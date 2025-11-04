Bihar Election 2025 LIVE: बिहार की 121 सीटों पर थमा चुनावी शोर, पहले फेज के लिए गुरूवार को मतदान

Bihar Election 2025 LIVE, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार की सियासत आज अपने चरम पर है. विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025)के पहले चरण से पहले का यह आखिरी दिन है प्रचार का और पूरा राज्य चुनावी जोश में डूबा हुआ है. नारों, रैलियों और रोडशो से सनी बिहार की गलियों में अब एक सवाल तेजी से गूंज रहा है कि कौन जीतेगा जनता का दिल?
पीएम मोदी आज करेंगे महिलाओं से संवाद
एनडीए और महागठबंधन दोनों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. हर सीट और हर क्षेत्र में नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), जो पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के जिलों में जनसभाएं और रोडशो कर रहे हैं, आज भाजपा के विशेष अभियान ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ के तहत महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (J P Nadda), सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar), कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) भी आज अलग-अलग जिलों में चुनावी रैलियां करेंगे. सत्ता पक्ष एनडीए जहां विकास और स्थिर सरकार का वादा दोहरा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार पर हमला कर रहा है.
गुरूवार को पहले फेज की सीटों पर होगा मतदान
बिहार चुनाव (Bihar Election)पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है. इस फेज को न केवल चुनावी शुरुआत बल्कि जनता के मूड का पहला संकेतक भी माना जा रहा है. आज शाम जब प्रचार थम जाएगा तो बिहार की फिजा में सिर्फ इंतजार बचेगा उस दिन का जब ईवीएम का बटन दबेगा और यह तय होगा कि बिहार की सियासत की दिशा किस ओर मुड़ती है.
- Nov 04, 2025 17:28 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार की 121 सीटों पर थमा चुनावी शोर, पहले फेज के लिए गुरूवार को मतदान
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम गया है. पहले फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है. इस बार सत्ता पक्ष एनडीए और महागठबंधन, दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचल्प बताया जा रहा है. एनडीए और महागठबंधन, दोनों चुनाव मैदान में 25-25 वादो के साथ हैं. जनता किसे जनादेश सौंपती है, अगले दिन दिनों में इसका भी फैसला हो जाएगा.
- Nov 04, 2025 17:15 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार की आधी आबादी से पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक किया बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में ‘मेरा बूथ सबसे मज़बूत’ कार्यक्रम के तहत राज्य की नारी शक्ति से सीधा संवाद किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और देश के विकास में उनकी अहम भूमिका पर अपने विचार साझा किए. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है, चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा, उद्योग या सामाजिक परिवर्तन.
उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति, देश की शक्ति” का मंत्र आज हर घर और हर गांव तक पहुंच चुका है. प्रधानमंत्री ने इस संवाद को भारत की सशक्त महिलाओं को समर्पित बताया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी से देश न केवल मजबूत बल्कि आत्मनिर्भर बन रहा है.
- Nov 04, 2025 15:09 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: बेतिया में अमित शाह ने कहा, बिहार में 5 नई और लालू-राबड़ी राज में बंद हुई चीनी मिले करेंगे चालू
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू-राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा. शाह ने कहा कि जंगलराज के दौर में बिहार की 20 से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो गई थीं, जिससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी छिन गई थी.
Over 20 sugar mills closed during RJD rule in Bihar; we will revive these units, set up five more: Amit Shah at Bettiah rally. #BiharElections2025#BiharElectionsWithPTIpic.twitter.com/tpDDFCHNkr— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
अमित शाह ने कहा, “अब एनडीए सरकार इन बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करेगी और साथ ही 5 नई मिलें भी स्थापित करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार को फिर से औद्योगिक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
- Nov 04, 2025 13:25 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: महिलाओं को 30,000 रुपये देने वाले ऐलान को मांझी ने बताया झूठ
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: मकर संक्रांति पर ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 30,000 रुपये देने के तेजस्वी यादव के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा - एक तरफ वे कहते हैं कि जब वे 17 महीने उपमुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने इतने रोजगार दिए, इतना विकास किया. अगर सच में इतना किया था, तो फिर उस वक्त उन्हें किसने रोका था? तब कुछ नहीं किया, और अब झूठे वादे कर रहे हैं. जनता ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करने वाली.
