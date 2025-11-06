scorecardresearch
Bihar Election Phase 1 Ends LIVE Updates: पहले फेज में 64.41% हुआ मतदान, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे अधिक पड़े वोट

Bihar Vidhan Sabha Voting Live Updates Phase 1: पहले फेज में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में मतदान शुरू हो गया है.

Bihar Vidhan Sabha Voting Live Updates Phase 1: पहले फेज में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में मतदान शुरू हो गया है.

Bihar Nitish Lalu Tejashwi Casts vote

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह और NDA सहयोगी RLM के उपेंद्र कुशवाहा ने वोट डाला. (Image:)

Bihar Assembly Election 2025 Voting Today, Bihar Vidhan Sabha Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान जारी है. राज्य विधानसभा की कुल 243 में से 121 सीटों पर वोटिंग के साथ ही जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच सियासी जंग का आगाज भी हो चुका है. इस चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. पहले फेज की वोटिंग में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों से लेकर महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है. राज्य में पहले फेज के मतदान केंद्रों पर सख्ती के साथ वोटिंग जारी है. मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा.

 Bihar Assembly Election 2025: पहले फेज की सीटों पर कुल 1,314 उम्मीदवार 

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के 16 मंत्री, बाहुबली नेता अनंत सिंह, महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल, तेज प्रताप यादव जैसे कई दिग्गज शामिल हैं. इस चरण में 18 जिलों के 45,341 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है, जहां 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव

पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. एनडीए गठबंधन में प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने 57 सीटों, बीजेपी ने 48 सीटों, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने 13 सीटों, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रिय लोक मोर्चा (RLSP) ने सीट बंटवारे के तहत 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) में आरजेडी ने 72 सीटों, कांग्रेस ने 24 सीटों, और वामपंथी दलों जैसे CPIML, CPI, CPI(M) सहित अन्य सहयोगी दलों ने शेष सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. नॉमिनेशन रद्द होने के चलते एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने एक-एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन भी दिया है.

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी ‘जन सुराज’ के बैनर तले करीब 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पहली बार चुनावी मैदान में नई चुनौती पेश की है.

युवा वोटरों से CM नीतीश और राहुल-तेजस्वी की खास अपील 

पहले चरण की वोटिंग से शुरू होने से पहले एनडीए और महागबंधन, दोनों ने बिहार के 3.75 करोड़ मतदाताओं से अपने साथी दल के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि पहले चरण का मतदान गुरूवार को है. याद रखिए, जंगलराज के पोषकों के झांसे में नहीं आना है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लोगों से मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर वोट डालने की अपील की है. पहले फेज की वोटिंग को अहम बताते हुए बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मतदाताओं से, खासकर पहली बार वोट डालने वाले Gen-Z युवाओं, किसानों और महिलाओं से हर हाल में मतदान करने की अपील की.

तेजस्वी यादव ने कहा कि “खुशहाल बिहार की आगे की नियति आपके द्वारा दबाए गए एक बटन से तय होगी.” उन्होंने इसे लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित में अनिवार्य कर्तव्य बताते हुए लोगों से अपने मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करने की अपील की. 

वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुत गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए वोट के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने बिहार के मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों से बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट देने की अपील की.

राहुल ने कहा, “गुरुवार का दिन सिर्फ मतदान का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं से बूथों पर सतर्क रहने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा, “अपने वोट से लोकतंत्र को बचाइए, बिहार को जगाइए. जय हिंद, जय बिहार.”

  • Nov 06, 2025 22:38 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: पहले फेज में मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान, आपके यहां कितने पड़े वोट

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates: पहले फेज में वोटर टर्नऑउट 64.41% (Approximate) रहा. सबसे अधिक 71.03 फीसदी मुजफ्फपुर और वैशाली में सबसे कम 57.37 फीसदी रहा. यह आंकड़ा वोटर टर्नऑउट ऐप के जरिए (10:42 बजे) अपडेट की गई है.

    नीचे वोटिंग परसेंटेज देखें.

