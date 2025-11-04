scorecardresearch
Train Accident: छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा, अबतक 4 लोगों की मौत, अपनों को खोज रहे लोग 1072 पर नाम, नंबर कराएं दर्ज

Chhattisgarh Train Accident: छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया. पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी, दोनों में टक्कर से हो गई. हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है.

FE Hindi Desk
Chhattisgarh Train Accident

Bilaspur train collision: हादसे में अबतक 4 लोगों की मौत और ट्रेन में कई लोगों के फसे होने की खबर. (Image: PTI)

Chhattisgrah Bilaspur Train Crash: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है. इसमें अबतक 4 लोगों की मौत की खबर है. कई लोग के ट्रेन में फसे बताए जा रहे हैं. मरने वालों का यह आंकड़ा अंतिम नहीं है. जैसे-जैसे जानकारी सामने आती रहेगी. हम इसे अपडेट करते रहेंगे. मंगलवार को बिलासपुर के लालखदान के नजदीक एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें कई लोगों के घायल और फंस हैं. आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और बाकी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा जाएगा.

हादसा कब और किन-किन ट्रेनों के बीच हुआ

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑफरेशन के लिए सभी संसाधन मौके पर भेज दिए गए हैं. घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है.

गेवरा रोड से बिलासपुर जा रही MEMU लोकल ट्रेन संख्या 68733 की टक्कर मंगलवार शाम करीब 4 बजे गेटोरा और बिलासपुर के बीच अप लाइन पर एक मालगाड़ी से हो गई. हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है. रेलवे और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

अब तक 4 लोगों की मौत, ट्रेन में कई लोग फसे

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 'इस हादसे में कई लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं. पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं. बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है.

अपनों की तलाश कर रहे लोग हेल्पलाइन नंबर करें संपर्क

बिलासपुर के सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने हादसे स जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों को अभी तक अपनों के बारे में पता नहीं चल पाई है और फर यात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रही है, ऐसे सभी वे ट्रेन हादसे से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1072 पर नाम और नंबर रजिस्टर करा दें ताकि रेलवे को जानकारी हो जाए की कि वो किसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए रेलवे के आधिकारिक पोर्टल या फिर डीआरएम आफिस की मदद भी ली जा सकती है.

घटना पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने जताया दुख

ट्रेन हादसे पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दुख जताया. उन्होंने कहा - यह बहुत दुखद घटना है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दर्दनाक हादसे में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

Train Accident