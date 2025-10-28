PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त, सरकार ने जारी किया अलर्ट

PM Kisan Yojana Next Installment : पीएम किसान योजना के जिन लाभार्थी किसानों ने अबतक आधार बेस्ड e-KYC और लैंड रिकॉर्ड वेरीफिकेशन नहीं कराया है वे फटाफट ये जरूरी काम निपटा लें, वरना अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं. उत्तराखंड सरकार के कृषि विभाग की ओर से एक्स पोस्ट में यह अलर्ट जारी किया गया है.

इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये

लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी. सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी KYC पूरी करें ताकि भुगतान में कोई दिक्कत न हो.

ध्यान दें किसान भाइयों

PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए e-KYC कराना आवश्यक है।

जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कराई है, वे जल्द कराएं,

अन्यथा अगली किस्त रुकी रह जाएगी।

आज ही पीएम किसान पोर्टल https://t.co/9Tk7ZDmtQp या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर करवाएं KYC।#PMKisanpic.twitter.com/oCYQb6bqqU — Agriculture Department of Uttarakhand (@agrideptuk) October 27, 2025

उत्तराखंड में कुछ कम किसानों को मिला 21वीं किस्त का लाभ, क्या है वजह?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2 अगस्त को योजना में आखिरी यानी 20वीं किस्त के तहत देशभर के 9 करोड़ 71 लाख 33 हजार 502 लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,843.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इस दौरान अकेले उत्तराखंड के 8 लाख 19 हजार से ज्यादा किसानों को इस किस्ता लाभ मिला.

उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को 184.25 करोड़ रुपये राशि मिली थी. संसद में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20वीं किस्त के तहत राज्य में 8 लाख 19 हजार 201 लाभार्थी किसानों के खातों में 182.10 करोड़ रुपये भेजे गए.

हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत आपदा प्रभावित पंजाब, हिमाचल के साथ उत्तराखंड के लाभार्थी किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि भेजी गई. केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली से उत्तराखंड के 7,89,128 किसानों को 157 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

आंकड़ें बताते हैं कि 20वीं के तहत राज्य में जितने लाभार्थी किसानों के खातो में पैसे भेजे गए उससे करीब 30 हजार कम किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिला है. ऐसे में जरूरी प्रक्रिया या अन्य कारणों से उत्तराखंड के कुछ किसान 2000 रुपये की किस्त से इस बार वंचित रह गए. ऐसे में सरकार की ओर से जरूरी औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड वेरीफिकेशन पूरी करने की लगातार अपील की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके.

कैसे करें eKYC

योजना के तहत अनिवार्य eKYC प्रक्रिया को पहले से कही अधिक सरल और आसान है. सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त समय पर मिल सके. eKYC नहीं कराने पर किस्त रोकी जा सकती है.

लाभार्ती किसान दो आसान तरीकों से अपनी eKYC पूरी कर सकते हैं.

ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से: किसान अब आधिकारिक पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाकर स्वयं अपने मोबाइल से eKYC कर सकते हैं.

नजदीकी CSC केंद्र: जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्र पर जाकर भी यह काम करवा सकते हैं.

घर बैठे मोबाइल से eKYC का सरल तरीका

PM किसान की अगली किस्त पाने के लिए किसान इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले पीएम किसान योजन की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर "eKYC" विकल्प को चुनें.

अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

आपके मोबाइल पर आए OTP को डालकर eKYC प्रक्रिया पूरी करें.

अपनी किस्त का स्टेटस भी देखें

eKYC पूरा करने के साथ ही, किसान अब PM Kisan Portal या App पर जाकर अपनी किस्त की स्थिति (Payment Status) भी सीधे देख सकते हैं. सरकार की किसानों से अपील है कि समय पर eKYC करवाएं ताकि PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त समय पर आपके खाते में आ सके.

क्या है पीएम किसान योजना?

पीएम किसान केंद्र सरकार की एक महात्वाकांक्षी योजना है. इसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी पात्र किसानों को सीधे आर्थिक संबल प्रदान करना है. इस योजना के तहत, किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि, तीन बराबर किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. पात्र किसान इस योजना के लिए अब भी ऑनलाइन PM-KISAN पोर्टल पर या CSC पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

इस योजना का लाभ लेने के लिए PM-KISAN पोर्टल या PM-KISAN ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं, और eKYC अपडेट कर सकते हैं. लाभार्थी सूची की जांच के लिए पोर्टल पर "Beneficiary List" या "Status" विकल्प उपलब्ध हैं.