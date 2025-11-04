scorecardresearch
Stock Market Holiday: गुरु नानक जयंती पर क्या बंद रहेगा शेयर बाजार? चेक करें BSE और NSE की ट्रेडिंग हॉलीडे लिस्ट

Stock Market Holiday November 2025: इस बार गुरु नानक जयंती बुधवार, 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है. देशभर में इस दिन प्रकाश पर्व की रौनक देखने को मिलेगी. लेकिन निवेशकों और कारोबारियों के मन में सवाल है कि क्या इस दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

Stock Market Holiday List

गुरू नानक जयंती के मौके शेयर बाजार बंद रहेगा या खुलेगा? BSE और NSE की हॉलीडे पर डालें एक नजर. (Image: FE File)

BSE, NSE Holiday, Stock Market Holiday November 2025: सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है. इस बार गुरु नानक जयंती बुधवार, 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है. देशभर में इस दिन प्रकाश पर्व की रौनक देखने को मिलेगी. लेकिन निवेशकों और कारोबारियों के मन में सवाल है कि क्या इस दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

गुरु नानक जयंती पर बंद रहेंगे शेयर बाजार

एक्सचेंजों के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों में 5 नवंबर को ट्रेडिंग बंद रहेगी. यानी इस दिन शेयर, डेरिवेटिव और करेंसी मार्केट में कारोबार नहीं होगा. यह नवंबर महीने की एकमात्र मार्केट हॉलिडे है.

बता दें कि जहां त्योहारों से भरे अक्टूबर महीने में 3 बार शेयर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहा, वहीं नवंबर में सिर्फ एक दिन का अवकाश कल रहेगा. इस दिन की छुट्टी ‘प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव जी जयंती’ के अवसर पर घोषित की गई है. ऐसे में अगर आपके पास कोई जरूरी ट्रेडिंग या निवेश संबंधी काम है, तो उसे पहले ही निपटा लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके.

2025 में और कब बंद रहेगी ट्रेडिंग?

वहीं, अगली और साल की अंतिम ट्रेडिंग हॉलिडे 25 दिसंबर (क्रिसमस) को होगी, जब एक बार फिर बाजार बंद रहेंगे.

Also read : Bank Holiday on November 5: बुधवार को बैंक बंद रहेंगा या खुलेंगे? इस महीने छुट्टियों की लिस्ट चेक करें

बैंक भी देश के कुछ हिस्सों में रहेंगे बंद

निवेशकों और कारोबारियों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि बुधवार 5 नवंबर को देश के कई हिस्सों में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की शाखाएं भी बंद रहेंगी. 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहास पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाएंगे. इन मौकों पर देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आइजॉल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर समेत कई शहरों में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

