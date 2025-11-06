scorecardresearch
Bihar Election Full Candidate List: पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत पहले फेज के सभी 18 जिलों की किस सीट पर किससे मुकाबला?

Bihar Election 2025 First Phase Candidate List: पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर किन-किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. आपके जिले की सभी सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, यहां जिलेवार पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.

Bihar Election 2025 First Phase Candidate List: पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर किन-किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. आपके जिले की सभी सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, यहां जिलेवार पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.

Bihar Assembly Election 2025: Date, Schedule, BJP, RJD Candidate List, Seat Sharing LIVE Updates, bihar election, bihar election 2025, bihar election 2025 candidate, bihar election 2025 mla, bihar election 2025 date, bihar election 2025 schedule

Bihar Election 2025: पहले फेज में बिहार के कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है. (Image: IE File)

Bihar Election 2025 First Phase Voting Today, Here Phase 1 Full Candidate full list district wise: बिहार में सियासी संग्राम का बिगुल बज चुका है. आज यानी 6 नवंबर से पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है, जो राज्य की सत्ता की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है. इस चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. जिनमें पटना की सभी 14, मुजफ्फरपुर की 11, समस्तीपुर, दरभंगा और सारण की 10-10 सीटें शामिल हैं. इसके अलावा मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में भी मतदाता अपने नेताओं की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद करेंगे. 

यह फेज इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 16 मंत्रियों और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख इसी फेज में दांव पर लगी है. पहले फेज की 121 सीटों पर कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. आपके जिले की सभी सीटों पर किन-किन और कितने उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है नीचे लिस्ट में जिलेवार पूरी डिटेल देखें

 सीटएनडीए उम्मीदवारमहागठबंधन उम्मूदवारजनसुराज उम्मीदवारकुल उम्मीदवार
पटना (14 सीटें)
 
मोकामाजेडीयू अनंत कुमार सिंह (JDU)वीणा देवी (RJD)प्रियदर्शी पीयूष8
दानापुरराम कृपाल यादव (BJP)रीत लाल राय (RJD)7
बख्तियारपुरअरुन कुमार (LJPRV)अनिरूद्ध कुमार (RJD)बाल्मिकी सिंह9
बाढ़सियाराम सिंह (BJP)कर्णवीर सिंह यादव (RJD)महेश प्रसाद सिंह12
दीघासंजीव चौरसिया (BJP)दिव्या गौतम (CPIML)रितेश रंजन सिंह11
बांकीपुरनीतिन नबिन (BJP)रेखा कुमारी (RJD)वंदना कुमारी9
कुम्हरारसंजय कुमार (BJP)इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी (Congress)कृष्ण चंद्र सिन्हा13
पटना साहिबरतनेश कुमार (BJP)शशांत शेखर (Congress)विनिता मिश्रा10
फतुहारुपा कुमारी (LJPRV)डॉ रामानंद यादव (RJD)राजू कुमार12
मनेरजीतेंद्र यादव (LJPRV)भाई बीरेंद्र (RJD)संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल संदीप सिंह13
फुलवारी शरीफ (SC)श्याम रजक (JDU)गोपाल रविदास (CPIML)शशि कांत प्रसाद12
मसौढ़ी (SC)अरुण मांझी (JDU)रेखा देवी (RJD)राजेश्वर माझी9
पालीगंजसुनील कुमार (LJPRV)संदीप सौरभ (CPIML)श्याम नंदन शर्मा14
बिक्रमसिद्धार्थ सौरभ (BJP)अनिल कुमार (Congress)मंटू कुमार10
नालंदा ( 7 सीटें)
हरनौतहरि नारायण सिंह (JDU)अरुण कुमार (Congress)कमलेश पासवान11
अस्थावांजीतेंद्र कुमार (JDU)रवि रंजन कुमार (RJD)लता सिंह7
इस्लामपुररुहेल रंजन (JDU)राकेश कुमार रौशन (RJD)तनुजा कुमारी13
हिलसाकृष्ण मुरारी शरण (JDU)अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव (RJD)उमेश कुमार वर्मा10
नालंदाश्रवण कुमार (JDU)कौशलेद्र कुमार (Congress)कुमारी पूनम सिन्हा10
राजगीरकौशल किशोर (JDU)बिश्वनाथ चौधरी (CPIML)सत्येंद्र कुमार7
बिहारशरीफडॉ सुनील कुमार (BJP)

उमैर खान (Congress)

शिव कुमार यादव (CPI)

