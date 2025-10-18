Diwali 2025: गूगल का खास दिवाली ऑफर, सिर्फ 11 रुपये में मिल रहा 2,048 GB गूगल वन स्टोरेज

Google One Diwali Offer: गूगल ने अपने गूगल वन सब्सक्रिप्शन के लिए दिवाली ऑफर की घोषणा की है, जिससे यूजर्स रियायती कीमतों पर अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज पा सकते हैं. ये ऑफर केवल बेसिक, स्टैंडर्ड, लाइट और प्रीमियम प्लान वाले यूजर्स के लिए मान्य हैं, जो फोटो, ड्राइव और जीमेल में 2TB स्टोरेज तक पहुँच प्रदान करते हैं.

त्योहारी सीजन के दौरान, लाइट, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान के लिए गूगल वन सब्सक्रिप्शन की कीमत 11 रुपये होगी. तीन महीने बाद, जब डील समाप्त हो जाएगी, तो कीमतें अपनी सामान्य दरों पर वापस आ जाएंगी.

गूगल लाइट, ड्राइव, जीमेल और फोटोज़ पर 30 जीबी क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है. आमतौर पर 30 रुपये प्रति माह की लागत वाला यह प्लान अब तीन महीने तक के लिए 11 रुपये में उपलब्ध है.

इसी तरह, बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान भी 11 रुपये में उपलब्ध हैं, जिनमें क्रमशः 100 जीबी और 200 जीबी स्टोरेज मिलती है. इनकी नियमित मासिक कीमतें 130 रुपये और 210 रुपये हैं, और ये भी तीन महीने बाद अपनी सामान्य दरों पर वापस आ जाएँगी.

गूगल वन प्रीमियम प्लान सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करता है; इसकी कीमत 650 रुपये प्रति माह है और यह 2TB तक स्टोरेज प्रदान करता है. त्योहारों के मौसम में, यह प्लान तीन महीने के लिए 11 रुपये में उपलब्ध है, और उपयोगकर्ता प्रमोशन अवधि के दौरान इसके लिए साइन अप कर सकते हैं.

गूगल अपने वार्षिक गूगल वन प्लान पर दिवाली डिस्काउंट भी दे रहा है, जिससे मानक दरों की तुलना में 37% तक की बचत हो सकती है. उदाहरण के लिए, लाइट प्लान, जिसकी कीमत आमतौर पर ₹708 होती है, अब ₹479 में उपलब्ध है, जिससे ₹229 की बचत होगी.

बेसिक और स्टैंडर्ड वार्षिक प्लान क्रमशः 1,560 रुपये और 2,520 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये और 1,600 रुपये में उपलब्ध हैं. स्टैंडर्ड प्लान 200GB स्टोरेज प्रदान करता है, जबकि बेसिक प्लान 100GB स्टोरेज प्रदान करता है.

गूगल का कहना है कि सेल के दौरान प्रीमियम प्लान खरीदने वाले लोग 2,900 रुपये तक बचा सकते हैं, क्योंकि पहले इसकी कीमत 7,800 रुपये थी और अब यह सालाना 4,900 रुपये में उपलब्ध है.

ग्राहक मासिक विकल्पों की तरह ही इन वार्षिक योजनाओं को 31 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके अलावा, उपयोगकर्ता बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में अपना स्टोरेज स्पेस दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं.