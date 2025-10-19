क्या छठ पूजा से पहले मिलेगा पीएम किसान का पैसा, योजना की 21वीं किस्त को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट?

PM Kisan Yojana 21th Installment: पीएम किसान योजना के तहत पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये भेजे गए, लेकिन बाकी राज्यों के किसान अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं. देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को कब अगली किस्त का लाभ मिलेगा? बिहार चुनाव को देखते हुए क्या सरकार छठ महापर्व के नजदीक 2000 रुपये की किस्त जारी करेगी? आइए लेटेस्ट खबरों पर एक नजर डालते हैं.
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, चारों राज्यों को छोड़कर देशभर के लाभार्थी किसानों को योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 21वीं किस्त इस महीने में जारी हो सकती है, और संभवतः छठ पूजा के पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि जमा हो सकती है.
अब तक किन किसानों को मिली है 21वीं किस्त?
सितंबर 2025 में, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बाढ़ और भूस्खलन के कारण तत्काल राहत देने के लिए 21वीं किस्त जारी की गई थी. इसके बाद, जम्मू और कश्मीर के किसानों को भी 7 अक्टूबर 2025 को यह किस्त मिली. हालांकि, अन्य राज्यों के किसानों को अभी तक यह किस्त नहीं मिली है.
किसान कब तक अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं?
किसान अपनी पात्रता और किस्त की स्थिति चेक करने के लिए आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जा सकते हैं. यहां वे अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपनी स्थिति देख सकते हैं.
क्या करें ताकि किस्त में कोई रुकावट न हो?
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित कदम उठाएं:
अपने ई-केवाईसी को अपडेट करें.
लैंड रिकार्ड अपडेट करें.
आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक करें.
अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट करें.
यदि इन प्रक्रियाओं में कोई समस्या आती है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से सहायता प्राप्त करें.
हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से 21वीं किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि छठ पूजा के पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त जमा हो सकती है. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें ताकि किस्त में कोई रुकावट न हो.