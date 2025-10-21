Muhurat Trading 2025 : संवत 2082 की मजबूत शुरूआत, नए साल में निवेश के लिए बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट

How will Samvat 2082 begin for the Indian stock market : संवत 2082 की मजबूत शुरूआत हुई है. आज सेंसेक्स की शुरूआत 200 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ हुई थी. वहीं निफ्टी 22900 के पार खुला था. हालांकि बाद में बाजार बढ़त गंवाकर बंद हुआ. आज के कारोबार में सेंसेक्स में 63 अंकों की तेजी रही और यह 84,307 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,869 के लेवल पर बंद हुआ. आज के टॉप गेनर्स में BAJAJFINSV, INFY, AXISBANK, TATASTEEL और POWERGRID शामिल रहे हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, HCLTECH, ICICIBANK, MARUTI और ASIANPAINT शामिल हैं..
आज 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ ही संवत 2082 की शुरूआत हो गई. हर बार की तरह इस साल भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक घंटे के लिए बाजार खुले थे. प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 से 1:45 बजे तक और इसके बाद मुख्य ट्रेडिंग सेशन 1:45 से 2:45 बजे तक चला. इसके साथ ही नए साल की शुरूआत हो गई. मुहूर्त ट्रेडिंग (Diwali Muhurat trading) पर बाजार के मजबूत रहने का इतिहास रहा है. वहीं, संवत 2082 की शुरूआत ऐसे मौके पर हो रही है, जब बाजार में कुछ पॉजिटिव फैक्टर मौजूद हैं.
अभी क्या हैं पॉजिटिव घरेलू फैक्टर
ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले कुछ तिमाहियों में RBI और सरकार ने ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कई उपाय अपनाए हैं, जो अब धीरे-धीरे नतीजे दिखाने लगेंगे, हालांकि ग्लोबल ग्रोथ में मंदी की तीव्रता के अनुसार जोखिम संतुलित हैं. सरकार ने पहले व्यक्तिगत इनकम टैक्स में छूट (1 लाख करोड़ रुपये) देकर बजटीय प्रोत्साहन दिया था. इसके साथ GST बेनेफिट मिलकर कंजम्पशन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.
अन्य ग्रोथ फैक्टर में सामान्य और अच्छी मानसून बारिश, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी का लगातार बढ़ना, त्योहारों का मौसम, और कम बेस इफेक्ट हैं. ये सभी फैक्टर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान बाजार की उम्मीदों और ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.
Muhurat Trading 2025 : टॉप 6 ब्रोकरेज हाउस के बेस्ट मिडकैप, स्मॉलकैप और लार्जकैप पिक्स
अन्य आर्थिक इंडीकेटर्स
ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 65 डॉलर /बैरल पर है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी है.
अगस्त CPI महंगाई केवल 2.1%, यानी कम और स्थिर.
S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- से BBB में अपग्रेड किया, यह 18 साल में पहली बार अपग्रेड और पिछले 35 साल में सबसे हाई रेटिंग है.
इससे भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. उम्मीद है कि वास्तविक GDP में FY26, FY27 और FY28 में 6.5% सालाना ग्रोथ रहेगी.
- Oct 21, 2025 13:01 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : Kotak Securities के टॉप पिक्स
Adani Port and SEZ, Acutaas Chemical, Cummins India, Eternal, ICICI Bank, Mahindra & Mahindra, RIL
- Oct 21, 2025 13:00 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : निर्मल बंग के टॉप दिवाली पिक्स
Diffusion Engineers, Finolex Industries, GlaxoSmithKline Pharma, GNG Electronics, ICICI Bank, Stove Kraft, TCS, Varun Beverages
- Oct 21, 2025 12:12 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की टॉप पिक्स
HDFC Bank, Credit Access Grameen, Larsen and Toubro, AIA Engineering, Allied Blenders & Distillers, Kaynes Technology, Data Patterns, Greenlam Industries
- Oct 21, 2025 12:12 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के टॉप पिक्स
PNB, Dabur India, Aditya Birla Lifestyle Brands, Standard Glass Lining Technology, Ganesha Ecosphere, RedTape
- Oct 21, 2025 11:47 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : प्रभुदास लीलाधर के टॉप पिक्स
Anantraj Limited, HBL Engineering, Hind Copper, Hi Tech Pipes, Swiggy, TVS Motor, Va Tech Wabag, V-Mart Retail
- Oct 21, 2025 11:47 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक्स
SBI, M&M, BEL, Swiggy, Indian Hotels, Max Financial, Radico, Delhivery, LT Foods, VIP Industries
- Oct 21, 2025 11:43 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : संवत 2082 के लिए रिस्क फैक्टर
सेक्टर और शेयरों में हाई वैल्युएशन. वैश्विक चुनौतियां, जो बाजार के लिए ‘लो सीलिंग’ का काम करेंगी. अगले 12-15 महीनों में बाजार से मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद है, क्योंकि कमाई में ग्रोथ लोअर मल्टीपल्स से आंशिक रूप से प्रभावित होगी.