दिनेश कुमार10
भोजपुर (7 सीटें)
आरासंजय सिंह टाइगर (BJP)कय्यूमुद्दीन अंसारी (CPIML)डॉ विजय कुमार गुप्ता13
अगिआंवमहेश पासवान (BJP)शिव प्रकाश रंजन (CPIML)रमेश कुमार9
शाहपुरराकेश रंजन (BJP)राहुल तिवारी (RJD)पदमा ओझा11
बड़हराराघवेंद्र प्रताप सिंह (BJP)अशोक कुमार सिंह (RJD)सौरभ सिंह यादव13
तरारीविशाल प्रशांत (BJP)मदन सिंह (CPIML)चंद्र शेखर सिंह15
जगदीशपुरश्रीभगवान सिंह कुशवाहा (JDU)किशोर कुमार (RJD)विजय सिंह10
संदेशराधा चरण शाह (JDU)दीपू सिंह (RJD)राजीव रंजन राज11
खगड़िया (4 सीटें)
परबत्ताबाबू लाल शौर्य (LJPRV)डॉ संजीव कुमार (RJD)विनय कुमार वरुण5
बेलदौरपन्ना लाल सिंह पटेल (JDU)मिथिलेश कुमार निषाद (Congress)गजेंद्र कुमार सिंह14
अलौली (SC)राम चंद्र सदा (JDU)रामबृक्ष सदा (RJD)अभिशंक कुमार5
खगड़ियाबबलू कुमार (JDU)चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव (Congress)जयंती पटेल10
दरभंगा (10 सीटें)
कुशेश्वर स्थान (SC)अतिरेक कुमार (JDU)गणेश भारती (निर्दलीय)शत्रुधन पासवान10
गौरा बौरामसुजीत कुमार (BJP)

अफजल अली खान (RJD)

संतोष सहनी (VIP)

