Bank Holiday Alert : 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर बैंक बंद रहेंगे?

Guru Nanak Jayanti 2025 Bank Holiday : भारत के कई राज्यों में आज, 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती है. भारत में हर राज्य में त्योहार अलग-अलग होते हैं, इसलिए बैंक छुट्टियां भी राज्यों के अनुसार बदलती हैं.
इस बार 5 नवंबर, बुधवार का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है. एक ही दिन गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) और कार्तिक पूर्णिमा जैसे दो बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं.
आज कहां कहां बंद रहेंगे बैंक?
गुरु नानक गुरपुरब, जिसे गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है. गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक हैं. यह सिखों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है.
इस मौके पर आज 5 नवंबर को मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
इन शहरों में आइजॉल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर समेत कई शहर हैं, जहां सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
नवंबर 2025 में बैंक हॉलीडे
नवंबर महीने में अलग-अलग राज्यों में कई त्योहारों पर बैंक बंद (Bank Holidays) रहेंगे, जैसे, कन्नड़ राज्योत्सव, इगास-बग्वाल, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, रहस पूर्णिमा, नोंगकरेम डांस, वांगला फेस्टिवल, कनकदास जयंती. यह छुट्टियां राज्य के अनुसार बदलेंगी.
आने वाली बैंकों की छुट्टियां
6 नवंबर 2025 : मेघालय में बैंक नोंगकरेम डांस फेस्टिवल पर बंद रहेंगे. बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
7 नवंबर 2025 : मेघालय में बैंक वांगला फेस्टिवल के कारण बंद रहेंगे.
8 नवंबर 2025 : कर्नाटक में बैंक कनकदास जयंती पर बंद रहेंगे. यह दूसरा शनिवार भी है, इसलिए बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे.
9 नवंबर - रविवार
16 नवंबर - रविवार
22 नवंबर - महीने का चौथा शनिवार
23 नवंबर - रविवार
30 नवंबर - रविवार
बैंक बंद होने पर इन विकल्पों का इस्तेमाल करें
बैंक बंद रहने के दौरान आप UPI, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. इनमें चेक बुक ऑर्डर करना, बिल पेमेंट, प्रीपेड फोन रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, होटल और ट्रैवल टिकट बुकिंग जैसे काम शामिल हैं.