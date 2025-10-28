scorecardresearch
देश

Congress vs RJD vs CPI vs VIP: बिहार में महागठबंधन के लिए फ्रेंडली फाइट बनेगी मुसीबत?

2020 के चुनाव में जीत-हार का फर्क बहुत मामूली था. एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सिर्फ 0.03% वोट शेयर और 15 सीटों का अंतर रहा था. ऐसे में इस बार फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों के नतीजे अहम रोल प्ले कर सकते हैं.

Written byFE Hindi Desk

2020 के चुनाव में जीत-हार का फर्क बहुत मामूली था. एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सिर्फ 0.03% वोट शेयर और 15 सीटों का अंतर रहा था. ऐसे में इस बार फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों के नतीजे अहम रोल प्ले कर सकते हैं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Mahagathbandhan Friendly Fights, Bihar Elections 2025, Mahagathbandhan Friendly Fights, Congress vs RJD Seats, Bihar Assembly Elections, Tejashwi Yadav, Rashtriya Janata Dal, Congress Party Bihar, CPI Candidates, Vikassheel Insaan Party (VIP), NDA vs INDIA Bloc, Bihar Politics, Bihar Election 2020 Comparison, Friendly Contest Seats Bihar, Vaishali Constituency, Kahalgaon Election, Narkatiaganj Seat, Sikandra Jamui, Sultanganj Bhagalpur, Bachhwara Begusarai, Biharsharif Nalanda, Rajapakar Vaishali, Kargahar Rohtas, Gaura Bauram Darbhanga, Chainpur Kaimur, Mukesh Sahani, Rahul Gandhi Campaign Bihar, Tejashwi Prasad Yadav, Congress RJD Alliance, INDIA Bloc Bihar, Seat Sharing Dispute Bihar, Election Manifesto Bihar, Nitish Kumar, BJP Bihar, JD(U), BSP Candidate Bihar, Opposition Strategy Bihar, Electoral Battle Bihar 2025, Friendly Fights Impact, Bihar Politics News, Bihar Election Latest Updates

बिहार में जिन 9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों उम्मीदवार उतार रही हैं, उसे कांग्रेस प्रवक्ता ने विपक्षी गठबंधन की रणनीतिक चाल बताया है. हालांकि, पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि इन सीटों पर मुकाबला आपसी टकराव वाला यानी अनफ्रेंडली होने वाला है. (Image: FB/MahilaCongress)

कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद, विपक्षी महागठबंधन बिहार की 11 सीटों पर "दोस्ताना लड़ाई" को रोकने में नाकाम रहा. कांग्रेस ऐसी नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से पाँच सीटों पर उसका मुकाबला तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राजद और चार सीटों पर भाकपा से है. राजद और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) दो सीटों पर आमने-सामने हैं.

इनमें से सात सीटें वर्तमान में एनडीए दलों के पास हैं, एक पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, जो बाद में जेडी(यू) में शामिल हो गए, और बाकी सीटें विपक्ष के पास हैं. इस चुनाव में, जहाँ 2020 में दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयर का अंतर 0.03% और 15 सीटों का था, 11 सीटों पर "दोस्ताना मुकाबला" निर्णायक साबित हो सकता है.

Advertisment

कांग्रेस और राजद के बीच इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट

वैशाली

यह सीट वर्तमान में जदयू के सिद्धार्थ पटेल के पास है, जिन्होंने कांग्रेस के संजीव सिंह को 7,413 मतों से हराया. दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार दोहराए हैं, लेकिन राजद ने अजय कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जो 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के उम्मीदवार के रूप में 17% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे.

कहलगांव (भागलपुर जिला)

यह निर्वाचन क्षेत्र कभी दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के कुर्मी चेहरे सदानंद सिंह से जुड़ा था, जिन्होंने 1969 से 2015 के बीच नौ बार इसका प्रतिनिधित्व किया: 1969 से 1985 तक; 2000 से 2005 तक (वे फरवरी के चुनावों में जीते लेकिन अक्टूबर में अगला चुनाव हार गए), और 2010 से 2020 तक. कांग्रेस ने पांच साल पहले उनके बेटे शुभानंद मुकेश को मैदान में उतारा था, लेकिन वह भाजपा के पवन कुमार यादव से 42,893 मतों से हार गए थे.

इस बार समीकरण बदल गए हैं क्योंकि मुकेश जदयू में चले गए हैं और कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने रविवार को पवन कुमार यादव को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया. अपने पुराने गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए, कांग्रेस ने 2020 के पटना साहिब उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है और राजद ने रजनीश भारती को टिकट दिया है, जिनके पिता और राजद नेता संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार में मंत्री हैं.

नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)

2020 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी, जहाँ भाजपा की रश्मि वर्मा ने अपने देवर और मौजूदा कांग्रेस विधायक विनय वर्मा को हराया था, जिनके परिवार के पास पश्चिम चंपारण में शिकारपुर एस्टेट का स्वामित्व था. 2022 में, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद वर्मा पर इस्तीफे की माँग उठी थी.

इस बार पार्टी ने उनकी जगह संजय पांडे को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बिहार के पूर्व सीएम केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को उम्मीदवार बनाया है.

