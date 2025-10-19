Zomato और Paytm जैसी कंपनियों में निवेश से पहले खुद से पूछें ये बफेट वाला सवाल

आजकल हर जगह यही चर्चा है, कम्युनिटी ग्रुप्स में, निवेशक फोरम्स में या दोस्तों के साथ डिनर पर, हर कोई अगले बड़े IPO से जल्दी पैसा कमाने की बात कर रहा है. किसी ने सुना कि किसी ने Zomato के लिस्टिंग के दिन कुछ लाख रुपये कमाए. कोई कहता है कि Mamaearth अगली Nykaa है. WhatsApp ग्रुप्स में हर कोई अपने अंदाज़े लगा रहा है कि कौन-सा स्टार्टअप “चाँद तक जाएगा” और सबसे ज्यादा मुनाफा देगा. ये लगभग एक तरह का राष्ट्रीय शौक बन गया है, नई कंपनियों के बारे में अनुमान लगाना कि कौन-सा स्टॉक सबसे अच्छे रिटर्न देगा.

लेकिन क्या ये सच में समझदारी है? ये सवाल कुछ समय से मेरे दिमाग में घूम रहा है. क्योंकि जब मैं इस स्टार्टअप सनसनी को देखता हूँ, तो मुझे हमेशा वॉरेन बफेट याद आते हैं. वैसे, वही वॉरेन बफेट जिनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने कभी Paytm में हिस्सेदारी रखी थी, शायद यही कहेंगे कि नहीं.

वो इंसान जिन्होंने अपनी संपत्ति सिर्फ हाइप या ट्रेंड्स के पीछे भागकर नहीं बनाई, बल्कि उसी क्षेत्र में निवेश किया जिसे वे अपना “सर्कल ऑफ़ कंपिटेंस” कहते हैं. वही आदमी जिसने कई पीढ़ियों के निवेशकों को सिखाया कि किसी बिज़नेस को समझना उसके चारों ओर की उत्सुकता या जोश से कहीं ज्यादा मायने रखता है.

क्या वॉरेन बफेट आज के नए भारतीय यूनिकॉर्न्स, जैसे Zomato, Paytm या Mamaearth में निवेश करेंगे? शायद नहीं. और शायद यही बात भारतीय निवेशकों को अभी सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है.

आसान पैसे का भ्रम

आसान पैसे का ख्याल हमेशा आकर्षक होता है.

कुछ साल पहले ये क्रिप्टो था, आज ये स्टार्टअप IPOs हैं. जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, सोशल मीडिया पर तुरंत मुनाफे, लिस्टिंग गेन और रातों-रात सफलता की कहानियों की बाढ़ आ जाती है. कहानी हमेशा वही होती है: “अगर आपने पहले दिन खरीदा होता, तो पैसे दोगुने हो जाते.”

लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इसके बाद क्या होता है. Zomato ₹76 पर लिस्ट हुआ और एक साल में ₹46 तक गिर गया. Paytm का ₹2,150 का IPO मूल्य ₹740 तक गिर गया. Mamaearth, जिसे कभी “D2C चमत्कार” कहा गया, अपने इश्यू प्राइस से लगभग 40 प्रतिशत नीचे है. ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं हैं. ये हमें याद दिलाते हैं कि हाइप लंबे समय तक नहीं टिकता, खासकर मार्केट में जो आखिरकार कमाई मांगती है.

वॉरेन बफेट ने ये सब पहले देखा है. दशकों से वे निवेशकों को चेतावनी देते रहे हैं कि उत्साह और सट्टेबाजी तर्कसंगत निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन हैं. उनका नियम सरल है: “कभी भी उस बिज़नेस में निवेश मत करो जिसे आप समझते नहीं.”

लेकिन आज भारत में लोग ऐसी कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं, जिनके बिज़नेस मॉडल को वे समझ ही नहीं सकते, जिनके वैल्यूएशन की पुष्टि नहीं कर सकते और जिनकी कमाई वे देख नहीं सकते.

सच्चाई यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप IPOs इनसाइडर्स के लिए बनाई जाती हैं, रिटेल निवेशकों के लिए नहीं. शुरुआती निवेशक और फाउंडर्स अपने शेयर सबसे ज्यादा उम्मीदों के समय बेचते हैं. उनके लिए ये कैशआउट करने का सही समय होता है और छोटे निवेशकों के लिए खरीदने का सबसे गलत समय. बफेट कहते थे, “IPO एक तरह का नेगोशिएटेड डील है, जिसमें विक्रेता समय चुनता है, और वह समय अक्सर खरीदार के लिए अनुकूल नहीं होता.” हाल ही के भारत में हुए लिस्टिंग इस बात को बार-बार साबित कर रहे हैं.

बफेट किसमें निवेश करना पसंद करते

आज के स्टार्टअप के जोश के मुकाबले बफेट की निवेश शैली लगभग साधारण लगती है. वह कहानी के पीछे नहीं भागते, बल्कि स्पष्टता और समझ पर ध्यान देते हैं. किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले वे अपने आप से कुछ आसान सवाल पूछते हैं:

क्या ये बिज़नेस आज मुनाफा कमा रहा है? क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये मुनाफा कैसे कमाता है? और क्या इसमें कोई ऐसा सुरक्षा कवच है, जिसे वह “मोएट” कहते हैं, जो इसे लगातार प्रतियोगिता से बचाए रखे?

