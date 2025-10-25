Satish Shah: एक्टर सतीश शाह का 74 की उम्र में निधन, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो जैसी फिल्मों में अपनी खास कॉमेडी से बनाई थी पहचान

फिल्मों और टीवी शो में अपनी खास कॉमेडी से लोगों के दिलों के राज करने वाले मशहूर एक्टर सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया. उन्हें सबसे ज्यादा टीवी शो “सराबाई वर्सेस सराबाई” में उनके कॉमिक किरदारों के लिए जाना जाता था. इसके अलावा उन्होंने “जाने भी दो यारों”, “हम साथ साथ हैं”, “कल हो ना हो”, “मैं हूं ना” जैसी फिल्मों में भी शानदार कॉमिक रोल निभाए. सराबाई वर्सेस सराबाई ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और नई पीढ़ी ने भी उन्हें बहुत पसंद किया. शो खत्म हो जाने के बाद भी लोग उन्हें प्यार देते रहे.

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर सतीश शाह की तस्वीर शेयर करते हुए वीडियो में उनके निधन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि “हमारे दोस्त और महान अभिनेता सतीश शाह कुछ समय पहले किडनी फेलियर के चलते बीमार पड़ गए. उन्हें घर से तुरंत हिंदुजा अस्पताल, शिवाजी पार्क ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका पार्थिव शरीर बांद्रा स्थित उनके घर लाया जाएगा. यह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है.”

Advertisment

CINTAA ने भी ट्वीट कर सतीश शाह के निधन की पुष्टि की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उनके दोस्त और कॉमेडियन जॉनी लीवर ने भी बताया कि उन्होंने सतीश शाह से सिर्फ दो दिन पहले बात की थी और अब उनका जाना बहुत दुखद है.

सतीश शाह अपनी पत्नी, डिजाइनर मधु शाह के साथ जीवित हैं. उन्हें आखिरी बार “सराबाई वर्सेस सराबाई” के 2017 के रीबूट में देखा गया था.

सतीश शाह के जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनके हास्य और किरदार हमेशा दर्शकों के दिल में जीवित रहेंगे.