8 new mutual fund schemes launched under NFO : म्यूचुअल फंड मार्केट में एक बार फिर मोमेंटम लौट रहा है. अगर आप निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह सही समय है. अलग अलग फंड हाउस ने 8 नए NFO (New Fund Offer) लॉन्च किए हैं, जो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश के नए मौके दे रहे हैं. कुछ एनएफओ लॉन्‍च होने जा रहे हैं, और कुछ हाल ही में लॉन्च हुए हैं, जिनमें आप निवेश कर सकते हैं.

ये NFO ऐसे थीम पर आधारित हैं जो आने वाले समय की ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेंड्स और लंबी अवधि में दौलत बनाने के अवसरों को पकड़ने में मदद करेंगे. चाहे आप पहला निवेश कर रहे हों या एक अनुभवी निवेशक हों, ये नई स्कीमें आपको कम NAV पर शुरुआत करने और मार्केट की अगली तेजी का लाभ उठाने का मौका दे सकती हैं.

निवेश करने से पहले हर फंड (Mutual Fund) की थीम, रिस्क प्रोफाइल और रणनीति समझना जरूरी है, और हमने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी तैयार की है, ताकि आप समझदारी से फैसला ले सकें.

LIC MF Consumption Fund

फंड हाउस : एलआईसी म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 31 अक्टूबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 14 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी थीमैटिक कंजम्‍पशन

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 90 दिन के पहले भुनाने पर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY India Consumption TRI

Axis Income Plus Arbitrage Passive FoF

फंड हाउस : एक्सिस म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 28 अक्टूबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 11 नवंबर, 2025

कैटेगरी : हाइब्रिड इनकम प्लस आर्बिट्राज

कम से कम निवेश : 100 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : लो टु मॉडरेट

बेंचमार्क : NIFTY Short Duration Index (65), NIFTY 50 Arbitrage TRI (35)

Groww Nifty Midcap 150 Index Fund

फंड हाउस : ग्रो म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 28 अक्टूबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 11 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी मिड कैप

कम से कम निवेश : 500 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Midcap 150 TRI

Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 Index Fund

फंड हाउस : एंजल वन म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 3 नवंबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 17 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी फलेक्‍सी कैप

कम से कम निवेश : 1,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : Nifty Total Market Momentum Quality 50 TRI

Edelweiss BSE Sensex ETF

फंड हाउस : एडेलवाइस म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 3 नवंबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 17 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी लार्ज कैप

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : BSE Sensex TRI

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund

फंड हाउस : एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 7 नवंबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 21 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी थीमैटिक

कम से कम निवेश : 100 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : BSE India Sector Leaders TRI

Helios Small Cap Fund

फंड हाउस : हेलियोस म्यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 6 नवंबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 20 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी स्‍मॉल कैप

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 3 महीने पहले भुनाने दपर 1%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : NIFTY Smallcap 250 TRI

Kotak Rural Opportunities Fund

फंड हाउस : कोटक म्‍यूचुअल फंड

ओपेन डेट : 6 नवंबर, 2025

क्लोजिंग डेट : 20 नवंबर, 2025

कैटेगरी : इक्विटी थीमैटिक

कम से कम निवेश : 1,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 90 दिनों के पहले भुनाने पर 0.5%

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : Nifty Rural TRI