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज(%)
    • बेगूसराय - 69.58
    • भोजपुर - 58.27
    • बक्सर - 61.39
    • दरभंगा - 62.84
    • गोपालगंज - 66.58
    • खगड़िया - 66.40
    • लखीसराय - 65.05
    • मधेपुरा - 69.03
    • मुंगेर - 63.23
    • मुजफ्फरपुर - 71.03
    • नालंदा - 59.11
    • पटना - 57.93
    • सहरसा - 69.16
    • समस्तीपुर - 70.87
    • सारण - 63.63
    • शेखपुरा - 61.73
    • सीवान - 60.54
    • वैशाली - 57.37



  • Nov 06, 2025 18:20 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: अंतिम घंटे में बूथ पर नजर आए एक-दो वोटर

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुंगरे जिले तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर गांव के मतदान केंद्र संख्या 93 पर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा. मतदान के अंतिम घंटे में यहां मुश्किल से ही कुछ वोटर पहुंचे. स्कूल प्रांगण में स्थित यह बूथ शाम 6 बजे तक लगभग खाली नजर आया, जबकि आसपास के इलाकों में मतदान समाप्ति की हलचल जारी रही.



  • Nov 06, 2025 17:39 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: बेगूसराय में 67.32% तो शेखपुरा में सबसे कम 52.36% पड़े वोट

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates :पहले फेज में शाम 5 बजे तक वोटर टर्नऑउट 60.13% फीसदी पहुंच गया. सबसे अधिक 67.32 फीसदी बेगूसराय जिले में और शेखपुरा में सबसे कम 52.36 फीसदी वोट पड़े.

    नीचे वोटिंग परसेंटेज देखें.

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज(%)
    • बेगूसराय - 67.32
    • भोजपुर - 53.24
    • बक्सर - 55.10
    • दरभंगा - 58.38
    • गोपालगंज - 64.96
    • खगड़िया - 60.65
    • लखीसराय - 62.76
    • मधेपुरा - 65.74
    • मुंगेर - 54.90
    • मुजफ्फरपुर - 64.63
    • नालंदा - 57.58
    • पटना - 55.02
    • सहरसा - 62.65
    • समस्तीपुर - 66.65
    • सारण - 60.90
    • शेखपुरा - 52.36
    • सीवान - 57.41
    • वैशाली - 59.45



  • Nov 06, 2025 17:37 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: पहले फेज में 60.13% हुआ मतदान, बेगूसराय और समस्तीपुर में सबसे अधिक पड़े वोट

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : पहले फेज में 60.13% हुआ मतदान, बेगूसराय और समस्तीपुर में सबसे अधिक पड़े वोट



  • Nov 06, 2025 17:05 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, हरियाणा की तरह बिहार चुनाव चोरी करना चाहती है NDA

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में विधानसभा चुनाव को “चुराने की तैयारी” कर रहा है, “जैसा उन्होंने हरियाणा में किया था”. सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में लगातार सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (ईसी) “हमारे संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलीभगत कर रहा है.. उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह उन्होंने हरियाणा में पूरा चुनाव चुरा लिया, उसी तरह वे बिहार में भी 65 लाख वोटों को मतदाता सूची से हटाकर ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं.’’



  • Nov 06, 2025 16:05 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: बिहार में अबतक हुई 53.77% वोटिंग, बेगूसराय में सबसे अधिक डाले गए वोट

    वोटिंग के दौरान दोपहर 3 बजे तक वोटर टर्नऑउट 53.77% फीसदी पहुंच गया. सबसे अधिक 59.82 फीसदी बेगूसराय जिले में और पटना में सबसे कम 48.69 फीसदी वोट पड़े. वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी. यानी मतदाताओं के पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय है.

    नीचे वोटिंग परसेंटेज देखें.

