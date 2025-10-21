Muhurat Trading 2025 : टॉप 6 ब्रोकरेज हाउस के बेस्ट मिडकैप, स्मॉलकैप और लार्जकैप पिक्स

Top 6 brokerage firms Muhurat Trading stock picks 2025 : दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयरों को खरीदने और बेचने की परंपरा है. मूहूर्त ट्रेडिंग (Diwali Muhurat trading) पर शेयरों की खरीदारी शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस मुहूर्त पर शेयर खरीदना शुभ होता है और ये शेयर आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. ऐसे में अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने इस मौके पर निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों की लिस्ट (Diwali Stocks) दी है. आप भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर निवेश के लिए इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं.

Investment Strategy : दिवाली के बाद नए संवत में कर रहे हैं इनवेस्टमेंट की शुरुआत? कैसे बनाएं निवेश की रणनीति

Advertisment

संवत 2082 के लिए प्रमुख फैक्टर्स

खपत में बढ़ोतरी : जीएसटी 2.0, शहरी मांग में सुधार, और त्योहारी बिक्री से बाजार को बढ़ावा.

कमाई में बढ़त : निफ्टी 50 कंपनियों के मुनाफे (PAT) में अनुमानित बढ़ोतरी — FY25 में 1% की तुलना में FY26 में 8% और FY27 में 16% की ग्रोथ.

एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर : भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार समझौते.

संवत 2082 की शुरुआत सकारात्मक माहौल में हो रही है, जिसका श्रेय सरकार और RBI की नीतियों को जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट 100 बेसिस प्वॉइंट (bps) और CRR 150 bps घटाया है.

इन कदमों से बाजार में पर्याप्त नकदी आएगी. इसके साथ ही सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स राहत पैकेज दिया है, जिससे मांग बढ़ने और कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद है.

महंगाई काबू में है, जबकि जीएसटी 2.0 ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है और ग्राहकों के भरोसे को मजबूत किया है. यह भारत की घरेलू आर्थिक ग्रोथ के नए दौर की शुरुआत को दर्शाता है. कंजम्पशन में बढ़ोतरी से प्राइवेट कैपेक्स में भी तेजी आने की संभावना है. कुल मिलाकर, अर्निंग में सुधार और बेहतर आर्थिक संकेतक आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार को मजबूत सपोर्ट देंगे.

Muhurat Trading 2025 : दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम बदला, इस बार शाम नहीं, दोपहर में खुलेंगे ‘लाभ के दरवाजे’

मोतीलाल ओसवाल की टॉप 10 पिक्स

SBI

करंट प्राइस : 877 रुपये

टारगेट प्राइस : 1,000 रुपये

रिटर्न अनुमान : 14%

M&M

करंट प्राइस : 3,460 रुपये

टारगेट प्राइस : 4,091 रुपये

रिटर्न अनुमान : 18%

BEL

करंट प्राइस : 402 रुपये

टारगेट प्राइस : 490 रुपये

रिटर्न अनुमान : 22%

Swiggy

करंट प्राइस : 440 रुपये

टारगेट प्राइस : 550 रुपये

रिटर्न अनुमान : 25%

Indian Hotels

करंट प्राइस : 726 रुपये

टारगेट प्राइस : 880 रुपये

रिटर्न अनुमान : 21%

Max Financial

करंट प्राइस : 1,611 रुपये

टारगेट प्राइस : 2,000 रुपये

रिटर्न अनुमान : 24%

Radico

करंट प्राइस : 2,911 रुपये

टारगेट प्राइस : 3,375 रुपये

रिटर्न अनुमान : 16%

Delhivery

करंट प्राइस : 469 रुपये

टारगेट प्राइस : 540 रुपये

रिटर्न अनुमान : 15%

LT Foods

करंट प्राइस : 407 रुपये

टारगेट प्राइस : 560 रुपये

रिटर्न अनुमान : 38%

VIP Industries

करंट प्राइस : 422 रुपये

टारगेट प्राइस : 530 रुपये

रिटर्न अनुमान : 26%

प्रभुदास लीलाधर के टॉप पिक्स

Anantraj Limited

टारगेट प्राइस : 940 - 1,100 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 645 रुपये

रिटर्न अनुमान : 61%

HBL Engineering

टारगेट प्राइस : 1,100-1,250 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 780 रुपये

रिटर्न अनुमान : 42%

Hind Copper

टारगेट प्राइस : 405-440 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 300 रुपये

रिटर्न अनुमान : 29%

Hi Tech Pipes

टारगेट प्राइस : 150-165 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 106 रुपये

रिटर्न अनुमान : 42%

Swiggy

टारगेट प्राइस : 530-580 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 370 रुपये

रिटर्न अनुमान : 33%

TVS Motor

टारगेट प्राइस : 4,100-4,550 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 3,100 रुपये

रिटर्न अनुमान : 30%

Va Tech Wabag

टारगेट प्राइस : 1,770-1,900 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 1,270 रुपये

रिटर्न अनुमान : 36%

V-Mart Retail

टारगेट प्राइस : 1,030-1,130 रुपये

स्‍टॉप लॉस : 730 रुपये

रिटर्न अनुमान : 37%

RIL का स्टॉक दे सकता है 25% रिटर्न, आज की तेजी में निवेशकों ने कमाए 60,000 करोड़ रुपये

आशिका स्टॉक ब्रोकिंग

PNB

किस भाव पर खरीदें : 115 रुपये

टारगेट प्राइस : 140 रुपये

रिटर्न अनुमान : 21.7%

Dabur India

किस भाव पर खरीदें : 483 रुपये

टारगेट प्राइस : 580 रुपये

रिटर्न अनुमान : 20.1%

Aditya Birla Lifestyle Brands

किस भाव पर खरीदें : 140 रुपये

टारगेट प्राइस : 175 रुपये

रिटर्न अनुमान : 25.0%

Standard Glass Lining Technology

किस भाव पर खरीदें : 177 रुपये

टारगेट प्राइस : 220 रुपये

रिटर्न अनुमान : 24.3%

Ganesha Ecosphere

किस भाव पर खरीदें : 1,213 रुपये

टारगेट प्राइस : 1,490 रुपये

रिटर्न अनुमान : 22.8%

RedTape Ltd. 1980 133 165 24.1%

किस भाव पर खरीदें : 133 रुपये

टारगेट प्राइस : 165 रुपये

रिटर्न अनुमान : 24.1%

आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज के टॉप दिवाली पिक्‍स

HDFC Bank

बॉय रेंज : 940-985 रुपये

टारगेट प्राइस : 1,150

रिटर्न अनुमान : 18%



Credit Access Grameen

बॉय रेंज : 1,350-1,450 रुपये

टारगेट प्राइस : 1,600 रुपये

रिटर्न अनुमान : 15%

Larsen and Toubro

बॉय रेंज : 3,600-3,800 रुपये

टारगेट प्राइस : 4,500 रुपये

रिटर्न अनुमान : 20%

AIA Engineering

बॉय रेंज : 3,100-3,300 रुपये

टारगेट प्राइस : 4,060 रुपये

रिटर्न अनुमान : 26%

Allied Blenders & Distillers

बॉय रेंज : 515-555 रुपये

टारगेट प्राइस : 640 रुपये

रिटर्न अनुमान : 18.1%

Kaynes Technology

बॉय रेंज : 6,500-6,900 रुपये

टारगेट प्राइस : 8,900 रुपये

रिटर्न अनुमान : 32%

Data Patterns

बॉय रेंज : 2,630-2,800 रुपये

टारगेट प्राइस : 3,560 रुपये

रिटर्न अनुमान : 30%

Greenlam Industries

बॉय रेंज : 240-260 रुपये

टारगेट प्राइस : 300 रुपये

रिटर्न अनुमान : 20%

Infosys के शेयरों में गिरावट जारी, इस साल 23% हो चुका है कमजोर, क्‍या अलर्ट रहने का आ गया समय?

निर्मल बंग के टॉप दिवाली पिक्‍स

Diffusion Engineers

टारगेट प्राइस : 466 रुपये

रिटर्न अनुमान : 22%

Finolex Industries

टारगेट प्राइस : 278 रुपये

रिटर्न अनुमान : 46%

GlaxoSmithKline Pharma

टारगेट प्राइस : 3,425 रुपये

रिटर्न अनुमान : 24%

GNG Electronics

टारगेट प्राइस : 482 रुपये

रिटर्न अनुमान : 52%

ICICI Bank

टारगेट प्राइस : 1,631 रुपये

रिटर्न अनुमान : 18%

Stove Kraft

टारगेट प्राइस : 870 रुपये

रिटर्न अनुमान : 30%

TCS

टारगेट प्राइस : 3,611 रुपये

रिटर्न अनुमान : 22%

Varun Beverages

टारगेट प्राइस : 541 रुपये

रिटर्न अनुमान : 23%

Kotak Securities के टॉप दिवाली पिक्‍स

Adani Port and SEZ

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 1,900 रुपये

Acutaas Chemical

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 1,780 रुपये

Cummins India

रेटिंग : Add

टारगेट प्राइस : 4,400 रुपये

Eternal

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 375 रुपये

ICICI Bank

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 1,700 रुपये

Mahindra & Mahindra

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 4,000 रुपये

RIL

रेटिंग : Add

टारगेट प्राइस : 1,555 रुपये

(Disclaimer : कंपनियों के स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)