- Oct 21, 2025 11:43 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : संवत 2082 कैसा रहेगा?
कोटक सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि पिछले 12-15 महीनों में बड़े डाउनग्रेड के बाद अर्निंग में स्थिरता आएगी. FY27 में मजबूत अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए लगभग 18% का अनुमान है. हाल के महीनों में EPS डाउनग्रेड की गति में धीमापन देखा गया है, हालांकि Q2FY26 में मंदी वाले डिमांड वातावरण के कारण कुछ और डाउनग्रेड हो सकते हैं.
- Oct 21, 2025 11:41 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : मुहूर्त ट्रेडिंग 2023 में कैसा था बाजार
पिछले साल 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ ही संवत 2080 की मजबूत शुरूआत हुई थी, जो अबतक जारी है. मुहूर्त ट्रेडिंग 2023 पर सेंसेक्स में 355 अंकों की तेजी रही है और यह 54259 के लेवल पर बंद हुआ था. जबकि निफ्टी 100 अंक मजबूत होकर 19526 के लेवल पर बंद हुआ. उस दिन सेंसेक्स 30 के 28 शेयर हरे निशान में बंद हुए थे. टॉप गेनर्स में INFY, WIPRO, NTPC, ASIANPAINT, TCS, TITAN और RELIANCE शामिल रहे.
- Oct 21, 2025 11:41 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : मुहूर्त ट्रेडिंग पर पिछले साल कैसा था बाजार
पिछले साल 1 नवंबर 2024 को मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी. 1 नवंबर को दिवाली के दिन इस मौके पर सेंसेक्स 335 अंक मजबूत होकर 79724 के लेवल पर बंद हुआ था. जबकि निफ्टी 94 अंक बढ़कर 24300 के लेवल पर बंद हुआ था. तब कारोबार में सभी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली थी. टॉप गेनर्स में M&M, ADANIPORTS, TATAMOTORS, NTPC, AXISBANK, TITAN शामिल रहे.
- Oct 21, 2025 11:40 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : महंगाई कंट्रोल में
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार अभी महंगाई काबू में है, जबकि जीएसटी 2.0 ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है और ग्राहकों के भरोसे को मजबूत किया है. यह भारत की घरेलू आर्थिक ग्रोथ के नए दौर की शुरुआत को दर्शाता है. कंजम्पशन में बढ़ोतरी से प्राइवेट कैपेक्स में भी तेजी आने की संभावना है. कुल मिलाकर, अर्निंग में सुधार और बेहतर आर्थिक संकेतक आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार को मजबूत सपोर्ट देंगे.
- Oct 21, 2025 11:40 IST
Muhurat Trading 2025 live market updates : संवत 2082 के लिए प्रमुख फैक्टर्स
खपत में बढ़ोतरी : जीएसटी 2.0, शहरी मांग में सुधार, और त्योहारी बिक्री से बाजार को बढ़ावा.
कमाई में बढ़त : निफ्टी 50 कंपनियों के मुनाफे (PAT) में अनुमानित बढ़ोतरी — FY25 में 1% की तुलना में FY26 में 8% और FY27 में 16% की ग्रोथ.
एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर : भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार समझौते.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट 100 बेसिस प्वॉइंट (bps) और CRR 150 bps घटाया है. इन कदमों से बाजार में पर्याप्त नकदी आएगी. इसके साथ ही सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स राहत पैकेज दिया है, जिससे मांग बढ़ने और कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद है.