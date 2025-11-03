scorecardresearch
Lenskart IPO Day 2 Subscription: लेंसकार्ट का जीएमपी बढ़कर 17% पर, दूसरे दिन 202% हुआ सब्सक्राइब

Lenskart IPO Day 2 Subscription Status: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने अपने 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 382-402 रुपये रखा है. इसमें सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर को खुला और दूसरे दिन तक ये इश्यू 202% सब्सक्राइब हुआ.

Lenskart IPO Subscription Status

Lenskart IPO risks and rewards : कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है और उसने जमीन पर अच्छा प्रदर्शन किया है. (Image: Lenskart)

Lenskart IPO Day 2 Subscription : आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट (Lenskart Solutions) के 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. पिछले महीने के आखिरी दिन खुले इस पब्लिक इश्यू को सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन यानी 3 नवंबर तक ही 2 गुना से ज्यादा यानी 202% बुकिंग मिल चुकी है. सब्सक्रिप्शन के पहले दिन जहां यह इश्यू 1.13 गुना (113%) भरा था, वहीं दूसरे दिन निवेशकों की तेजी से बढ़ती मांग के चलते यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक पहुंच गया. उधर, ग्रे मार्केट में भी लेंसकार्ट के अनलिस्टेड शेयर को लेकर उत्साह बढ़ता दिख रहा है.

कितना हुआ सब्सक्राइब

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आंकड़ों के मुताबिक, लेंसकार्ट के आईपीओ को 9.98 करोड़ शेयरों के मुकाबले 20.11 करोड़ से ज्यादा बोलियां मिलीं. सबसे ज्यादा दिलचस्पी रिटेल निवेशकों ने दिखाई. उनके लिए रिजर्व हिस्सा 3.3 गुना यानी 333% तक बुक हो चुका है. वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी में 1.64 गुना (164%) और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की हिस्सेदारी करीब 1.9 गुना (189%) सब्सक्राइब हुई. दूसरे दिन इस इश्यू में कुल 2 गुना से ज्यादा 202% सब्सक्रिप्शन पहुंच चुका है.

  • QIBs - 1.64
  • NIIS - 1.89
  • RIIs - 3.33
  • Employee Reserved - 2.62
  • कुल सब्सक्रिप्शन - 2.02

तेजी से बढ़ते आईवियर मार्केट में लेंसकार्ट के इस डेब्यू को निवेशकों का अपार समर्थन मिलना यह दर्शाता है कि ब्रांड के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ ट्रैक और टेक-ड्रिवन रिटेल नेटवर्क पर बाजार का भरोसा कायम है.

ग्रे मार्केट में प्रीमियम  

लेंसकार्ट के आईपीओ (Lenskart Solutions IPO) को लेकर ग्रे मार्केट में क्रेज बढ़ता दिख रहा है. ग्रे मार्केट में कंपनी का अनलिस्‍टेड स्‍टॉक बढ़कर 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. यह अपर प्राइस बैंड 402 रुपये के लिहाज से 17% प्रीमियम (GMP) है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्‍टॉक 402 रुपये इश्‍यू प्राइस की तुलना में 472 रुपये पर लिस्‍ट हो सकता है. 

Lenskart IPO : किसके लिए कितना रिजर्व 

कंपनी के आईपीओ में 75% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए, 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (HNIs) के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है. कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए स्टोर खोलने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च करने और संभावित एक्विजिशंस के लिए करेगी. 

(Disclaimer: आईपीओ को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