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज(%)
    • बेगूसराय - 59.82
    • भोजपुर - 50.07
    • बक्सर - 51.69
    • दरभंगा - 51.75
    • गोपालगंज - 58.17
    • खगड़िया - 54.77
    • लखीसराय - 57.39
    • मधेपुरा - 55.96
    • मुंगेर - 52.17
    • मुजफ्फरपुर - 58.40
    • नालंदा - 52.32
    • पटना - 48.69
    • सहरसा - 55.22
    • समस्तीपुर - 56.35
    • सारण - 54.60
    • शेखपुरा - 49.37
    • सीवान - 50.93
    • वैशाली - 53.17



  • Nov 06, 2025 15:40 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: आरजेडी ने की पोलिंग एजेंटों से अलर्ट रहने की अपील

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : आरजेडी ने अपने ताज़ा पोस्ट में सभी पोलिंग एजेंटों से सतर्क रहने की अपील की है. पार्टी ने कहा है कि सत्ता पक्ष और प्रशासन की संभावित धांधली से बचने के लिए मतदान खत्म होने से पहले लाइन में लगे उन सभी वोटरों का विवरण नोट करें जिन्हें पीठासीन अधिकारी ने पर्ची दी है. मतदान के बाद पीठासीन से फॉर्म 17-C लेना और उसकी जानकारी जांचना जरूरी है. ईवीएम को सील करते समय एजेंट खुद मौजूद रहें और मशीन को वज्र गृह तक पहुंचाने के दौरान उसके साथ रहें. फॉर्म 17-C की फोटो पार्टी कार्यालय और अधिकृत प्रतिनिधि को भेजें तथा हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को सौंपें ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

    पोलिंग एजेंट्स से पार्टी ने इन बातों का ध्यान रखने की बात कही है.

    • मतदान खत्म होने से पहले लाइन में लगे आखिरी वोटरों की सूची बना लें, जिनको पीठासीन अधिकारी ने पर्ची दी है.
    • वोटिंग के बाद पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17-C लेना न भूलें और उसके डिटेल्स को ध्यान से जांचें.
    • EVM मशीन को सील करते वक्त खुद मौजूद रहें और यह प्रक्रिया अपने सामने पूरी करवाएं.
    • मतदान खत्म होने के बाद EVM को वज्र गृह (स्ट्रॉन्ग रूम) तक पहुंचाए जाने के दौरान EVM के साथ रहें.
    • फॉर्म 17-C की फोटो पार्टी कार्यालय और अधिकृत प्रतिनिधि को भेजें, और उसकी हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को सौंपें.



  • Nov 06, 2025 15:02 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: पीएम मोदी का बड़ा आरोप, आरजेडी-कांग्रेस का घुसपैठियों के प्रति रवैया नरम

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के अररिया जिले में रैली के दौरान विपक्षी आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों का “घुसपैठियों के लिए नरम रवैया” है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें भगवान राम और छठी मइया पसंद नहीं हैं.

    मोदी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं का अयोध्या जाकर निषाद राज, माता शबरी और महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में दर्शन करने से कतराना इस बात की निशानी है कि उन्हें दलितों और पिछड़े वर्गों से नफरत है. उन्होंने आगे कहा कि बिहार ने 15 साल के ‘जंगलराज’ में विकास नहीं देखा, न सड़कें बनीं, न पुल, न कोई उच्च शिक्षा केंद्र. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने राज्य को उस दौर से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की है.



  • Nov 06, 2025 13:43 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: दोपहर 1 बजे तक सबसे अधिक गोपालगंज और पटना में 38% से कम मतदान

    वोटिंग के दौरान दोपहर 1 बजे तक वोटर टर्नऑउट 42.31 फीसदी पहुंच गया. सबसे अधिक 46 फीसदी से ज्यादा मतदान गोपालगंज जिले में और सबसे कम 37.72 फीसदी वोट पड़े. वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी.

    नीचे वोटिंग परसेंटेज देखें.

