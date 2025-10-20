Diwali 2025 Wishes: दिवाली पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश, घर आएगी मां लक्ष्मी की कृपा

Happy Diwali 2025 Wishes: जगमगाते दीपों की रोशनी में नहाई धरती, घरों में उमंग और दिलों में प्रेम... आज पूरा देश हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व दिवाली के रंग में डूबा हुआ है. यह पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, खुशियों, समृद्धि और आपसी सद्भाव का महासंगम है. दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और उनके जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करने का सुनहरा अवसर है.
दिवाली यानी दीपों का त्योहार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है. यह वह समय है जब हर घर में लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है और जीवन में सुख-समृद्धि के आगमन की प्रार्थना की जाती है.
इस साल दीवाली (Diwali 2025) का पावन पर्व आज यानी 20 अक्टूबर, दिन सोमवार को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस शुभ अवसर पर हम एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजकर उनके प्रति अपना प्रेम और आदर व्यक्त करते हैं. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, आशा का एक छोटा सा दीप भी अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है.
Also read : Diwali Lakshmi Puja Muhurat : दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे शुरू करें पूजा
चूंकि यह उत्सव अपनों के जीवन में सकारात्मकता की कामना करने का है, इसलिए आप भी अपने प्रियजनों का दिन और भी खास बनाने के लिए उन्हें ये दीवाली हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं:
Diwali 2025 Wishes : दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
- दीप जलते-जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें, जब तक जिंदगी है, ये दुआ है हमारी कि, आप हमेशा मुस्कुराते रहें. शुभ दिवाली!
- मां लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, और मां दुर्गा के आशीर्वाद से, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो. शुभ दिवाली.
- दीपक की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, दुआ है कि जो चाहो आप, वो खुशी मंजूर हो जाए. आपके घर में लक्ष्मी-गणेश का वास हो. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना, और प्यार से ये दीवाली मनाना. हैप्पी दिवाली.
- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार, जीवन में आएं खुशियां अपार, शुभकामना हमारी करो स्वीकार. आपको और आपके परिवार को दीवाली की ढेर सारी बधाई.
- पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, मुबारक हो आपको दीवाली का त्योहार. यह दीवाली आपके लिए खुशियों की बहार लाए, और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर-बार धन-धान्य से भर जाए. हैप्पी दिवाली.
- दीपों से जगमगाए आपके घर, मिट जाए हर अंधकार का डर. खुशियों की हो हर डगर, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- त्योहार हो खुशियों का बहार, हर दिन लाए नया उपहार. जीवन में मिठास रहे बरकरार, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीपों की लौ से चमके आसमान, हर सपना हो अब आपके पास. खुशियों से महके हर बात, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
- रंगोली से सजे आपके द्वार, मिठास से भरे रिश्ते हर बार. मां लक्ष्मी करें कृपा अपार, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है. आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं!
- दीपक जलें तो जगमग हो संसार, खुशियों से महके हर त्योहार. सपनों की राह बने आसान, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- दीपों की पंक्ति सजे आंगन में, खुशियां खिलें हर जन-जन में. मां लक्ष्मी बरसाएं वरदान, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- रोशनी से भर जाए आपका जहान, हर दिन हो आपके लिए अरमान. मुस्कुराहटें रहें सदा साथ, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले अपार, सफलता का साथ हो हर बार. खुशियां बिखरें आपके द्वार, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीप जलें तो दिलों में उजाला हो, हर कोना खुशियों से निराला हो. सपनों की राह सजे रोशनी से, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- घर-द्वार महकें दीपों की छटा से, खुशियां आएं हर दुआ के साथ. सफलता बन जाए आपकी पहचान, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीपक की लौ में हो नई रोशनी, हर कदम पर मिले मंजिल सही. मां लक्ष्मी करें कृपा असीम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- दीपों से जगमगाए हर गली, हर मन में हो हंसी खिली. मिटे दुख, आए नई खुशी, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- अंधेरे को छोड़ उजाला अपनाएं, हर रिश्ते में मिठास बढ़ाएं. खुशियों से महके आपका संसार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- हर दीपक बने नई आशा का प्रतीक, हर पल हो आपका अनोखा संगीत. सफलता और सुख आपके साथ, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीप जलाएं, मुस्कुराहटें बांटें, खुशियों के रंग जीवन में लाएं. सपनों की उड़ान भरें सदा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- दीपक जलाएं और खुशियों को लाएं, सपनों की मिठास से घर महकाएं. खुशियों का त्योहार लाए अपार, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिले सदा, सपनों की झिलमिल से महके घर. सफलता और प्यार बढ़ाएं हर बार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- इस दिवाली खुशियां हो अपार, हर दिन आपका बने त्योहार. मां लक्ष्मी करें कृपा अपार, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीप जलाएं और मनाएं त्योहार, खुशियों का हो हर बार उपहार. सफलता सदा आपके संग रहे, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
- मिठास हो रिश्तों में अपार, घर में खुशियां रहें बारंबार. हर सपना साकार हो आपका, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- मां लक्ष्मी का बसेरा हो आपके द्वार,खुशियों से भर जाए जीवन संसार.हर दिन आपका हो शानदार, दिवाली की हार्दिक बधाई.
- दीपों की चमक और खुशियों का संग, हर पल हो आपके जीवन का रंग. सफलता मिले हर राह पर, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- सज जाए घर खुशियों के रंग में, लक्ष्मी मां बरसाएं वरदान. हर कदम पर मिले सम्मान, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- दीपक की रोशनी से दूर हो अंधकार, खुशियों से भर जाए घर-द्वार. हर सपना हो साकार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- मिठास बिखरे जैसे गुलाब की खुशबू, हर दिशा में फैले सुख-समृद्धि. सदा चमके आपकी जिंदगी, दिवाली की हार्दिक बधाई!
- लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिले सदा, सपनों की झिलमिल से महके घर. सफलता और प्यार बढ़ाएं हर बार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
- सज जाए हर कोना दीपों की लड़ी से, खुशियों की बौछार हो हर घड़ी से. मुस्कान रहे चेहरे पर सदा, दिवाली की हार्दिक बधाई.
- दीपों की रौशनी से जगमगाए दिल, सपनों की राह बने आसान मिल. सफलता हो आपके संग हर क्षण, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
- लक्ष्मी मां का आशीष मिले सदा, हर मनोकामना हो पूरी आपकी. खुशियों का हो सागर जीवन में, दिवाली की हार्दिक बधाई.