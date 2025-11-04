Bank Holiday on November 5: बुधवार को बैंक बंद रहेंगा या खुलेंगे? इस महीने छुट्टियों की लिस्ट चेक करें

Bank Holiday on November 5 Wednesday, Guru Nanak Jayanti Bank Holiday, Kartik Purnima Bank Holiday, Bank Holiday on Wednesday: इस बार 5 नवंबर, बुधवार का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है. एक ही दिन गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा जैसे दो बड़े पर्व मनाए जाएंगे. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? आपके यहां बैंकों में कामकाज होगा या नहीं यहां डिटेल जानिए.

गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर बैंक रहेंगे बंद या खुलेंगे?

गुरु नानक जयंती सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है. वहीं कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र मानी जाती है. इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुरु नानक जयंती को देश के कई राज्यों में बैंक अवकाश घोषित किया गया है. हालांकि यह छुट्टी राज्यवार अलग-अलग हैं.

आपके यहां बैंकों की छुट्टी है या नहीं?

5 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहास पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाएंगे. इन मौकों पर देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आइजॉल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर समेत कई शहरों में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

नवंबर में और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

6 नवंबर (गुरुवार)

6 नवंबर को शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन वहां का प्रसिद्ध नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मनाया जाएगा. यह खासी समुदाय का पांच दिन तक चलने वाला पारंपरिक उत्सव है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक नृत्य करते हैं और बकरी की बलि की रस्म भी निभाई जाती है.

7 नवंबर (शुक्रवार)

7 नवंबर को शिलांग में सभी बैंक वांगला फेस्टिवल के अवसर पर बंद रहेंगे. यह गारो जनजाति का पारंपरिक पर्व है, जिसमें लोग अपने प्रमुख देवता सलजोंग (सूर्य देव) को प्रसन्न करने के लिए बलि अर्पित करते हैं और पारंपरिक नृत्य-गीतों के साथ उत्सव मनाते हैं.

रविवार, दूसरे-चौथे शविवार के चलते 7 दिन होगी बैंकों की छुट्टी

इसके अलावा, हर रविवार, और दूसरे व चौथे शनिवार को भी देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

8 नवंबर - महीने का दूसरा शनिवार, इन दिन प्रसिद्ध संत कवि कनकदास की जयंती भी पड़ रही है.

9 नवंबर - रविवार

16 नवंबर - रविवार

22 नवंबर - महीने का चौथा शनिवार

23 नवंबर - रविवार

30 नवंबर - रविवार

चुनावी राज्यों और इलाकों में मतदान के दिन बंद रहेंगे

18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर महीने में 2 फेज में मतदान होने हैं. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. वोटिंग के दिन चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे.

बिहार चुनाव के देश के 7 राज्यों में कुल 8 सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं. जम्मू और कश्मीर में बडगाम और नगरौटा सीट के लिए, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला (ST), तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की दम्पा (ST) और ओडिशा की नोआपाड़ा सीट पर वोटिंग 11 नवंबर को कराई जानी हैं. इन इलाकों में उपचुनाव के कार बैंकों के कामकाज इस दिन ठप रहेंगे.

बिहार विधान सभा की 243 सीटों और उपचुनाव वाले सीटों के वोटों की गिनती 14 नंवबर को होनी है. ऐसे में भी बैंक से जुड़े कामकाज ठप रह सकते हैं.

बैंक बंद होने पर इन विकल्पों का इस्तेमाल करें

बैंक बंद रहने के दौरान आप UPI, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. इनमें चेक बुक ऑर्डर करना, बिल पेमेंट, प्रीपेड फोन रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, होटल और ट्रैवल टिकट बुकिंग जैसे काम शामिल हैं. ज्यादातर ट्रांजेक्शन के लिए अपने बैंक की वेबसाइट या नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करना और आवश्यक क्लिक करना पर्याप्त है. डिजिटल बैंकिंग के जरिए चेक को भी आसानी से रोका जा सकता है.