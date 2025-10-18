scorecardresearch
देश

पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म होने के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय! RJD नेता ने कहा - अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा

Bihar Election 2025: कई महीनों की उलझन के बाद, महागठबंधन अब सीट बंटवारे का हल निकालता दिख रहा है. पहले फेज के नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म होने के एक दिन बाद, RJD ने कहा कि विपक्षी दलों ने सीटों पर सहमति बना ली है.

Written byFE Hindi Desk

Bihar Election 2025: कई महीनों की उलझन के बाद, महागठबंधन अब सीट बंटवारे का हल निकालता दिख रहा है. पहले फेज के नॉमिनेशन की डेडलाइन खत्म होने के एक दिन बाद, RJD ने कहा कि विपक्षी दलों ने सीटों पर सहमति बना ली है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Mahagathbandhan seat sharing finalised

Bihar Election 2025: कई महीनों की उलझन के बाद, महागठबंधन अब सीट बंटवारे का हल निकालता दिख रहा है. (Image: IE File)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लंबे समय से चल रहे सीट बंटवारे के विवाद में आखिरकार महागठबंधन ने समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है. पहले चरण के नामांकन की आखिरी तिथि समाप्त होने के एक दिन बाद, विपक्षी दलों ने सीटों पर सहमति बना ली, और RJD ने इसे ऐलान किया.

RJD नेता मृत्युनजय तिवारी ने शनिवार को कहा, “महागठबंधन ने सीट बंटवारा अंतिम रूप दे दिया है; कुछ सीटों पर बची हुई उलझनें जल्दी ही सुलझाई जाएंगी और घोषित की जाएंगी.” उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन जनता का गठबंधन है और सभी उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोट मांग रहे हैं.

Advertisment

वहीं NDA ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उसका गठबंधन सभी 5 सहयोगियों के साथ समन्वय कर चुका है. LJP-रामविलास नेता चिराग पासवान ने कहा, “NDA में सभी 243 उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हैं. कोई उलझन नहीं है, जबकि विपक्षी दल आपस में अपने दावे रद्द करने में लगे हैं.”

महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, CPI (ML-L), CPI (M), CPI और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) शामिल हैं. अभी भी लगभग एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पर सहमति बन रही है, जबकि दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है. पहले चरण में कुल 121 सीटों के लिए नामांकन जमा कर दिए गए हैं. दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि सोमवार है.

इस बीच राष्ट्रवादी लोक जनशक्ति पार्टी ने घोषणा की कि वह इकाई रूप में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के साथ हुई बातचीत विफल रही. पार्टी के अध्यक्ष परस, जो पहले NDA का हिस्सा थे, ने इस साल की शुरुआत में गठबंधन से किनारा कर लिया था और “अन्याय” का आरोप लगाया था.

Bihar Election Bihar Assembly Elections Bihar Election 2025 Bihar