VIDEO | Patna: On RJD leader Tejashwi Yadav announcing financial assistance of Rs 30,000 under 'Mai Bahin Maan Yojana' on Makar Sankranti, Union Minister Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) says, “On one hand, they claim that during his 17 months as Deputy Chief Minister, they gave… pic.twitter.com/hyiYz5P9Q4— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
- Nov 04, 2025 13:14 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: तेजस्वी के ऐलान पर बोलीं रोहिणी आचार्य, वह जो कहते हैं वो करते हैं
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा मकर संक्रांति पर ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 30,000 रुपये की वित्तीय मदद देने के ऐलान पर अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका समर्थन किया है. रोहिणी आचार्य ने कहा, “तेजस्वी यादव जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. वे रोजगार की बात कर रहे हैं और मोदी जी कट्टा (देसी पिस्तौल) की.
- Nov 04, 2025 13:06 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: तेजस्वी के 30,000 रुपये वाले ऐलान पर बोलीं बीजेपी-जेडीयू, महागठबंधन की होगी बड़ी हार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार में पहले फेज के मतदान से दो दिन पहले आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनीं तो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025 को ‘माई बहिन मान योजना’ की महिला लाभार्थियों के खातों में 30,000 रुपये भेजी जाएगी. इस पर सत्ता पक्ष एनडीए में सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है.
VIDEO | Bihar Elections 2025: On RJD leader Tejashwi Yadav announcing financial assistance of Rs 30,000 under 'Mai Bahin Maan Yojana' on Makar Sankranti, JD(U) spokesperson Rajeev Ranjan (@ says, "NDA will form government with majority; announcements will not change people's… pic.twitter.com/YHPbxXPqoN— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा - तेजस्वी यादव कितने भी ऐलान कर लें, जनता का मन नहीं बदलने वाला. बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है, और वह केवल एनडीए ही दे सकता है. चुनाव के नतीजे साफ करेंगे कि जनता झूठे वादों के बजाय काम और भरोसे पर वोट करती है.”
VIDEO | Bihar Elections 2025: On announcement of Rs 30,000 transfer into the accounts of mothers and sisters under the 'Mai Bahin Maan Yojana' by RJD leader Tejashwi Yadav, BJP leader Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) says, "Tejashwi Yadav knows that he is heading for a… pic.twitter.com/tfWoJSWjdR— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव को हताश हैं. उन्हें इस बार हार साफ दिख रही है, इसलिए वे अब झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “महागठबंधन को भारी नुकसान होने वाला है. तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनकी हार तय है, इसलिए पहले चरण के प्रचार खत्म होते-होते वे फर्जी वादे कर रहे हैं. अब कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता. उनका घोषणापत्र भी जनता ने नकार दिया है. वोट पाने के लिए वे झूठे वादों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी.
- Nov 04, 2025 12:45 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: मकर सक्रांति पर महिलाओं को मिलेगा 30,000 रुपये, तेजस्वी का चुनावी ऐलान
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 30,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी. तेजस्वी यादव ने कहा, “मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025 को बिहार की महागठबंधन सरकार ‘माई बहिन मान योजना’ की महिला लाभार्थियों के खातों में 30,000 रुपये भेजेगी.
VIDEO | Bihar Elections 2025: RJD leader Tejashwi Yadav says, "We will transfer Rs 30,000 financial assistance under Mai Bahin Maan Yojana on Makar Sankranti."— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)#BiharElections2025#BiharElectionsWithPTIpic.twitter.com/g970F9rJo0
- Nov 04, 2025 12:26 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार में दो तिहाई बहुमत बनेगी महागठबंधन सरकार, कांग्रेस सांसद का दावा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधते हुए जीत का दावा किया है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राज्य की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में हर जगह लिखा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगा. उन्होंने दावा किया कि जनता ने अब एनडीए की नीतियों से तंग आकर महागठबंधन के पक्ष में मन बना लिया है.
