Dhanteras 2025: धनतेरस पर सोने-चांदी की शॉपिंग शुरू, उच्च कीमतों के चलते मांग में 15% तक कम रहने की उम्मीद

धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी शनिवार से शुरू हो गई है. हालांकि ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के चलते बिक्री की मात्रा पिछले साल की तुलना में 12-15 फीसदी तक कम रहने का अनुमान है. इस बार धनतेरस दो दिनों तक मनाया जा रहा है, और यह पर्व रविवार दोपहर पौने दो बजे तक चलेगा. आभूषण विक्रेता उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरान ऑनलाइन और स्टोर दोनों पर ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदारी करेंगे.

राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. 24 कैरेट सोना सभी करों सहित 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि पिछले साल इसी दिन यह कीमत 81,400 रुपये थी. चांदी की कीमतें फिलहाल 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं.

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन राजेश रॉकड़े ने कहा, "मुहूर्त के बाद खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है. इस बार त्योहार सप्ताहांत पर पड़ रहा है, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है." उन्होंने यह भी कहा कि मूल्य के आधार पर सोने की बिक्री में 40-45 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के सीईओ सुवंकर सेन ने बताया कि उच्च कीमतों के कारण बिक्री की मात्रा में 12-15 प्रतिशत तक कमी आ सकती है, लेकिन मूल्य के लिहाज से बिक्री में 20-25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

इस तरह, धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी का रुझान उच्च कीमतों के बावजूद मजबूत बना हुआ है, और निवेशकों व आभूषण प्रेमियों की नजरें खासकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों पर टिकी हैं.