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज(%)
    • बेगूसराय - 46.02
    • भोजपुर - 41.15
    • बक्सर - 41.10
    • दरभंगा - 39.35
    • गोपालगंज - 46.73
    • खगड़िया - 42.94
    • लखीसराय - 46.37
    • मधेपुरा - 44.16
    • मुंगेर - 41.47
    • मुजफ्फरपुर - 45.41
    • नालंदा - 41.87
    • पटना - 37.72
    • सहरसा - 44.20
    • समस्तीपुर - 43.03
    • सारण - 43.06
    • शेखपुरा - 41.23
    • सीवान - 41.20
    • वैशाली - 42.60



  • Nov 06, 2025 13:19 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: मुंगेर के भीमबांध में दो दशक बाद मतदान

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : दो दशकों में पहली बार मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित भीमबांध क्षेत्र में मतदाताओं ने गुरुवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे इस क्षेत्र में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण वापसी हुई, जहां 2005 में एसपी सी सुरेंद्र बाबू और सात पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था.

    मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और भीमबांध के निवासियों में उत्साह साफ़ दिखाई दिया. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सात मतदान केंद्र फिर से खोल दिए गए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की भारी तैनाती ने सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की.



  • Nov 06, 2025 12:08 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: JDU का दावा, बनेगी NDA सरकार क्योंकि आज भी CM नीतीश पर लोगों को भरोसा

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच जेडीयू प्रत्याशी विजय चौधरी ने एनडीए के पक्ष में जनसमर्थन का दावा किया है. उन्होंने कहा, "गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और महिलाओं का झुकाव एनडीए के पक्ष में है." विजय चौधरी ने आगे कहा कि मतदाताओं ने पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, "20 साल शासन में रहने के बाद भी नीतीश कुमार आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने 2005 या 2010 में थे."



  • Nov 06, 2025 11:47 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: बेगुसराय, लखीसराय, गोपालगंज में सबसे अधिक मतदान

    वोटिंग के दौरान सुबह 11 बजे तक वोटर टर्नऑउट 27.65 फीसदी पहुंच गया. सबसे अधिक 30 फीसदी से ज्यादा मतदान बेगुसराय, लखीसराय, गोपालगंज जिले में रहा. नीचे वोटिंग परसेंटेज देखें.

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज(%)
    • बेगूसराय - 30.37
    • भोजपुर - 26.76
    • बक्सर - 28.02
    • दरभंगा - 26.07
    • गोपालगंज - 30.04
    • खगड़िया - 28.96
    • लखीसराय - 30.32
    • मधेपुरा - 28.46
    • मुंगेर - 26.68
    • मुजफ्फरपुर - 29.66
    • नालंदा - 26.86
    • पटना - 23.71
    • सहरसा - 29.68
    • समस्तीपुर - 27.92
    • सारण - 28.52
    • शेखपुरा - 26.04
    • सीवान - 27.09
    • वैशाली - 28.67



  • Nov 06, 2025 11:00 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: CM नीतीश कुमार ने डाला वोट

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मतदान जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया. झलक सीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा की गई तस्वीरों में देखी जा सकती है.

    मतदान के दौरान मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की.



  • Nov 06, 2025 10:35 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: सीएम योगी आज सीतामढ़ी-पश्चिमी चंपारण में करेंगे 3 रैली

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य में तीन चुनावी रैलियां करेंगे. पहले तय कार्यक्रम के अनुसार उनकी चार सभाएं होनी थीं, लेकिन अब वे तीन जगह जनता को संबोधित करेंगे. सीएम योगी ने अपने X पोस्ट में जानकारी दी कि वह आज सीतामढ़ी के परिहार, पश्चिमी चंपारण के बेतिया और बगहा सीट से मैदान में उतरे एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे.

    दरअसल पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर मतदान आज नहीं हो रहा है, बल्कि 11 नवंबर को होगा.

    चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को जारी कार्यक्रम में बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान आज जारी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. इस चरण में पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के साथ-साथ पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, पूर्णिया और कटिहार जिलों की बची 122 सीटों के लिए मतदान होगा.



  • Nov 06, 2025 10:13 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: पहले फेज में तेजस्वी, गिरिराज और ललन सिंह ने डाला वोट

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज कई दिग्गज नेताओं ने शुरुआती समय में ही मतदान किया. आरजेडी नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

    तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल रहे, के साथ पटना स्थित वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र पर वोट डाला. वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय में अपने-अपने मतदान केंद्रों पर वोट किया. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ ने पटना में मतदान किया, जबकि राज्य के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपनी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के साथ पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर वोट डाला.



