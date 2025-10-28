Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज बढ़ेगा सियासत का पारा - अमित शाह, CM योगी, राहुल गांंधी और तेजस्वी समेत कई दिग्गजों की रैली

Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं. बुधवार 29 अक्टूबर को राज्य के अलग-अलग इलाकों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी रैलियां करेंगे. इनके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आज बिहार की चुनावी रैलियों में शामिल होंगे.
पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, ऐसे में उम्मीदवारों और दलों ने मतदाताओं तक पहुंचने की रफ्तार बढ़ा दी है. राजधानी पटना में आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के महागठबंधन ने मंगलवार को ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छठ के बाद का यह चरण सबसे निर्णायक साबित होगा, क्योंकि अब मतदाता नेताओं के वादों और भाषणों को गंभीरता से परखेंगे. आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में न सिर्फ नारों की गूंज बढ़ेगी, बल्कि जनता यह भी तय करेगी कि कौन-सी पार्टी उनके दिल और वोट दोनों जीत पाएगी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए आप यहां बने रह सकते हैं.
- Oct 29, 2025 13:50 IST
Bihar Election 2025 LIVE : मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, बिहार की तस्वीर बदलनी चाहिए
मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस महागठबंधन उम्मीदवार उमेश कुमार राम के समर्थन में पहुंचे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा में कहा कि वे ऐसा बिहार देखना चाहते हैं, जहाँ दूसरे प्रदेशों के लोग रोजगार के लिए आएं. राहुल गांधी ने कहा, “बिहार में तस्वीर बदलनी है. आज देश के हर कोने में बिहार के युवा मिलते हैं, लेकिन अब समय है कि बिहार ऐसा बने, जहाँ रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य के लोग आएं. हम ऐसा बिहार देखना चाहते हैं.”
- Oct 29, 2025 13:19 IST
Bihar Election 2025 LIVE : मुजफ्फरपुर के सकरा में राहुल गांधी-तेजस्वी की ज्वॉइंट रैली शुरू
कांग्रेस महागठबंधन उम्मीदवार उमेश कुमार राम के लिए मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी रैली जारी है. खराब मौसम के बीच कुछ ही देर में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे. महागठबंधन में सहयोगी दल इंडियन इनक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी इस रैली भी मौजूद हैं.
- Oct 29, 2025 12:45 IST
Bihar Election 2025 LIVE : आज तेजस्वी यादव की बैक टू बैक चुनावी रैली
छठ महापर्व के समापन के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं. त्योहार खत्म होते ही राज्य में राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियां फिर से जोर पकड़ने लगी हैं. इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव की बैक टू बैक चुनावी रैलियां तय हैं. सरायरंजन में सभा के बाद अब समस्तीपुर में जारी चुनावी रैली को तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे हैं. इसके बाद मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली होगी. दिनभर के इस व्यस्त कार्यक्रम के अंत में तेजस्वी यादव सिंघेश्वर और मधेपुरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे.
- Oct 29, 2025 12:34 IST
Bihar Election 2025 LIVE : कुछ ही देर में राहुल गांधी और तेजस्वी की ज्वॉइंट रैली
छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. त्योहार खत्म होते ही राज्य में राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियां फिर से जोर पकड़ने लगी हैं. इसी क्रम में आज से कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर साझा मंच पर दिखाई देंगे. दोनों नेता आज मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे.
अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली राहुल गांधी और तेजस्वी की ज्वॉइंट रैली लाइव यहां देख सकेंगे.
- Oct 29, 2025 11:25 IST
Bihar Election 2025 LIVE : मुकेश सहनी ने कहा, मैं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से खुश हूं
बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट : विपक्षी दलों के महागठबंधन की तरफ से उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि वे सीटों बंटवारे से संतुष्ट हैं. सहनी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "सीट बंटवारे को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री पद को लेकर कभी नहीं. हम अच्छी संख्या में सीटों के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब मैं सीटों के बंटवारे से संतुष्ट हूं."
- Oct 29, 2025 11:22 IST
Bihar Election 2025 LIVE : अमित शाह और राहुल गांधी आज बिहार के इन इलाकों में करेंगे चुनाव प्रचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को चुनाव वाले राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपने-अपने दलों और गठबंधनों के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे.
अमित शाह NDA उम्मीदवारों के समर्थन में दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो चुनावी रैलियों में शामिल होंगे. उनके साथ RJD नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के अन्य बड़े नेताओं के भी मौजूद रहने के आसार हैं.
