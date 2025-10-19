Putin Demands Key Ukraine Region: पुतिन ने शांति के बदले यूक्रेन के प्रमुख रीजन की मांग की

पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत में कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहता है तो उसे डोनेट्स्क पर पूरी तरह नियंत्रण सौंपना होगा. यह जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट ने दो वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दी है.
पुतिन पिछले 11 साल से इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन्हें लगातार रोक दिया है. यूक्रेनियों का मानना है कि डोनेट्स्क उनके लिए रूस की राजधानी की ओर बढ़ती सेना को रोकने वाली एक महत्वपूर्ण दीवार है. पुतिन का डोनेट्स्क पर जोर यह दिखाता है कि वह पहले की मांगों से पीछे नहीं हट रहे. रूस या रूस समर्थित अलगाववादियों ने 2014 से इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा किया है, लेकिन पूरे इलाके पर कब्जा कभी नहीं कर पाए.
फोन कॉल के दौरान पुतिन ने सुझाव दिया कि अगर उसे डोनेट्स्क पर पूरा नियंत्रण मिल जाए तो वह जापोरिज़्ज़िया और खेरसन के कुछ हिस्से छोड़ने को तैयार हैं. व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने इसे प्रगति के तौर पर देखा, लेकिन यूरोपियन वरिष्ठ राजनयिकों का कहना है कि यूक्रेन इसे स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने इसे ऐसा बताया जैसे "अपने पैर को बेच देना और इसके बदले कुछ नहीं पाना."
व्हाइट हाउस और क्रेमलिन ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. पिछले एक साल से रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच फ्रंट लाइन ज्यादा नहीं बदली है. रूस यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है और फरवरी 2022 में उसने पूरी तरह से यूक्रेन पर आक्रमण किया था.
ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने पर ध्यान दे रहे हैं, खासकर गाजा में स्थगन और बंदियों के आदान-प्रदान के बाद. शुक्रवार की बैठक में यूक्रेनियों को उम्मीद थी कि उन्हें लॉन्ग-रेंज टोमहॉक मिसाइलें मिलेंगी, लेकिन वे खाली हाथ लौटे. बैठक में ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकोफ़ ने यूक्रेन की टीम से पूछा कि क्या वे डोनेट्स्क सौंपने पर विचार कर सकते हैं, यह कहते हुए कि वहां ज्यादातर लोग रूसी भाषी हैं. हालांकि, यूक्रेनी और यूरोपियन अधिकारी इसे रूस के पक्ष में मानने से इंकार करते हैं.
यूक्रेनियों, जिसमें ज़ेलेंस्की भी शामिल हैं, का कहना है कि रूसी भाषा बोलने का मतलब रूस का समर्थन करना नहीं है. 2014 के बाद से यूक्रेन में लोग ज्यादा यूक्रेनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं.
ट्रंप ने मीटिंग से पहले टोमहॉक मिसाइलें भेजने पर विचार किया था, लेकिन पुतिन से फोन कॉल के बाद इसे स्थगित कर दिया. ज़ेलेंस्की के साथ शुक्रवार को बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध को मिसाइल भेजे बिना ही खत्म किया जा सकेगा. जब पूछा गया कि क्या पुतिन समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है और उन्होंने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन लोगों से खेला है और अच्छा निकला. अगर थोड़ा समय लगे तो कोई बात नहीं, मैं इस काम में काफी अच्छा हूं."
(Credit :ANI)