  • Nov 06, 2025 10:08 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: सुबह 9 बजे तक कहां कितने पड़े वोट?

    • जिला - वोटिंग परसेंटेज (%)
    • बेगूसराय - 14.60
    • भोजपुर - 13.11
    • बक्सर - 13.28
    • दरभंगा - 12.48
    • गोपालगंज - 13.97
    • खगड़िया - 14.15
    • लखीसराय - 7
    • मधेपुरा - 13.74
    • मुंगेर - 13.37
    • मुजफ्फरपुर - 14.38
    • नालंदा - 12.45
    • पटना - 11.22
    • सहरसा - 15.27
    • समस्तीपुर - 12.86
    • सारण - 13.30
    • शेखपुरा - 12.97
    • सीवान - 13.35
    • वैशाली - 14.30



  • Nov 06, 2025 09:58 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: सुबह 9 बजे तक सहरसा में सबसे अधिक 15.27% मतदान हुआ

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की सभी 121 सीटों पर मतदान जारी है. शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी देखी जा रही है. सुबह 9 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार, सहरसा में सबसे अधिक 15.27% मतदान दर्ज किया गया है. यह पहले चरण के शुरुआती वोटर टर्नआउट में सबसे ऊंचा प्रतिशत रहा.



  • Nov 06, 2025 09:50 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: अमित शाह बोले, जंगलराज की वापसी रोकने के लिए रिकॉर्ड संख्या में वोट करें,

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है. उन्होंने अपने लेटेस्ट X पोस्ट में कहा, “बिहार के मतदाता बहनों-भाइयों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आज पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें. आपका एक-एक वोट बिहार में जंगलराज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने और एक विकसित, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा.

    अमित शाह ने आगे लिखा, “घुसपैठियों और नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाएँ। हर प्रदेशवासी तक आधुनिक शिक्षा, गरीबों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के अवसरों के साथ-साथ बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना में आपका वोट अहम भूमिका निभाएगा।”



  • Nov 06, 2025 09:42 IST

    Bihar Assembly Elections Voting LIVE: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया मतदान

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मतदान किया.



  • Nov 06, 2025 09:40 IST

    Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने डाला वोट

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates : आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान करने के बाद मतदान केंद्र से रवाना हुए.



  • Nov 06, 2025 09:28 IST

    Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोटरों से की बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates: कांग्रेस सांसद और केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है. उन्होंने अपने लेटेस्ट X पोस्ट में कहा, “बिहार के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं एवं युवाओं! आज अपने हाथों से अपना भविष्य तय करने का दिन है. बड़ी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए. नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने लोकतंत्र, संविधान व वोट के अधिकार की रक्षा के लिए वोट कीजिए.”



  • Nov 06, 2025 09:12 IST

    Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : पीएम मोदी की आज अररिया-भागलपुर में चुनावी रैली

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेटेस्ट X पोस्ट में कहा कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जनता का जबरदस्त उत्साह इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है. पीएम मोदी ने लिखा, “बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन-जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है.

    ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11.30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1.30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं.



  • Nov 06, 2025 09:09 IST

    Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : पीएम मोदी ने मतदाताओं से की बढ़-चढ़कर वोट डालने की अपील

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates:बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है.

    प्रधानमंत्री ने कहा, “विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे जोश के साथ मतदान करें. पहली बार वोट डालने जा रहे बिहार के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई.” उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया, “याद रखना है — पहले मतदान, फिर जलपान!”



  • Nov 06, 2025 08:53 IST

    Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : क्या यह इस्लामिक देश है? बुर्का हटाने की मांग पर बोले गिरिराज सिंह

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मतदान के दौरान पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को चेहरा दिखाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया, “यह भारत है, यहां चुनाव आयोग के नियम लागू होते हैं, सही? जब कोई महिला आधार कार्ड बनवाने जाती है, तो क्या वह बुर्का नहीं हटाती? एयरपोर्ट पर जाती है, आरक्षण करवाने जाती है या सरकारी योजना का लाभ लेने जाती है, तब क्या चेहरा नहीं दिखाती? तो फिर मतदान केंद्र पर क्यों नहीं?” 

