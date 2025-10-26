Best Credit Card: अक्सर यात्रा करने वालों के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, फ्लाइट, होटल और डाइनिंग पर मिल रहा भारी डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स

Best Travel Credit Cards for Oct 2025: अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं और हर बुकिंग पर बचत और रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो 2025 में कई बैंक और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे क्रेडिट कार्ड पेश किए हैं जो आपकी ट्रैवलिंग को किफायती और आरामदायक बनाते हैं. ये कार्ड्स एयरलाइन और होटल बुकिंग पर छूट के साथ-साथ एयरपोर्ट लॉउंज़ एक्सेस, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और प्रीमियम मेंबर्शिप्स जैसी सुविधाएँ भी देते हैं.

इस साल पेश किए गए क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आप हर फ्लाइट, होटल और डाइनिंग बुकिंग पर भारी बचत कर सकते हैं. अगर आप अपने खर्च और जरूरतों के हिसाब से सही कार्ड चुनना चाहते हैं, तो नीचे दी गई लिस्ट और बेनिफिट्स देखकर तय कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए सबसे उपयुक्त है.

अक्सर यात्रा करने वालों के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स

Axis Bank Horizon Credit Card

इस कार्ड से आप एयरपोर्ट लॉउंज़ एक्सेस, EDGE Miles और डाइनिंग डिस्काउंट्स का लाभ उठा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और एनुअल फीस - 3000 रुपये

लाउंज़ एक्सेस साला में 32 बार डोमेस्टिक और 8 बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में विजिट्स.

Axis Bank Travel EDGE पोर्टल और डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट-काउंटर पर 100 रुपये खर्च पर 5 EDGE Miles.

अन्य खर्चों पर 100 रुपये खर्च पर 2 EDGE Miles.

डाइनिंग डिस्काउंट: EazyDiner पर 25% छूट, अधिकतम 800 रुपये प्रति माह (न्यूनतम ऑर्डर 2,500 रुपये)

वेलकम बोनस: कार्ड जारी होने के 30 दिन के भीतर 1,000 रुपये से अधिक खर्च पर 5,000 EDGE Miles.

रिन्यूअल बोनस: सालाना 1,500 EDGE Miles.

HSBC TravelOne Credit Card

इस कार्ड के जरिए आप ट्रैवलिंग, डाइनिंग और विदेशी खर्चों पर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और एनुअल फीस - 4,999 रुपये

लाउंज एक्सेस - हर साल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में 6 बार एक्सेस और 4 बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स

HDFC Diners Club Black Metal Edition Credit Card

यह कार्ड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और प्रीमियम मेंबर्शिप्स के साथ यात्रा और शॉपिंग को और किफायती बनाता है.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 10,000 रुपये

लाउंज एक्सेस - एयरपोर्ट के लाउंज में अनलिमिटेड एक्सेस (प्राइमरी कार्डहोल्डर के साथ एडऑन मेंबर्स के लिए)

IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card

इस कार्ड से आप Avios Points, एयरलाइन डिस्काउंट और लाउंज एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग फीस - 10,000 रुपये

रिनुअल फीस - 5,000 रुपये

लाउंज एक्सेस: हर तिमाही 2 बार इंटरनेशनल प्रॉयरिटी पास लाउंज और 2 बार डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स

Kotak IndiGo 6E Rewards XL Credit Card

इस कार्ड के जरिए फ्लाइट बुकिंग और अन्य खर्चों पर अच्छी बचत और रिवॉर्ड्स मिलते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग फीस - 1,500 रुपये

रिनुअल फीस - 1,500 रुपये

लाउंज एक्सेस - साल में 8 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में फ्री एंट्री

Emirates Skywards ICICI Bank Emeralde Credit Card

इस कार्ड के जरिए आप Skywards Miles, लॉउंज़ एक्सेस और विशेष एयरलाइन बेनेफिट्स का लाभ उठा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 10,000 रुपये

लाउंज एक्सेस - डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज में अनलिमिटेड बार एक्सेस

Marriott Bonvoy HDFC Credit Card

इस कार्ड के जरिए आप Marriott Bonvoy प्रोग्राम में विशेष स्टेटस और पॉइंट्स के साथ कई अन्य लाभ पा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 3,000 रुपये

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस: साल में 12 बार, भारत और विदेश में

MakeMyTrip ICICI Bank Credit Card

इस कार्ड से आप होटल, फ्लाइट, पैकेज और ट्रेन बुकिंग पर शानदार बचत और वाउचर्स पा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 999 रुपये

Yatra SBI Card

इस कार्ड के जरिए Yatra.com पर बुकिंग करने पर आपको शानदार छूट और वाउचर्स मिलते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 499 रुपये