डॉ इफ्तेखार आलम12
बेनीपुरबिनय कुमार चौधरी (JDU)मिथिलेश कुमार चौधरी (Congress)अमरेश कुमार अमर14
अलीनगरमैथिली ठाकुर (BJP)बिनोद मिश्रा (RJD)बिप्लव कुमार चौधरी15
दरभंगासंजय सरावगी (BJP)उमेश सहनी (VIP)राकेश कुमार मिश्रा13
दरभंगा ग्रामीणराजेश कुमार मंडल (JDU)ललित कुमार यादव (RJD)शोएब अहमद खान13
हायाघाटराम चंद्र प्रसाद (BJP)श्याम भारती (CPM)प्रतिभा सिंह13
बहादुरपुरमदन सहनी (JDU)भोला यादव (RJD)मोहम्मद आमिर हैदर17
केवटीमुरारी मोहन झा (BJP)फराज फातमी (RJD)बिल्टू सहनी10
जालेजिबेश कुमार (BJP)ऋषि मिश्रा (Congress)रंजित शर्मा9
सहरसा  (4 सीटें)
सिमरी बख्तियारपुरसंजय कुमार सिंह (LJPRV)यूसुफ सलाहुद्दीन (RJD)सुरेंद्र कुमार यादव15
सोनबरसा (SC)रतनेश सदा (JDU)सरिता देवी (Congress)सत्येंद्र कुमार6
महिषीगुंजेश्वर साह (JDU)गौतम कृष्णा (RJD)शमीम अख्तर14
सहरसाआलोक रंजन (BJP)इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (IIP)किशोर कुमार10
मधेपुरा (4 सीटें)
आलमनगर (SC)नरेंद्र नारायण यादव (JDU)नबिन कुमार (VIP) सुबोध कुमार सुमन19
बिहारीगंजनिरंजन कुमार मेहता (JDU)रेनु कुमारी (RJD)अमलेश राय7
मधेपुराकविता कुमार साह (JDU)चंद्र शेखर (RJD)शशि कुमार12
सिंहेश्वर (SC)रमेश ऋषि (JDU)चंद्रहास चौपाल (RJD)प्रमोद कुमार राम8
मुजफ्फरपुर (11 सीट)
गायघाटकोमल सिंह (JDU)निरंजन राय (RJD)अशोक कुमार सिंह8
औराईरमा निषाद (BJP)भोगेद्र सहनी (VIP)राधा रमन7
मीनापुरअजय कुमार (JDU)राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (RJD)तेज नारायण सहनी11
बोचहां (SC)बेबी कुमारी (LJPRV)अमर कुमार पासवान (RJD)उमेश कुमार रजक8
सकरा (SC)आदित्य कुमार (JDU)उमेश कुमार राम (Congress)रेनू कुमारी उर्फ रेनू पासवान8
कुढ़नीकेदार पीडी गुप्ता (BJP)सुनील कुमार सुमन (RJD)मोहम्मद अली इरफान20
मुजफ्फरपुररंजन कुमार (BJP)बिजेंद्र चौधरी (Congress)डॉ एके दास20
कांटीअजीत कुमार (JDU)मोहम्मद इसराइल मंसूरी (RJD)सुदर्शन मिश्रा13
बरूराजअरुण कुमार सिंह (BJP)राकेश कुमार (VIP)हीरालाल खाड़िया12
पारूमदन चौधरी (RLM)शंकर प्रसाद (RJD)रंजना कुमारी10
साहेबगंजराजू कुमार सिंह (BJP)पृथ्वीनाथ राय (RJD)ठाकुर हरि किशोर सिंह13
गोपालगंज (6 सीटें)
बैकुंठपुरमिथिलेश तिवारी (BJP)प्रेम शंकर प्रसाद (RJD)अजय प्रसाद7
बरौलीमंजीत कुमार सिंह (JDU)दिलीप कुमार सिंह (RJD)फैज अहमद9
गोपालगंजसुभाष सिंह (BJP)ओम प्रकाश गर्ग (Congress)8
कुचायकोटअमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (JDU)हरि नारायण सिंह (Congress)विजय कुमार चौबे7
भोरे (SC)सुनील कुमार (JDU)धनंजय (CPIML)प्रीति किनर5
हथुआरामसेवक सिंह (JDU)राजेश कुमार सिंह (RJD)संजय कुमार सुमन10
सीवान (8 सीटें)
सीवानमंगल पांडे (BJP)अवध बिहारी चौधरी (RJD)इन्तखाब अहमद13
जीरादेईभीषम प्रताप सिंह (JDU)अमरजीत कुशवाहा (CPIML)मुन्ना पाण्डेय10
दरौली (SC)विष्णु देव पासवान (LJPRV)सत्यदेव राम (CPIML)गणेश राम6
रघुनाथपुरविकाश कुमार सिंह (JDU)ओसामा शहाब (RJD)राहुल कीर्ति7
दरौंधाकर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (BJP)अमरनाथ यादव (CPIML)सत्येन्द्र यादव7
बड़हरियाइन्द्रदेव सिंह (JDU)अरुण कुमार गुप्ता (RJD)शेख शाहनवाज आलम11
गोरेयाकोठीदेवेशकान्त सिंह (BJP)अनवारुल हक (RJD)एजाज अहमद सिद्दिकी10
महारागंजहेम नारायण साह (JDU)विशाल कुमार जयसवाल (RJD)सुनील राय12
सारण (10 सीटें)
एकमामनोरंजन सिंह (JDU)श्रीकान्‍त यादव (RJD)देव कुमार सिंह10
मांझीरणधीर कुमार सिंह (JDU)डॉ सत्येन्द्र यादव (CPM)वाई0 भी0 गिरि12
बनियापुरकेदार नाथ सिंह (BJP)चांदनी देवी (RJD)श्रवण कुमार8
तरैंयाजनक सिंह (BJP)शैलेन्द्र प्रताप (RJD)सत्येन्द्र कु0 सहनी14
मढौराअंकित कुमार (निर्दलीय)जितेन्द्र कुमार राय (RJD)नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह9
छपराछोटी कुमारी (BJP)शत्रुघन यादव, भोजपूरी स्टार खेसारी लाल (RJD)जय प्रकाश सिंह10
गड़खा (SC)सीमांत मृणाल (LJPRV)सुरेन्‍द्र राम (RJD)मनोहर कुमार राम13
अमनौरकृषण कुमार मंटू (BJP)सुनील कुमार (RJD)राहुल कुमार सिंह18
परसाछोटे लाल राय (JDU)करिश्मा (RJD)मोसाहेब महतो12
सोनपुरविनय कुमार सिंह (BJP)डॉ0 रामानुज प्रसाद (RJD)चन्दन लाल मेहता8
वैशाली (8 सीटें)
राजापाकरमहेन्द्र राम (JDU)प्रतिमा कुमारी (Congress)मुकेश कुमार14
महुआसंजय कुमार सिंह (LJPRV)

मुकेश कुमार रौशन (RJD)

तेज प्रताप यादव (JJD)

इन्द्रजीत प्रधान15
महनारउमेश सिंह कुशवाहा (JDU)रविन्द्र कुमार सिंह (RJD)डा0 राजेश कुमार18
राघोपुरसतीश कुमार (BJP)तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD)चंचल कुमार13
वैशालीसिद्धार्थ पटेल (JDU)