यह मोएट हो सकता है, मजबूत ब्रांड, लागत में फायदा, ग्राहक वफादारी या नेटवर्क इफेक्ट, जो प्रतिस्पर्धियों को दूर रखे. यही वह चीज़ है जो किसी बिज़नेस को सालों तक मुनाफा कमाने में सक्षम बनाती है, सिर्फ एक अच्छे क्वार्टर के लिए नहीं.

अब भारत के स्टार्टअप सितारों को इसी नजरिए से देखें. Zomato खाना पहुंचाता है, लेकिन Swiggy भी करता है. Paytm भुगतान संभालता है, लेकिन Google Pay, PhonePe और हर UPI ऐप भी यही करता है. Mamaearth स्किनकेयर बेचता है, लेकिन सैंकड़ों D2C ब्रांड और बड़े FMCG खिलाड़ी भी. इनके प्रोडक्ट्स लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कोई मोएट नहीं है जो उनकी लंबी उम्र या बाजार में दबदबा सुनिश्चित करे.

इसी वजह से बफेट इन कंपनियों से दूर रहते. यह इसलिए नहीं कि उन्हें टेक्नोलॉजी या नए बिज़नेस पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि वे केवल तब निवेश करते हैं जब वे स्थायी मूल्य देख सकें, सिर्फ उम्मीद नहीं. उनका फंडामेंटल सिद्धांत सरल है: “एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना बेहतर है, बजाय कि एक औसत कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने के.”

भारत के नए IPOs में कई कंपनियां अभी शानदार नहीं हैं. वे अभी साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वे खर्च से ज्यादा कमा सकती हैं. तब तक उनके वैल्यूएशन सिर्फ सपनों पर आधारित हैं. और सपने कमाई की तरह बढ़ते नहीं.

भारतीय निवेशकों के लिए सबक

हम वॉरेन बफेट नहीं हैं, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं कि वे कैसे सोचते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत स्टॉक्स चुनना नहीं, बल्कि धैर्य रखना है. वे जानते हैं कि मार्केट में संपत्ति धीरे-धीरे, समय के साथ बनती है, बस यह समझकर कि आप किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं.

आज के भारतीय निवेशक इसके उल्टा कर रहे हैं. उन्हें जल्दी चाहिए. उन्हें एक्शन चाहिए. उन्हें IPOs, स्टार्टअप स्टॉक्स और नई लिस्टिंग के जरिए पैसे जल्दी दोगुने करने हैं. लेकिन अगर बफेट के करियर से एक सबक लेना हो, तो वह यह है कि मार्केट में समय बिताना, मार्केट टाइमिंग से बेहतर है.

जिन निवेशकों ने Zomato, Paytm या Mamaearth में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया, वे इसलिए नहीं हारे कि कंपनी खराब थी. वे इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने सट्टेबाजी को निवेश समझ लिया.

किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले, बफेट पूछते, “अगर शेयर बाजार दस साल के लिए बंद हो जाए, तो क्या मैं इस बिज़नेस को रखना पसंद करूंगा?” अधिकांश लोग स्टार्टअप IPOs के बारे में इस सवाल का हां नहीं कह सकते. यही समस्या है.

निवेश उत्साह के बारे में नहीं है. यह सहनशीलता और समझदारी के बारे में है. यह उन बिज़नेस में निवेश करने के बारे में है जो समय की कसौटी पर टिक सकते हैं, न कि सिर्फ उस समय की हल्ला-गुल्ला या शोर के बारे में. भारत का स्टार्टअप बूम किसी दिन शानदार कंपनियां पैदा करेगा, लेकिन वे वही होंगी जिनमें असली मोएट, स्थिर मुनाफा और भरोसा होगा, सिर्फ हेडलाइन नहीं.

अगर आप अगले लिस्टिंग का पीछा कर रहे हैं, तो एक पल रुकें. खुद से पूछें कि क्या आप वास्तव में समझते हैं कि कंपनी क्या करती है और पैसे कैसे कमाती है. क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आसानी से कोई और नहीं कर सकता? और अंत में, क्या आप इसे दस साल तक रखने में सहज होंगे, भले ही कोई और इसके बारे में बात न कर रहा हो?

यही तरीका है जिस तरह बफेट सोचते हैं. और यही तरीका है जिससे निवेशक खुद को हाइप से बचा सकते हैं.

अंत में, यह सबसे हॉट IPO नहीं है जो आपको अमीर बनाता है. यह वही अनुशासन है कि जब हर कोई हां कह रहा हो, तब आप ना कहने की हिम्मत रखें.

लेखक के बारे में

नोट: इस लेख में उपयोग किया गया डेटा फंड रिपोर्ट, इंडेक्स हिस्ट्री और सार्वजनिक जानकारियों पर आधारित है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए लेखक ने अपनी कुछ मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का मकसद निवेश के बारे में जानकारी, डेटा और विचार साझा करना है. यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार को अपनाना चाहते हैं, तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना ज़रूरी है. यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है. यहाँ व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं और लेखक के वर्तमान या पिछले नियोक्ताओं के विचारों को दर्शाते नहीं हैं.

पार्थ पारिख के पास वित्त और रिसर्च में दस साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Finsire में ग्रोथ और कंटेंट स्ट्रैटेजी का नेतृत्व कर रहे हैं. यहाँ वे निवेशक शिक्षा, लोन एगेंस्ट म्युचूअल फंड्स (Loan Against Mutual Funds -LAMF) और बैंक व फिनटेक्स के लिए वित्तीय डेटा समाधान जैसे प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं.

