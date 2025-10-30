सुजुकी की ‘मसालेदार’ ड्राइव, कार कंपनी अब बनी 'करी' कंपनी

जब बात कारों की आती है, तो दिमाग में सुजुकी मोटर का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस साल की शुरुआत में कंपनी ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया. सुजुकी ने लॉन्च की अपनी बॉयल-इन-द-बैग करी (थैली में उबालकर तैयार की जाने वाली करी) की नई श्रृंखला।

दरअसल, इन करीज़ की शुरुआत एक खास जरूरत से हुई। जापान (Japan) के हमामात्सु शहर में सुजुकी के भारतीय कर्मचारियों को अपने देश के खाने की याद सताने लगी थी। कंपनी ने सोचा क्यों न उन्हें घर के स्वाद का एहसास दिलाया जाए? इसी सोच से कंपनी कैफेटेरिया में भारतीय स्टाइल की करी बनाई गई। करी इतनी स्वादिष्ट निकली कि जल्द ही यह कर्मचारियों की पसंदीदा डिश बन गई। भारतीय कर्मचारियों ने कहा कि इसका स्वाद बिल्कुल उनके घर की रसोई जैसा है।

Advertisment

फिर क्या था, सुजुकी ने तय किया कि इस लोकप्रिय डिश को कंपनी कैफेटेरिया से बाहर, आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए। अब यही करी बॉयल-इन-द-बैग पैक में जापान के स्टोर्स में बिक रही है, खासकर हमामात्सु क्षेत्र में, जहाँ कंपनी का मुख्यालय है।

जापानी अख़बार योमिउरी शिम्बुन (Yomiuri Shimbun) के मुताबिक, यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के स्वाद को सलाम करता है, बल्कि यह दिखाता भी है कि सुजुकी सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है- वह संस्कृति और स्वाद को जोड़ने वाला पुल भी बन सकता है।

चार स्वाद, एक कहानी — सुजुकी की करी यात्रा

कई महीनों तक चले स्वाद परीक्षणों और सुधारों के बाद आखिरकार सुजुकी मोटर ने 25 जून को पेश किए अपने चार भारतीय करी वेरिएंट्स जो अब तक कंपनी का पहला और एकमात्र फूड वेंचर माना जा रहा है।

इन करीज़ को तैयार करने में कंपनी ने उतनी ही मेहनत की जितनी अपनी कारों को परफेक्ट बनाने में करती है। हर फ्लेवर का चयन सावधानी से किया गया ताकि भारतीय मसालों की गर्माहट और घर के खाने की खुशबू को बरकरार रखा जा सके। वर्तमान में ये करी जापान में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जहाँ इनकी कीमत 918 येन (लगभग 6 अमेरिकी डॉलर) प्रति पैक रखी गई है।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.