अजय कुमार कुशवाहा (RJD)

संजीव सिंह (Congress)

सुनील कुमार13
लालगंजसंजय कुमार सिंह (BJP)शिवानी शुक्ला (RJD)अमर कुमार सिंह10
हाजीपुरअवधेश सिंह (BJP)देव कुमार चौरसिया (RJD)प्रतिभा सिन्हा12
पातेपुर (SC)लखेन्‍द्र कुमार रौशन (BJP)प्रेमा चौधरी (RJD)दशई चौधरी10
समस्तीपुर (10 सीटें)
कल्याणपुर(SC)महेश्‍वर हजारी (JDU)रंजीत कुमार राम (CPIML)राम बालक पासवान8
वारिसनगरमांजरीक मृणाल (JDU)फूलबाबु सिंह (CPIML)सत्यनारायण सहनी13
समस्तीपुरअश्वमेध देवी (JDU)अख्तरुल इस्लाम शाहीन (RJD)मनोज कुमार सिंह12
उजियारपुरप्रशांत कुमार पंकज (RLM)आलोक कुमार मेहता (RJD)दुर्गा प्रसाद सिंह15
मोरवाविद्या सागर सिंह निषाद (JDU)रणविजय साहू (RJD)जागृति9
सरायरंजनविजय कुमार चौधरी (JDU)अरविन्द कुमार सहनी (RJD)सजन कुमार मिश्रा8
मोहिउद्दीननगरराजेश कुमार सिंह (BJP)एज्या यादव (RJD)राजकपूर सिंह12
बिभूतिपुररवीना कुशवाहा (JDU)अजय कुमार (CPM)विश्‍वनाथ चौधरी14
रोसड़ा (SC)बीरेन्द्र कुमार (BJP)ब्रज किशोर रवि (Congress)रोहित कुमार6
हसनपुरराज कुमार राय (JDU)माला पुष्पम (RJD)इंदू देवी11
बेगूसराय (7 सीटें)
चेरिया बरियारपुरअभिषेक आनंद (JDU)सुशील कुमार (RJD)मृत्युंजय कुमार9
बछवारासुरेंद्र मेहता (BJP)

शिव प्रकाश गरीब दास (Congress)

अवधेश कुमार राय (CPI)

रामोद कुंवर8
तेघरारजनीश कुमार (BJP)राम रतन सिंह (CPI)राम नंदन सिंह13
मटिहानीराज कुमार सिंह (JDU)नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (RJD)अरुण कुमार6
साहबपुर कमालसुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक (LJPRV)सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन (RJD)मोहम्मद अब्दुल्लाह14
बेगूसरायकुंदन कुमार (BJP)अमिता भूषण (Congress)सुरेंद्र कुमार सहनी14
बखरी (SC)संजय कुमार (LJPRV)

विकास कुमार (Congress)

सूर्यकांत पासवान (CPI)

संजय कुमार9
लखीसराय (2 सीटें)
लखीसरायविजय कुमार सिन्हा (BJP)अमरेश कुमार (Congress)सूरज कुमार13
सूर्यगढ़ारामानंद मंडल (JDU)प्रेम सागर चौधरी (RJD)अमित सागर8
मुंगेर (3 सीटें)
जमालपुरनचिकेता (JDU)नरेंद्र कुमार (IIP)ललन जी15
मुंगेरकुमार प्रणय  (BJP)अविनाश कुमार विद्यार्थी (RJD)संजय कुमार सिंह ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल11
तारापुरसम्राट चौधरी (BJP)अरुण कुमार (RJD)संतोष कुमार सिंह13
शेखपुरा (2 सीटें)
बरबीघाडॉ कुमार पुष्पंजय (JDU)त्रिशुलधारी सिंह (Congress)मुकेश कुमार सिंह9
शेखपुरारणधीर कुमार सोनी (JDU)विजय कुमार (RJD)राजेश कुमार9
बक्सर (4 सीटें) 
बक्सरआनंद मिश्रा (BJP)संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (Congress)तथागत हर्ष वर्धन15
डुमरांवराहुल कुमार सिंह (JDU)डॉ अजीत कुमार सिंह (CPIML)शिवांग विजय सिंह16
राजपुरसंतोष कुमार निराला (JDU)विश्वनाथ राम (Congress)धनंजय कुमार13
ब्रह्मपुरहुलास पांडेय (LJPRV)शंभू नाथ यादव (RJD)8

