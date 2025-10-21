Muhurat Trading 2025 : संवत 2082 की मजबूत शुरूआत, नए साल में निवेश के लिए बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट

How will Samvat 2082 begin for the Indian stock market : संवत 2082 की मजबूत शुरूआत हुई है. आज सेंसेक्स की शुरूआत 200 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ हुई थी. वहीं निफ्टी 22900 के पार खुला था. हालांकि बाद में बाजार बढ़त गंवाकर बंद हुआ. आज के कारोबार में सेंसेक्स में 63 अंकों की तेजी रही और यह 84,307 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,869 के लेवल पर बंद हुआ. आज के टॉप गेनर्स में BAJAJFINSV, INFY, AXISBANK, TATASTEEL और POWERGRID शामिल रहे हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, HCLTECH, ICICIBANK, MARUTI और ASIANPAINT शामिल हैं..

आज 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ ही संवत 2082 की शुरूआत हो गई. हर बार की तरह इस साल भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक घंटे के लिए बाजार खुले थे. प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 से 1:45 बजे तक और इसके बाद मुख्य ट्रेडिंग सेशन 1:45 से 2:45 बजे तक चला. इसके साथ ही नए साल की शुरूआत हो गई. मुहूर्त ट्रेडिंग (Diwali Muhurat trading) पर बाजार के मजबूत रहने का इतिहास रहा है. वहीं, संवत 2082 की शुरूआत ऐसे मौके पर हो रही है, जब बाजार में कुछ पॉजिटिव फैक्टर मौजूद हैं.

अभी क्‍या हैं पॉजिटिव घरेलू फैक्टर

ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले कुछ तिमाहियों में RBI और सरकार ने ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कई उपाय अपनाए हैं, जो अब धीरे-धीरे नतीजे दिखाने लगेंगे, हालांकि ग्लोबल ग्रोथ में मंदी की तीव्रता के अनुसार जोखिम संतुलित हैं. सरकार ने पहले व्यक्तिगत इनकम टैक्स में छूट (1 लाख करोड़ रुपये) देकर बजटीय प्रोत्साहन दिया था. इसके साथ GST बेनेफिट मिलकर कंजम्पशन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.

अन्य ग्रोथ फैक्टर में सामान्य और अच्छी मानसून बारिश, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी का लगातार बढ़ना, त्योहारों का मौसम, और कम बेस इफेक्ट हैं. ये सभी फैक्टर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान बाजार की उम्मीदों और ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करेंगे.

Muhurat Trading 2025 : टॉप 6 ब्रोकरेज हाउस के बेस्ट मिडकैप, स्मॉलकैप और लार्जकैप पिक्स

अन्य आर्थिक इंडीकेटर्स

ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 65 डॉलर /बैरल पर है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी है.

अगस्त CPI महंगाई केवल 2.1%, यानी कम और स्थिर.

S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- से BBB में अपग्रेड किया, यह 18 साल में पहली बार अपग्रेड और पिछले 35 साल में सबसे हाई रेटिंग है.

इससे भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. उम्मीद है कि वास्तविक GDP में FY26, FY27 और FY28 में 6.5% सालाना ग्रोथ रहेगी.