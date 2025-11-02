JioMart पर 25,000 रुपये सस्ते में मिल रहा है iPhone 16 Plus, ऑफर भुनाने का मौका

अगर आप ऐपल की हॉलीडे सेल में आईफोन खरीदने से चूक गए हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जियो मार्ट (JioMart) ने iPhone 16 Plus पर जबरदस्त ऑफर पेश किया है. जो फोन पहले 89,900 रुपये का था, अब वही सिर्फ 65,990 रुपये की कीमत पर मिल रहा है. यानी सीधे 23,910 रुपये की भारी छूट.

यही नहीं, अगर आप SBI को-ब्रांडेड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से EMI पर शॉपिंग करते हैं, तो आपको 5% अधिकतम 1,000 तक रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत घटकर 64,990 रुपये रह जाएगी. ओल्ड स्मार्टफोन के एक्सचेंज ऑफर के साथ यह कीमत और भी कम हो सकती है, जिससे यह इस साल के सबसे आकर्षक iPhone डील्स में से एक बन गई है.

JioMart की नई लिस्टिंग के मुताबिक, iPhone 16 Plus (128GB वेरिएंट) ₹65,990 में उपलब्ध है. Apple ने भले ही iPhone 17 लॉन्च के बाद अपने सभी मॉडलों की कीमतें घटाई हों, लेकिन JioMart का यह ऑफर Apple स्टोर की संशोधित कीमत ₹79,900 से भी कहीं अधिक किफायती है.

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iPhone 16 Plus में 6.7 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो Ceramic Shield ग्लास से प्रोटेक्टेड है. फोन में Apple का A18 चिपसेट मौजूद है, जिसमें 6-core CPU और 5-core GPU है. यह प्रोसेसर iOS 18 में शामिल नए Apple Intelligence (AI) फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 16-core Neural Engine भी दिया गया है, जो मशीन लर्निंग और AI आधारित टास्क को और तेज बनाता है.

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 48MP का मुख्य Fusion कैमरा OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) के साथ मिलता है, जो 2x ऑप्टिकल क्वालिटी टेलीफोटो ज़ूम और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस को सपोर्ट करता है. यह कैमरा मैक्रो फोटोग्राफी और कम रोशनी में बेहतर तस्वीरें लेने में सक्षम है. फोन में एक नया Camera Control Button दिया गया है, जिससे यूज़र को ज़ूम और फोटो क्लिक करने का टैक्टाइल कंट्रोल मिलता है.

iPhone 16 Plus में 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक बैकअप मिलता है. यह IP68 रेटिंग के साथ वॉटर और डस्ट रेज़िस्टेंट है और ब्लैक, व्हाइट, पिंक, टील और अल्ट्रामरीन रंगों में उपलब्ध है. इसके स्टोरेज ऑप्शन 128GB से लेकर 512GB तक हैं.