- Oct 29, 2025 11:19 IST
Bihar Election 2025 LIVE : इन इलाकों में रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, सीवान, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में NDA उम्मीदवारों के पक्ष में अलग-अलग कई रैलियों को संबोधित करेंगे. इनके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी चुनावी सभाएं करेंगे.
- Oct 29, 2025 11:16 IST
Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज कई बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां
बिहार में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां होंगी.
- Oct 28, 2025 17:31 IST
Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी बोले, बिहार में नहीं होने देंगे वोट चोरी, बदलाव चाहती है जनता
महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने के बाद राजद नेता और इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दे, उद्योग लगाए और निवेश को बढ़ावा दे. तेजस्वी यादव ने कहा, “बिहार को अब विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, बेहतर शिक्षा और अवसरों की जरूरत है. लोग ऐसे नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं जो युवाओं को रोजगार दे सके और राज्य में निवेश लाए.” एनडीए पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने जनता से अपील की कि ‘वोट चोरी’ को जीतने न दें. उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता सजग है और इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी.” तेजस्वी ने दोहराया कि महागठबंधन का संकल्प बिहार को नंबर वन राज्य बनाने का है, और यह चुनाव विकास बनाम ठहराव की लड़ाई है.
- Oct 28, 2025 17:28 IST
Bihar Election 2025 LIVE: चुनाव के बाद सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार: तेजस्वी यादव
तेजस्वी ने दावा किया कि भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने अपनी सहानुभूति व्यक्त की. उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने कहा था कि आगामी चुनावों के बाद कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे.
- Oct 28, 2025 17:27 IST
Bihar Election 2025 LIVE: विकसित बिहार देखना चाहते हैं तेजस्वी
इंडिया ब्लॉक के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं. कुछ बाहरी लोग बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं.
- Oct 28, 2025 17:26 IST
Bihar Election 2025 LIVE: राहुल गांधी बोले, अब बिहार में बदलाव का समय
लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अब बिहार में बदलाव का समय आ गया है और महागठबंधन के न्याय के संकल्प को फिर से पुष्ट करने का समय आ गया है. उन्होंने यह टिप्पणी एक्स पर एक पोस्ट में की, जिसके साथ हाल ही में बिहार के युवाओं के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया. यहां वीडियो देखें
कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार हर मुद्दे पर। और, इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, BJP-JDU सरकार।
बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी-नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है,…
- Oct 28, 2025 16:58 IST
Bihar Election 2025 LIVE: महागठबंधन का तेजस्वी प्रण पत्र जारी
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का विजन पेश किया गया. इस घोषणापत्र में “नया और विकसित बिहार” का रोडमैप बताया गया है.
- Oct 28, 2025 16:27 IST
Bihar Election 2025 LIVE: प्रशांत किशोर को EC ने भेजा नोटिस
चुनाव आयोग ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पाया कि उनका नाम दो अलग-अलग राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल की वोचर लिस्ट में दर्ज है. अधिकारियों के अनुसार, काराकट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने किशोर को तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि कैसे उनका नाम एक ही समय में दो राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया.
- Oct 28, 2025 15:23 IST
Bihar Election 2025 LIVE: गायघाट में CM नीतीश कुमार की चुनावी रैली जारी
छठ महापर्व का समापन हो चुका है और राजनीतिक दल जोरशोर से चुनावी रैलियां करने में जुट गई हैं. इसी क्रम में आज दोपहर से मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी रैली जारी है. थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री गायघाट की जनता से JDU उम्मीदवार कोमल सिंह के लिए समर्थन की अपील करते नजर आएंगे. इस दौरान उनके साथ JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं.
- Oct 28, 2025 13:40 IST
Bihar Election 2025 LIVE: वोटर अधिकार यात्रा के बाद फिर से तेजस्वी के साथ कैंपेन करेंगे राहुल गांधी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन आज (28 अक्टूबर) अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा. राजद नेता और गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे. राहुल गांधी पहले मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे और INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. इससे पहले राहुल गांधी ने राज्य में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का नेतृत्व किया था.
- Oct 28, 2025 12:47 IST
Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी बोले, बिहार को नंबर 1 बनाने का विजन डाक्युमेंट आज होगा जारी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन आज अपना घोषणापत्र (Vision Document) जारी करने जा रहा है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणापत्र बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट होगा.
