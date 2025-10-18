scorecardresearch
FASTag Annual Pass: इस दिवाली अपनों को गिफ्ट में दीजिए फास्टैग एन्युअल पास, NHAI की नई सुविधा का ऐसे करें इस्तेमाल

NHAI ने बताया है कि अपनों को फास्टैग एन्युअल पास करने के लिए बस राजमार्गयात्रा ऐप खोलें, Add Pass वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और उस व्यक्ति का वाहन नंबर और मोबाइल नंबर डालें, जिसे आप फास्टैग एन्युअल पास देना चाहते हैं.

Written byFE Hindi Desk

author-image
FE Hindi Desk
New Update
FASTag IE File

NHAI ने घोषणा की है कि FASTag वार्षिक पास को अब 'राजमार्गयात्रा' ऐप के जरिए किसी को भी आसानी से उपहार में दिया जा सकता है. (IE File)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत और सहूलियत भरी खबर है. सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि FASTag वार्षिक पास को अब 'राजमार्गयात्रा' ऐप के जरिए किसी को भी आसानी से उपहार में दिया जा सकता है. यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है.

उपहार देने का आसान तरीका

NHAI ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया कि वार्षिक पास को उपहार में देने की प्रक्रिया बेहद सरल है. उपयोगकर्ता को 'राजमार्गयात्रा' ऐप पर जाकर 'पास जोड़ें' (Add Pass) विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, उस व्यक्ति का वाहन नंबर और संपर्क विवरण जोड़ना होगा, जिसे वे FASTag वार्षिक पास उपहार में देना चाहते हैं.

आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद ओटीपी (OTP) सत्यापन किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद उस वाहन से जुड़े मौजूदा FASTag पर वार्षिक पास सक्रिय हो जाएगा. भुगतान के दो घंटे के भीतर यह पास एक्टिवेट हो जाता है.

क्या है FASTag वार्षिक पास?

FASTag वार्षिक पास राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन और किफायती यात्रा विकल्प है.

  • लागत: इसके लिए ₹3,000 का एकमुश्त शुल्क भुगतान करना होगा.

  • वैधता: यह पास एक साल के लिए या 200 टोल प्लाजा पार करने तक वैध है, जो भी पहले हो.

  • कवरेज: यह भारत भर में लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू है.

  • लाभ: एक बार शुल्क चुकाने के बाद, उपयोगकर्ता को FASTag को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे परेशानी मुक्त यात्रा संभव होगी.

  • पात्रता: यह पास वैध FASTag वाले सभी गैर-वाणिज्यिक वाहनों (जैसे कार, जीप) के लिए लागू है.

NHAI के इस कदम से लोगों को राजमार्गों पर यात्रा के लिए एक किफायती समाधान मिला है, साथ ही अब वे इस सुविधा को अपने प्रियजनों को तोहफे के रूप में भी दे सकते हैं, जिससे उनकी यात्रा भी सुगम हो सकेगी.

