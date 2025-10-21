30 की उम्र में शुरू करें, 50 तक बनाएं 2 करोड़, बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए अपनाएं ये आसान स्ट्रैटेजी

भविष्य के लिए योजना बनाना वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अहम कदम है. अधिकांश लोग आरामदायक रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन सीमित समय में बड़ा निवेश कोष बनाना चुनौतीपूर्ण लगता है. यदि आपकी उम्र 30 साल है और आपका लक्ष्य 50 की उम्र तक 2 करोड़ रुपये जुटाना है, तो यह संभव है — बशर्ते आप नियमित और अनुशासित निवेश करें.

30 की उम्र में आपके पास निवेश को बढ़ाने के लिए 20 साल का समय है, जो कंपाउंडिंग के लाभ को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त है. सही निवेश उपकरणों में नियमित निवेश करके आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए अपनाएं ये आसान स्ट्रैटेजी

स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करें

मुख्य लक्ष्य है 50 की उम्र तक 2 करोड़ रुपये जुटाना. जल्दी शुरुआत करने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और समय आपके पक्ष में काम करता है.

सही निवेश वाहन चुनें

लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उपयुक्त हैं. लार्ज-कैप, मिड-कैप और फ्लेक्सी-कैप फंड्स में निवेश करके जोखिम और रिटर्न का संतुलन बनाएं. उदाहरण के लिए, यदि आप मंथली 15,000 रुपये का SIP शुरू करते हैं, तो 20 साल में यह पर्याप्त बढ़त हासिल कर सकता है.

मासिक निवेश का अनुमान लगाएं

12% वार्षिक रिटर्न के अनुमान के साथ, 20 वर्षों में 2 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आपको लगभग 20,890 रुपये प्रति माह निवेश करने होंगे. इस अवधि में आपकी कुल निवेश राशि लगभग 51.13 लाख होगी, और बाकी 1.48 करोड़ रुपये बाजार रिटर्न से आएंगे.

स्टेप-अप SIP रणनीति अपनाएं

जैसे-जैसे आपकी आय बढ़े, SIP राशि को हर साल 10% बढ़ाएं. इसे स्टेप-अप SIP कहा जाता है, जो निवेश को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है.

पोर्टफोलियो की निगरानी करें

नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें. सालाना रीबैलेंसिंग से आप वांछित एसेट अलोकेशन बनाए रख सकते हैं और रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं.

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और टैक्स लाभ का ध्यान रखें

अपनी जीवनशैली को नियंत्रित रखें ताकि अधिक निवेश कर सकें. NPS और PPF जैसे टैक्स-बचत विकल्पों का उपयोग करें, जो 80C के तहत लाभ देते हैं और आपके इक्विटी निवेश के पूरक बन सकते हैं.

भले ही आप शुरुआत में छोटे SIP से शुरू करें, समय के साथ कंपाउंडिंग आपके निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है. उदाहरण के लिए, 10,000 रुपये मासिक SIP भी 20 साल में लगभग 2 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है, यदि वार्षिक रिटर्न 12% हो.