    गिरिराज सिंह ने आगे कहा, “क्या यह पाकिस्तान या बांग्लादेश है? क्या यह कोई इस्लामिक देश है या धर्मनिरपेक्ष देश? यह एक सेक्युलर देश है. अगर पहचान को लेकर कोई शक होता है, तो पर्दा हटवाया जाना चाहिए.”



  • Nov 06, 2025 08:50 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : अलीनगर से जीतने पर केन्द्रीय विद्यालय, कॉलेज बनवाएंगी मैथिली ठाकुर

    Bihar Vidhan Sabha Phase 1 Chunav Live Updates: अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वह अपने क्षेत्र के हर बूथ का दौरा करेंगी ताकि मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की दिक्कत न हो.

    उन्होंने कहा, “अगर मैं जीतती हूं तो हमारे घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए काम करूंगी. इसके अलावा मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में एक सांस्कृतिक केंद्र, एक केन्द्रीय विद्यालय, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना और गांवों तक जाने वाली सड़कों का रखरखाव शामिल है.”



  • Nov 06, 2025 08:24 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : वोटर कार्ड नहीं है तो इन डाक्युमेंट से डाल सकते हैं वोट

    वोटर कार्ड के अलावा मतदाता इन डाक्यूमेंट के जरिए भी अपना वोट डाल सकते हैं

    • आधार कार्ड
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक
    • आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • NPR स्मार्ट कार्ड
    • पासपोर्ट
    • पेंशन दस्तावेज
    • सरकारी सेवा पहचान पत्र
    • सांसद/विधायक का आधिकारिक आईडी
    • सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड (निःशक्तता कार्ड)



  • Nov 06, 2025 08:21 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, मुंगेर उम्मीदवार ने वोटिंग से पहले छोड़ी पार्टी और बीजेपी किया ज्वॉइन

    बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा के मुंगेर प्रभारी राजेश झा के अनुसार, संजय सिंह ने भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका यह निर्णय ‘‘विकास और स्थिर सरकार’’ की दिशा में उठाया गया कदम है.

    संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं. माना जा रहा है कि जनसुराज के उम्मीदवार का भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है और यह कदम मुंगेर सीट के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. इस बीच, प्रशांत किशोर के लिए यह घटनाक्रम एक चुनावी झटका माना जा रहा है. मुंगेर विधानसभा सीट पर अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.



  • Nov 06, 2025 07:54 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : लखीसराय और शेखपुरा में वोटिंग जारी

    लखीसराय और शेखपुरा में वोटिंग जारी. लखीसराय में सूर्यगढ़ा (Suryagarha), लखीसराय (Lakhisarai) और शेखपुरा में शेखपुरा (Sheikhpura) व बरबीघा (Barbigha) सीट पर वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू है

     



  • Nov 06, 2025 07:52 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : बक्सर के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : बक्सर के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    • ब्रह्मपुर (Brahampur)
    • बक्सर (Buxar)
    • डुमरांव (Dumraon)
    • राजपुर (अ.जा.) (Rajpur - SC)



  • Nov 06, 2025 07:51 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE : नालंदा के सभी 7 सीटों पर मतदान जारी

    नालंदा के सभी 7 सीटों पर मतदान जारी

    • अस्थावां (Asthawan)
    • बिहारशरीफ (Biharsharif)
    • राजगीर (अ.जा.) (Rajgir - SC)
    • इस्लामपुर (Islampur)
    • हिलसा (Hilsa)
    • नालंदा (Nalanda)
    • हरनौत (Harnaut)



  • Nov 06, 2025 07:50 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: मुंगेर के सभी 3 सीटों पर मतदान जारी

    मुंगेर के सभी 3 सीटों पर मतदान जारी

    • तारापुर (Tarapur)
    • मुंगेर (Munger)
    • जमालपुर (Jamalpur)