VIDEO | Bihar Elections 2025: Congress MP Pramod Tiwari (@pramodtiwari700) says, "It's written everywhere in Bihar that 'Mahagathbandhan' under RJD leader Tejashwi Yadav's leadership will form govt with 2/3rds majority."#BiharElections2025#BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
(Full video… pic.twitter.com/Ab0z4sVlxR
- Nov 04, 2025 12:21 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: दरभंगा में अमित शाह ने कहा, जंगलराज से बचाएगा कमल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार में सत्ता पक्ष एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दरभंगा में पहली चुनावी रैली जारी है. इस रैली में उन्होंने राजद और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार को फिर से जंगलराज के दौर में नहीं लौटना है, तो जनता को कमल का बटन दबाकर एनडीए की सरकार बनानी होगी.
Press ''lotus'' button to prevent ''jungle raj'' that devastated Bihar during Lalu-Rabri''s 15-year rule: Amit Shah at poll rally in Darbhan— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
अमित शाह ने कहा, “लालू-राबड़ी के शासनकाल के 15 सालों में बिहार बर्बादी के दौर से गुजरा था. कानून-व्यवस्था खत्म थी, अपराध चरम पर था और विकास ठप हो गया था. आज बिहार में विकास हो रहा है, उद्योग आ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं. अगर फिर से जंगलराज नहीं चाहिए, तो इस बार कमल का बटन दबाइए.”
- Nov 04, 2025 11:35 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: तेजस्वी के माई बहिन मान योजना पर बोलीं बहन रोहिणी आचार्य
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: महागठबंधन के मेनिफेस्टो में शामिल ‘माई बहिन मान योजना’ पर रोहिणी आचार्य ने कहा - तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी कट्टा की. उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं.
VIDEO | Bihar Elections 2025: On RJD leader Tejashwi Yadav announcing financial assistance of Rs 30,000 under 'Mai Bahin Maan Yojana' on Makar Sankranti, Rashtriya Janata Dal (RJD) chief Lalu Prasad Yadav's daughter, Rohini Acharya says, "Whatever Tejashwi Yadav says he fulfills… pic.twitter.com/USIAAGpGB0— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
- Nov 04, 2025 11:00 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांगेगीं भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: वैशाली जिले की महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांगती नजर आएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी. पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने बताया कि वह महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार में शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि इस बार तेज प्रताप पहले से कहीं अधिक सक्रिय और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं. पाखी ने कहा, “मैं महुआ जा रही हूं तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार के लिए. पहले वे कुछ शांत और संयमित दिखाई देते थे, लेकिन अब उनकी शख्सियत में निखार आया है. लोग उनके स्वभाव से जुड़ रहे हैं, उनमें अपनापन और स्नेह महसूस कर रहे हैं, जो उनके आस-पास जुटती भीड़ से साफ झलकता है.
बता दें कि राजद से बाहर किए जाने के बाद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव इस बार महुआ सीट से अपनी नई पार्टी लोकशक्त जनता दल (Janshakti Janta Dal) के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं.
- Nov 04, 2025 10:31 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: लालू के रोड शो पर बीजेपी को आपत्ति, रवि किशन ने बताया कानून का उल्लंघन
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना में हुए रोड शो को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है. बीजेपी सांसद रवि किशन ने लालू यादव की चुनावी सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है. रवि किशन ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे बाहर आए हैं, चाहे पैरोल पर हों या जमानत पर. उन्होंने कहा था कि वे स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं, लेकिन अगर अब वे चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं तो यह कानून का उल्लंघन है. यह अच्छी बात नहीं है.”
- Nov 04, 2025 10:28 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: सोमवार का दिन रहा खास, रोड शो में नजर आए राजद प्रमुख लालू यादव
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में सोमवार का दिन बेहद राजनीतिक रूप से अहम रहा. पटना के दानापुर में जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रोड शो कर माहौल गर्माया, वहीं मोकामा में जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए प्रचार की बागडोर संभाली.