प्लाइट बुकिंग डिस्काउंट

डोमेस्टिक फ्लाइट पर 5,000 रुपये मिनिमम ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपये की छूट

इंटरनेशनल फ्लाइट पर 40,000 रुपये मिनिमम ट्रांजेक्शन पर 4,000 रुपये की छूट

होटल बुकिंग डिस्काउंट : डोमेस्टिक होटल बुकिंग पर 3,000 रुपये के मिनिमम ट्रांजेक्शन पर 20% छूट

Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card

इस कार्ड से आप EaseMyTrip प्लेटफॉर्म और अन्य ट्रैवल खर्चों पर विशेष लाभ उठा सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ज्वॉइनिंग और रिनुअल फीस - 350 रुपये

होटल बुकिंग डिस्काउंट - डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल बुकिंग पर 20% छूट

डोमेस्टिक होटल पर अधिकतम 5,000 रुपये तक बचत

इंटरनेशनल होटल पर अधिकतम 10,000 रुपये तक बचत

फ्लाइट बुकिंग डिस्काउंट : डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग पर 10% छूट

डोमेस्टिक फ्लाइट पर अधिकतम 1,000 रुपये तक बचत

इंटरनेशनल फ्लाइट पर अधिकतम 5,000 रुपये तक बचत

लाउंज एक्सेस - साल में 2 बार फ्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स

Ixigo AU Credit Card

इस कार्ड के जरिए Ixigo प्लेटफॉर्म पर बुकिंग करने पर विशेष छूट और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं.

ज्वॉइनिंग और एनुअल चार्ज - कोई नहीं

ट्रैवल डिस्काउंट - Ixigo पर सभी ट्रैवल बुकिंग्स पर 10% छूट

रेलबुकिंग रिवॉर्ड - Ixigo के माध्यम से ट्रेन बुकिंग पर 4 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स.

बस बुकिंग पर 10% छूट (अधिकतम 300 रुपये प्रति माह).

फ्लाइट और होटल बुकिंग पर 10% छूट (अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह)

विदेशी मुद्रा लेन-देन पर कोई मार्कअप शुल्क नहीं.

साल में 16 बार डामेस्टिक एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज में फ्री एंट्री, और 1 बार इंटरनेशन एयरपोर्ट के लाउंज में फ्री एंट्री

IRCTC SBI Card Premier

इस कार्ड के जरिए IRCTC प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग और अन्य खर्चों पर शानदार लाभ मिलते हैं.

इसके लिए ज्वॉनिंग फीस और एनुअल चार्ज 1,499 रुपये हैं.

IRCTC के माध्यम से AC1, AC2, AC3, ECC और CC ट्रेन टिकट बुक करने पर कुल खर्च का 10% वैल्यूबैक यानी कुछ पैसा वापस मिलेगा.

कार्ड पर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप हासिल करेंगे, उन्हें IRCTC पर टिकट या अन्य सर्विस बुकिंग के लिए 1:1 अनुपात में इस्तेमाल किया जा सकता है.

IRCTC प्लेटफॉर्म पर जब आप कार्ड के जरिए ई-कैटरिंग ऑर्डर या एयर टिकट बुकिंग करेंगे, तो उस खर्च का 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में आपको वापस मिलेगा, जिन्हें बाद में IRCTC पर 1:1 अनुपात में इस्तेमाल किया जा सकता है.

कार्ड में हर 125 रुपये के डाइनिंग और यूटिलिटी खर्च पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि नॉन फ्यूल रिटेल खर्च पर हर 1 रुपये पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा.

इसका इस्तेमाल कर IRCTC रेलवे टिकट खरीदते समय 1% ट्रांजैक्शन चार्ज माफ किया जाता है और IRCTC एयरलाइन टिकट पर 1.8% ट्रांजैक्शन चार्ज माफ किया जाता है.

इसके साथ सालाना 8 बार रेलवे लाउंज का मुफ्त उपयोग मिलता है, लेकिन एक तिमाही में अधिकतम 2 बार ही इसका लाभ लिया जा सकता है.

सालाना यात्रा खर्च के आधार पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं: अगर आप सालाना 50,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर सालाना 1,00,000 रुपये खर्च पर 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे.

(नोट: बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स की यह लिस्ट पैसाबाजार डॉट कॉम द्वारा केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है. कार्ड जारी करने वाले बैंक और अन्य नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां समय-समय पर बेनिफिट्स में बदलाव कर सकती हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले उसके वर्तमान बेनिफिट्स, नियम और शर्तें अच्छी तरह से चेक कर लें.)