PM Kisan Big Update: 7 नवंबर को क्यों आ सकता है पीएम किसान का पैसा? 21वीं किस्त पर बिग अपडेट

PM Kisan Yojana Status and Big Update: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों के मन में इस समय एक ही सवाल है, आखिर उनके खाते में 2000 रुपये कब आएंगे. उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लंबे समय से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस हफ्ते किसानों को इस इंतजार का जवाब मिल सकता है.
दरअसल सप्ताह के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो 7 नवंबर को पीएम मोदी वाराणसी से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और कई स्थानीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. शुक्रवार रात वह बीएलडब्ल्यू (पुराना नाम डीएलडब्ल्यू) में रात्रि विश्राम करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.
बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. हाल ही में सत्ता पक्ष की ओर से नई सरकार बनने पर किसानों को अलग से 3000 रुपये देने के वादे ने इस मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है. इस घोषणा के बाद से पूरे राज्य में योजना की 21वीं किस्त और संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही अपने घोषणापत्रों में किसान हितैषी वादों पर जोर दे रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है.
इस बीच पहले फेज की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में है, क्योंकि कल यानी 4 नवंबर मंगलवार शाम पहले फेज की 121 सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा. बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार की चुनावी रैलियों में सक्रिय हैं. सोमवार को उन्होंने सहरसा और कटिहार जिलों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कीं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और किसानों से जुड़ी घोषणाओं और योजना पर विशेष रूप से बात की.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर गुरुवार को मतदान होगा. इस फेज में राज्य के 18 जिलों - पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा की कुल 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.
इस हफ्ते संभावित दो दिवसीय काशी दौरे के अगले दिन यानी शनिवार सुबह प्रधानमंत्री बिहार के लिए रवाना होंगे, जहां वे चुनाव प्रचार के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
माना जा रहा है कि अपने संभावित काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री योजना की मोस्टअवेटेड 21वीं किस्त भी भेज सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इस साल दूसरा मौका होगा जब योजना के करोड़ों लाभार्थियों के खातो में वाराणसी से 2000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी. इससे पहले पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में भेजी थी. 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से उन्होंने देशभर के 9.71 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,843 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम डीबीटी तकनीक के जरिए ट्रांसफर किए थे.
फिर से दिखेगा 2 साल पहले जैसा नजारा?
बता दें कि साल 2023 में जब मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब सरकार ने मतदान से ठीक दो दिन पहले पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 2000 रुपये की किस्त भेजी थी. उस साल मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था. इसके बाद मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की शेष 70 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर 2023 को हुआ. वहीं, राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को और तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर 2023 को वोटिंग हुई थी.
मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की वोटिंग के करीब एक हफ्ते बाद, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक दो दिन पहले, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की अगस्त-नवंबर अवधि वाली 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की थी. उम्मीद है कि कुछ इसी तरह का पैटर्न इस बार भी देखने को मिल सकता है. बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों और सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को तय वोटिंग से पहले पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा सकती है.
अब 21वीं किस्त बचे किसानों को होगी जारी?
पिछली किस्तों के पैटर्न की बात करें तो हर बार 2000 रुपये की किस्त जारी करने की तारीख से कुछ दिन पहले सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जानकारी दी जाती रही है. इन्टॉलमेंट रिलीज डेट से एक-दो रोज पहले पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी सारी जानकारी दी जाती रही है. लेकिन इस बार पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लाभार्थियों को अचानक 26 सितंबर 2025 को योजना की21वीं किस्त जारी की गई. फेज वाइज जारी की जा रही इस किस्त के तहत 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के लाभार्थी किसानों के खातों में भी भेजी दी गई. इन चारों राज्यों में योजना के लाभार्थियों को एडवांस में राहत के तौर जारी 21वीं किस्त को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने नई दिल्ली से अलग-अलग तारीखों में भेजी लेकिन अभी बचे राज्यों के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी 2000 रुपये की अगली किस्त को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं. उम्मीद है बाकी किसानों को एक साथ प्रधानमंत्री 21वीं किस्त जारी करेंगे.