड़ सकेंगे. पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा की कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. इस चरण को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं.