Airtel Q2 Results: एयरटेल का नेट प्राफिट दोगुना होकर 8,651 करोड़, हर यूजर से ARPU 10% बढ़कर 256 रुपये हुआ

Airel FY26 Q2 Results: एयरटेल ने 30 सितंबर 2025 को खत्म दूसरी तिमाही के लिए नतीजे जारी किए. चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का स्टैंडअलोन नेट प्राफिट दोगुना होकर 8,651 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 4,153.4 करोड़ था.
एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी ऑपरेशन रेवेन्यू 25.7 फीसदी बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले इसी तिमाही में यह 41,473.3 करोड़ रुपये थी. इस दौरान भारती एयरटेल का हर यूजर पर आमदनी (ARPU) करीब 10 फीसदी बढ़कर 256 रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 233 रुपये था. सितंबर तिमाही के नतीजों से जुड़ी 10 प्रमुख बातें यहां पढ़ें.
एयरटेल के सितंबर तिमाही नतीजों से 10 प्रमुख बातें
मुनाफा लगभग दोगुना
एयरटेल का नेट प्रॉफिट 89% बढ़कर 6,792 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 3,593 करोड़ रुपये था.
रेवेन्यू में तगड़ी बढ़ोतरी
कंपनी की कुल रेवेन्यू 52,145 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल समान तिमाही के 41,473 करोड़ से करीब 26% ज्यादा है.
ARPU में 10% उछाल
हर यूजर से मिलने वाली औसत कमाई (ARPU) 233 रुपये से 10 फीसदी बढ़कर 256 रुपये हो गई. यानी कंपनी को हर ग्राहक से ज़्यादा कमाई हो रही है.
कुल कस्टमर बेस 62.4 करोड़
एयरटेल अब 15 देशों में 624 मिलियन यानी 62.4 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं दे रही है.
EBITDA में 36% की बढ़त
कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई 29,919 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्जिन 57.4% तक पहुंच गया.
भारतीय बिज़नेस से मजबूत परफॉर्मेंस
भारत में कंपनी का रेवेन्यू 38,690 करोड़ रुपये रहा, जो 22.6% सालाना बढ़त दिखाता है. EBITDA 23,204 करोड़ रुपये और मार्जिन 60% रहा.
अफ्रीका में भी अच्छी ग्रोथ
अफ्रीका में एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 174 मिलियन रही और रेवेन्यू में 24% की बढ़त दर्ज की गई.
पोस्टपेड और स्मार्टफोन यूजर्स में उछाल
कंपनी ने 9.5 लाख नए पोस्टपेड यूजर जोड़े. स्मार्टफोन डेटा यूजर्स की संख्या भी 22.2 मिलियन बढ़ी. यानी 8.4% सालाना वृद्धि.
नेटवर्क एक्सपैंशन तेज
एयरटेल ने तिमाही में 2,479 नए टावर और 20,841 मोबाइल ब्रॉडबैंड स्टेशन जोड़े. पिछले 12 महीनों में कुल 44,000 किमी फाइबर भी बिछाई.
Perplexity के साथ AI साझेदारी
एयरटेल ने AI प्लेटफॉर्म Perplexity के साथ करार किया है, जिसके तहत मोबाइल, होम्स और डिजिटल टीवी यूजर्स को 12 महीने की Perplexity Pro सर्विस फ्री मिलेगी.