  • Nov 06, 2025 07:49 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: खगड़िया के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    खगड़िया के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    • अलौली (अ.जा.) (Alauli - SC)
    • खगड़िया (Khagaria)
    • बेलदौर (Beldaur)
    • परबत्ता (Parbatta)

     



  • Nov 06, 2025 07:47 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: वैशाली के सभी 8 सीटों पर मतदान जारी

    वैशाली के सभी 8 सीटों पर मतदान जारी

    • हाजीपुर (Hajipur)
    • लालगंज (Lalganj)
    • वैशाली (Vaishali)
    • महुआ (Mahua)
    • राजापाकर (अ.जा.) (Raja Pakar - SC)
    • राघोपुर (Raghopur)
    • महनार (Mahnar)
    • पातेपुर (अ.जा.) (Patepur - SC)



  • Nov 06, 2025 07:46 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: सीवान के सभी 8 सीटों पर मतदान जारी

    सीवान के सभी 8 सीटों पर मतदान जारी

    • सीवान (Siwan)
    • जीरादेई (Ziradei)
    • दरौली (अ.जा.) (Darauli - SC)
    • रघुनाथपुर (Raghunathpur)
    • दरौंदा (Daraunda)
    • बड़हरिया (Barharia)
    • गोरियाकोठी (Goriakothi)
    • महाराजगंज (Maharajganj)



  • Nov 06, 2025 07:45 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: गोपालगंज के सभी 6 सीटों पर मतदान जारी

    गोपालगंज के सभी 6 सीटों पर मतदान जारी

    • बैकुंठपुर (Baikunthpur)
    • बरौली (Barauli)
    • गोपालगंज (Gopalganj)
    • कुचायकोट (Kuchaikote)
    • भोरे (अ.जा.) (Bhore - SC)
    • हथुआ (Hathua)



  • Nov 06, 2025 07:44 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: सहरसा के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    सहरसा के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    • सोनबरसा (अ.जा.) (Sonbarsha - SC)
    • सहरसा (Saharsa)
    • सिमरी बख्तियारपुर (Simri Bakhtiarpur)
    • महिषी (Mahishi)



  • Nov 06, 2025 07:43 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: मधेपुरा के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    मधेपुरा के सभी 4 सीटों पर मतदान जारी

    • आलम नगर (Alamnagar)
    • बिहारीगंज (Bihariganj)
    • सिंहेश्वर (अ.जा.) (Singheshwar - SC)
    • मधेपुरा (Madhepura)



  • Nov 06, 2025 07:41 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: भोजपुर में सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी

    भोजपुर में सभी 7 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है.

    • संदेश (Sandesh)
    • बड़हरा (Barhara)
    • आरा (Arrah)
    • अगिआंव (Agiaon - SC)
    • तरारी (Tarari)
    • जगदीशपुर (Jagdishpur)
    • शाहपुर (Shahpur)



  • Nov 06, 2025 07:40 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: बेगूसराय में सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी

    बेगूसराय में सभी 7 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है.

    • चेरिया-बरियारपुर (Cheria-Bariarpur)
    • बछवाड़ा (Bachhwara)
    • तेघरा (Teghra)
    • मटिहानी (Matihani)
    • साहेबपुर कमाल (Sahebpur Kamal)
    • बेगूसराय (Begusarai)
    • बखरी (Bakhri - SC)



  • Nov 06, 2025 07:38 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: सारण के सभी 10 सीटों पर मतदान शुरू

    सारण में सभी 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है.

    • एकमा (Ekma)
    • मांझी (Manjhi)
    • बनियापुर (Baniapur)
    • तरैया (Taraiya)
    • मढ़ौरा (Marhaura)
    • छपरा (Chapra)
    • गरखा (अ.जा.) (Garkha - SC)
    • अमनौर (Amnour)
    • परसा (Parsa)
    • सोनपुर (Sonepur)



  • Nov 06, 2025 07:36 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: दरभंगा के सभी 10 सीटों पर मतदान शुरू

    दरभंगा में सभी 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है.

    • कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) (Kusheshwar Asthan - SC)
    • गौरा बौराम (Gaura Bauram)
    • बेनीपुर (Benipur)
    • अलीनगर (Alinagar)
    • दरभंगा ग्रामीण (Darbhanga Rural)
    • दरभंगा (Darbhanga)
    • हायाघाट (Hayaghat)
    • बहादुरपुर (Bahadurpur)
    • केवटी (Keoti)
    • जाले (Jale)



  • Nov 06, 2025 07:35 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: समस्तीपुर के सभी 10 सीटों पर मतदान शुरू

    समस्तीपुर में सभी 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है.

    • कल्याणपुर (अ.जा.) (Kalyanpur - SC)
    • वारिसनगर (Warisnagar)
    • समस्तीपुर (Samastipur)
    • उजियारपुर (Ujiarpur)
    • मोरवा (Morwa)
    • सरायरंजन (Sarairanjan)
    • मोहिउद्दीननगर (Mohiuddinnagar)
    • विभूतिपुर (Bibhutipur)
    • रोसड़ा (अ.जा.) (Rosera - SC)
    • हसनपुर (Hasanpur)



  • Nov 06, 2025 07:33 IST

    Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: मुजफ्फरपुर के सभी 11 सीटों पर मतदान शुरु

    मुजफ्फरपुर के सभी 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है.

    • गायघाट (Gaighat)
    • औराई (Aurai)
    • मीनापुर (Minapur)
    • बोचहां (अ.जा.) (Bochahan - SC)
    • सकरा (अ.जा.) (Sakra - SC)
    • कुढ़नी (Kurhani)
    • मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)
    • कांटी (Kanti)
    • बरूराज (Baruraj)
    • पारू (Paroo)
    • साहेबगंज (Sahebganj)



  • Nov 06, 2025 07:31 IST

    Bihar Election 2025 Voting LIVE: पटना के सभी 14 सीटों पर वोटिंग शुरू

    पटना के सभी 14 सीटों पर वोटिंग जारी है.

    • मोकामा (Mokama)
    • बढ़ (Barh)
    • बख्तियारपुर (Bakhtiarpur)
    • दीघा (Digha)
    • बांकीपुर (Bankipur)
    • कुम्हरार (Kumhrar)
    • पटना साहिब (Patna Sahib)
    • फतुहा (Fatuha)
    • दानापुर (Danapur)
    • मनेर (Maner)
    • फुलवारी (अ.जा.) (Phulwari - SC)
    • मसौढ़ी (अ.जा.) (Masaurhi - SC)
    • पालीगंज (Paliganj)
    • बिक्रम (Bikram)



  • Nov 06, 2025 07:14 IST

    Bihar Election 2025 Voting LIVE: इन 18 जिलों में मतदान शुरू

    पहले फेज में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में मतदान शुरू हो गया है.



  • Nov 06, 2025 07:13 IST

    Bihar Election 2025 Voting LIVE: मतदाताओं से राहुल-तेजस्वी की खास अपील 

    पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए वोट के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने बिहार के मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों से बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट देने की अपील की. राहुल ने कहा, “गुरुवार का दिन सिर्फ मतदान का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है.

    पहले फेज की वोटिंग को अहम बताते हुए बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मतदाताओं से, खासकर पहली बार वोट डालने वाले Gen-Z युवाओं, किसानों और महिलाओं से हर हाल में मतदान करने की अपील की. तेजस्वी यादव ने कहा कि “खुशहाल बिहार की आगे की नियति आपके द्वारा दबाए गए एक बटन से तय होगी.” उन्होंने इसे लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित में अनिवार्य कर्तव्य बताते हुए लोगों से अपने मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करने की अपील की. 



  • Nov 06, 2025 07:11 IST

    Bihar Election 2025 Voting LIVE: बिहार में पहले फेज का मतदान शुरु

    बिहार में पहले फेज का मतदान शुरु हो चुका है. पहले फेज में 121 सीटों के बने मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डाल सकते हैं.



Bihar Election 2025 Bihar Bihar Election Bihar Assembly Elections Tejashwi Yadav Nitish Kumar Rahul Gandhi Narendra Modi