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और ठोस रोडमैप है. इस घोषणापत्र को ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ भी कहा जा सकता है.”
तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक उन्होंने न तो अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है और न ही घोषणापत्र जारी किया है. उन्होंने आरोप लगाया, “हमने चुनाव से पहले ही अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है और आज घोषणापत्र जारी कर रहे हैं. लेकिन एनडीए सिर्फ हमारी बातों की नकल करता है.”
आरजेडी नेता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है. उन्होंने कहा, “जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, विपक्षी नेताओं पर हमला करते हैं और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं.”
- Oct 28, 2025 12:28 IST
Bihar Election 2025 LIVE: राहुल गांधी ने खास अंदाज में दी छठ महापर्व की बधाई
लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खास अंदाज में लोगों को बधाई दी. नेता विपक्ष ने भोजपुरी भाषा में कहा कि हमार बिहार के भाई-बहन रउरा के, छठ के हार्दिक बधाई. रउरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बा. बिहार के एक बार फिर से, देश के नंबर 1 पहुंचावे के बा.
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी ने बिहार के युवाओं से मुलाक़ात कर छठ महापर्व के बारे में संवाद किया।
लोक आस्था का महापर्व छठ- संस्कृति और सद्भाव का समावेश है। ये पर्व बिहार की परंपरा में रचा-बसा हुआ है।
पूरे देश के श्रद्धालुओं को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
बिहार कांग्रेस की ओर से एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी बिहार के युवाओं से बातचीत करते नजर आए. उन्होंने युवाओं से छठ पर्व के बारे में जाना कि बिहार में यह पर्व इतना पावरफुल क्यो है? छठ पर्व में संस्कृति और सद्भाव का समावेश है, यह पर्व बिहार की परंपरा में रचा-बसा हुआ है.
- Oct 28, 2025 12:12 IST
Bihar Election 2025 LIVE: छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य देते नजर आए CM नीतीश कुमार
लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और देश एवं प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. इस मौके पर उनकी पार्टी जेडीयू (JDU) ने भी एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री ने छठी मइया से पूरे बिहार और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की.
लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने अपने आवास पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मइया से देश एवं प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की।
- Oct 28, 2025 11:29 IST
Bihar Election 2025 LIVE: महापर्व के समापन पर JDU ने कहा - हमेशा गुंजायमान रहें पावन छठ गीत
बिहार विधानसभा चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने छठ महापर्व के समापन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छठ के पावन गीत सदैव गुंजायमान रहें, छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे.
छठ के पावन गीत सदैव गुंजायमान रहें, छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे।
लोक आस्था के इस महापर्व के सफल समापन पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।
जय छठी मैया!
जेडीयू ने आगे लिखा कि लोक आस्था के इस महापर्व के सफल समापन पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. जय छठी मैया!
- Oct 28, 2025 11:17 IST
Bihar Election 2025 LIVE: बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम
बिहार चुनाव में अपनी जन सुराज पार्टी के साथ मैदान में उतरे प्रशांत किशोर इन दिनों सिर्फ अपने बयानों की वजह से नहीं, बल्कि एक दिलचस्प विवाद के चलते भी चर्चा में हैं. चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम अब दो राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड दर्ज है, जो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है. यही इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर भी है.
- Oct 28, 2025 11:13 IST
Bihar Election 2025 LIVE: RJD ने 25 से ज्यादा नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता
बिहार चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद (RJD) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. जिन नेताओं को निकाला गया है, उनमें दो वर्तमान विधायक और पांच पूर्व विधायक भी शामिल हैं. पार्टी ने इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों यानी एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप लगाया है.
- Oct 28, 2025 10:31 IST
Bihar Election 2025 LIVE: कल से चुनाव कैंपेन में उतरेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी के साथ करेंगे ज्वॉइंट रैली
बिहार विधानसभा चुनाव में जल्द ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है. राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे. उनकी दो बड़ी रैलियां मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तय की गई हैं. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में जनसभाएं करेंगे. इन सभाओं में उनके साथ राजद नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे.
- Oct 28, 2025 10:25 IST
Bihar Election 2025 LIVE: पहले चरण के मतदान में 10 दिन बाकी, बिहार की सियासत में चढ़ा गर्मी का पारा
18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, ऐसे में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं तक पहुंचने की रफ्तार बढ़ा दी है.