पहले चरण के मतदान से पहले लालू यादव ने इस चुनावी सीजन में पहली बार सक्रिय प्रचार किया. उनका करीब साढ़े तीन घंटे लंबा रोड शो शाम 4:30 बजे दीघा बटा से शुरू होकर रात 8 बजे जमालुद्दीन चक तक चला.
स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव गाड़ी में ही बैठे रहे, लेकिन पूरे रास्ते हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए. समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की, कुछ स्थानों पर जेसीबी क्रेन से भी फूल बरसाए गए, जिससे पटना की सड़कों पर चुनावी उत्साह चरम पर पहुंच गया. इस दौरान लालू यादव ने दानापुर सीट से राजद उम्मीदवार रीतलाल यादव के लिए वोट मांगे.
वहीं मोकामा में ललन सिंह ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में जनसभाएं कीं. उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह को साजिश के तहत जेल भेजा गया है और ऐलान किया कि वे खुद उनके चुनावी अभियान का नेतृत्व करेंगे.
- Nov 04, 2025 10:18 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: डुमरांव से बीएसपी उम्मीदवार बोले, पैसे के बल पर जीतना चाहते हैं दिल्ली वाले नेता
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में डुमरांव सीट से बीएसपी उम्मीदवार ददन यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा है. ददन यादव ने कहा कि “पहले उम्मीदवार में हिम्मत की कमी है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो दिल्ली से आया है, पैसे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सफल नहीं होगा. वह हार जाएगा और हारते ही तुरंत दिल्ली भाग जाएगा.”
- Nov 04, 2025 09:55 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: तेजस्वी यादव आज करेंगे 17 जनसभाएं
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है. पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव आज राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 17 जनसभाएं करेंगे. यह अब तक का उनका सबसे व्यस्त प्रचार दिवस माना जा रहा है. तेजस्वी यादव की रैलियों का सिलसिला सुबह से ही शुरू होगा. वे आज समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, वैशाली और बेगूसराय जैसे प्रमुख जिलों में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से सीधा संवाद करेंगे.
भावी मुख्यमंत्री श्री @yadavtejashwi जी का आज का तूफानी दौरा। #TejashwiYadav#RJDpic.twitter.com/BwLV03qjPf— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 3, 2025
- Nov 04, 2025 09:48 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: राहुल गांधी की 3 चुनावी रैली आज
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. राहुल गांधी की सभाएं औरंगाबाद, कुटुम्बा और वज़ीरगंज में निर्धारित हैं, जहां वे महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे.
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi आज बिहार के औरंगाबाद, कुटुम्बा और वजीरगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
उन्हें सुनने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ें-
📺 https://t.co/NGgQ2sGraH
📺 https://t.co/17P1scygNJ
📺 https://t.co/4uLWRC44PRpic.twitter.com/tFzCnEUhIw
वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव भी आज पूरी रफ्तार में प्रचार अभियान में जुटे हैं. जानकारी के अनुसार, वे दिनभर में 17 रैलियों को संबोधित करेंगे.
- Nov 04, 2025 09:45 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं की होगी रैली
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा के शीर्ष नेता आज पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेंगे. पार्टी ने आज का दिन अपने स्टार प्रचारकों के नाम किया है, जो अलग-अलग जिलों में रैलियां कर मतदाताओं को साधेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तीन रैलियां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दो रैलियां और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चार रैलियां करेंगे. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में चार अलग-अलग स्थानों पर जनसभाएं संबोधित करेंगे.
- Nov 04, 2025 09:43 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: आज बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. यह संवाद भारतीय जनता पार्टी की विशेष पहल ‘मेरा बूथ, सबसे मज़बूत’ के तहत दोपहर 3:30 बजे आयोजित होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। कल 04 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत -… pic.twitter.com/ZkU4YahMeC— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2025
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर हिंदी में एक पोस्ट करते हुए कहा कि “बिहार की महिला शक्ति विधानसभा चुनावों में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए असाधारण ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.” उन्होंने लिखा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र को और मजबूत बना रही है.