सिकंदरा (जमुई)

कांग्रेस ने बिनोद कुमार चौधरी को उस सीट से मैदान में उतारा है जहाँ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पाँच साल पहले कांग्रेस को 5,505 वोटों से हराया था. राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि हम (सेक्युलर) ने मौजूदा विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी को फिर से टिकट दिया है.

सुल्तानगंज (भागलपुर)

यह सीट 2005 से जेडी(यू) के पास है. कांग्रेस ने ललन कुमार को मैदान में उतारा है और आरजेडी ने चंदन कुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने मौजूदा विधायक ललित नारायण मंडल को मैदान में उतारा है.

इन सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच दोस्ताना फाइट 

बछवाड़ा (बेगूसराय)

पिछली बार सीपीआई के अब्देश कुमार राय भाजपा के सुरेंद्र मेहता से 484 वोटों से हार गए थे. इस बार कांग्रेस ने बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2020 का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे. भाजपा ने मेहता को फिर से उम्मीदवार बनाया है.

बिहारशरीफ (नालंदा)

राजद के सुनील कुमार 2020 में भाजपा के डॉ. सुनील कुमार से 15,102 मतों से हार गए थे. इस बार कांग्रेस ने अपने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से एक उमर खान को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा ने शिव कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने इस विधायक को फिर से टिकट दिया है.

राजापाकर (वैशाली)

पिछली बार यहाँ कांग्रेस ने जदयू को 1,796 वोटों से हराया था. इस बार पार्टी ने मौजूदा विधायक प्रतिमा कुमारी को मैदान में उतारा है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 की हार का बदला लेने के लिए महेंद्र राम को मैदान में उतारा है. भाकपा ने मोहित पासवान को मैदान में उतारा है.

करगहर (रोहतास)

कांग्रेस ने 2020 में यहाँ जदयू को 4,083 मतों से हराया था. इस बार पार्टी ने मौजूदा विधायक संतोष कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा ने महेंद्र प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है. जदयू ने पूर्व विधायक बशिष्ठ सिंह को फिर से टिकट दिया है, जो पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे.

इन सीटों पर आरजेडी और वीआईपी के बीच दोस्ताना लड़ाई

गौरा बौराम (दरभंगा)

मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली पार्टी, जिसका मुख्य मतदाता आधार निषाद समुदाय है, ने 2020 में एनडीए का हिस्सा रहते हुए यह सीट जीती थी. तब, इसके उम्मीदवार स्वर्ण सिंह ने राजद के अफजल अली खान को 7,280 मतों से हराया था. इस बार, पार्टी के अध्यक्ष संतोष सहनी, जो पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं, उम्मीदवार हैं, जबकि राजद ने खान को फिर से मैदान में उतारा है.

चैनपुर (कैमूर)

सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर 2020 में बसपा के मोहम्मद ज़मा खान ने जीत हासिल की थी, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बने. राजद ने पूर्व विधायक बृज किशोर बिंद को मैदान में उतारा है, जो 2020 में भाजपा के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे थे. यह सीट जदयू को आवंटित होने के बाद, बिंद सितंबर में राजद में शामिल हो गए थे. वीआईपी के उम्मीदवार इसके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद विंद हैं, जबकि ज़मा खान इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

अगर सहयोगियों के बीच आखिरी समय में समझौता न होता, तो "दोस्ताना मुकाबलों" की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती थी. कांग्रेस ने लालगंज (वैशाली ज़िला), प्राणपुर (कटिहार) और वारसलीगंज (नवादा) से अपने उम्मीदवार वापस ले लिए, इन तीनों सीटों पर राजद चुनाव लड़ रहा है. वीआईपी की बिंदु गुलाब यादव ने भी बाबूबरही (मधुबनी) से अपना नामांकन वापस ले लिया, जहाँ राजद नेता अरुण कुमार सिंह मौजूदा जदयू विधायक मीना कुमारी से मुकाबला करने वाले हैं. 2020 में राजद यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी.

रोसरा (समस्तीपुर) में भी सीपीआई और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने वाला था, लेकिन वामपंथी दल के उम्मीदवार का नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जिससे विपक्षी गठबंधन की ओर से केवल कांग्रेस ही मैदान में रह गई. इसी तरह, रामनगर (पश्चिम चंपारण) में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद, महागठबंधन की ओर से राजद मैदान में है.

महागठबंधन में कैसे होगा डैमेज कंट्रोल

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इन 11 दोस्ताना मुकाबलों का विपक्ष की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. "सभी 243 सीटों पर लोग तेजस्वी यादव जी को वोट देंगे. इन सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. संभावना है कि इन सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार मतदान से पहले ही राजद को औपचारिक रूप से समर्थन देने की घोषणा कर दें."

वीआईपी प्रवक्ता देबज्योति ने दावा किया कि राजद उम्मीदवार चैनपुर और गौरा बौराम दोनों सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा, "राजद उम्मीदवार संयुक्त प्रचार अभियान के दौरान वीआईपी को अपने समर्थन की घोषणा करेंगे."

कांग्रेस और राजद दोनों जिन नौ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में पूछे जाने पर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञानरंजन ने दावा किया कि यह विपक्षी गठबंधन की ओर से एक "रणनीतिक कदम" है. लेकिन, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन सीटों पर मुकाबला काफी "अमित्र" होगा.

Congress Tejashwi Yadav Bihar Assembly Elections Bihar Election 2025