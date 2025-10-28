Aadhaar Card : आधार से लिंक नहीं है मोबाइल नंबर, क्या फिर भी बन जाएगा ATM जैसा कार्ड?

How Can Order ATM like Aadhaar Card Online: अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तब भी आप घर बैठे आसानी से ATM जैसे दिखने वाले आधार PVC कार्ड को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यह जानकारी दी है. एक्स पर किए एक पोस्ट में आधार बनाने वाली गवर्नमेंट बॉड़ी ने बताया है कि कार्डहोल्डर बिना आधार से लिंक मोबाइल नंबर के भी एटीएम जैसा आधार कार्ड बना सकते हैं. यानी, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आप आसानी से अपना PVC कार्ड घर मंगवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा.

UIDAI के मुताबिक PVC आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते समय यूजर को कोई एक एक्टिव मोबाइल नंबर भरना होगा, जिस पर ओटीपी (OTP) आएगा. ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही आधार PVC कार्ड को आधार डेटाबेस में दर्ज पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा.

ऐसे बनवा सकते हैं ATM जैसा कार्ड

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी आप आसानी से ATM जैसे दिखने वाले PVC आधार कार्ड को घर बैठे मंगा सकते हैं. UIDAI ने इसके लिए आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं या mAadhaar ऐप खोलें.

अब वेबसाइट के होम पेज पर या ऐप पर नजर आ रहे “Order Aadhaar PVC Card” सर्विस पर क्लिक करें.

फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर (UID) या 28 अंकों का एनरोलमेंट आईडी (EID) भरें.

स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड भरें.

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, तो "If you do not have a registered mobile number" वाले बॉक्स पर टिक करें.

अब कोई एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालें. इस नंबर पर एक OTP आएगा, जिससे आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे.

आगे की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी यानी मौजूद विकल्पों में से अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर 50 रुपये पेमेंट करें और कुछ दिन में आपका PVC आधार कार्ड आपके आधार-रजिस्टर्ड पते पर डिलीवर हो जाएगा.

ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप नॉन-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कार्ड ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको प्रिव्यू नजर नहीं आएगा. UIDAI के मुताबिक, अब आप अपने PVC आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम जैसे किसी भी माध्यम से कर सकते हैं. 50 रुपये का भुगतान करने के बाद आपका आधार कार्ड प्रिंट होकर आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.

आधार से मोबाइल नंबर लिंक होने पर अपनाने होंगे ये प्रासेस

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में ATM जैसा PVC आधार कार्ड घर बैठे ऑनलाइन आर्डर कर सकते हैं. UIDAI ने इसका पूरा प्रोसेस बताया है आइए जानते हैं पूरा तरीका

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in या myaadhaar.uidai.gov.in/genricPVC

पर जाएं वहां “Order Aadhaar PVC Card” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना 12 अंकों का आधार नंबर (UID), 16 अंकों का वर्चुअल आईडी (VID) या 28 अंकों का एनरोलमेंट आईडी (EID) डालें.

फिर स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड दर्ज करें.

अब “Request OTP” पर क्लिक करें (या अगर आपके पास TOTP है, तो “I have TOTP” चुनें).

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर वेरिफाई करें.

अब “Terms and Conditions” पर टिक करें और “Submit” पर क्लिक करें.

नए स्क्रीन पर आपका आधार डिटेल्स का प्रिव्यू दिखेगा. एक बार चेक कर लें कि सब सही है.

फिर “Make Payment” पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा माध्यम (Debit/Credit Card, Net Banking या UPI) से भुगतान करें.

भुगतान सफल होने पर डिजिटल सिग्नेचर वाली रसीद (PDF) डाउनलोड करें. साथ ही आपको एक Service Request Number (SRN) SMS से मिलेगा.

इसी SRN से आप PVC कार्ड की डिलीवरी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

कार्ड डिस्पैच होने पर आपको एक AWB नंबर वाला SMS मिलेगा. इससे आप डाक विभाग (DoP) की वेबसाइट पर जाकर डिलीवरी ट्रैक कर पाएंगे. ध्यान रहे प्लास्टिक आधार कार्ड आपके आधार-रजिस्टर्ड पते पर ही भेजा जाएगा.

प्लास्टिक आधार कार्ड क्यों है खास?

UIDAI के अनुसार, आधार PVC कार्ड में कई सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं जो इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं. इसमें टैंपर-प्रूफ QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, घोस्ट इमेज, इश्यू डेट और प्रिंट डेट, गिलॉश पैटर्न और उभरा हुआ आधार लोगो (Embossed Logo) शामिल हैं. ये सभी फीचर्स मिलकर कार्ड को नकली या छेड़छाड़ से बचाते हैं.

सवाल-जवाब के जरिए जानें जरूरी बातें

आधार पीवीसी कार्ड क्या है?

आधार PVC कार्ड एक क्रेडिट कार्ड जैसा टिकाऊ कार्ड है जिसमें आपका आधार नंबर और पूरी जानकारी होती है. इसे आप UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप से सिर्फ ₹50 में ऑर्डर कर सकते हैं.

क्या यह कार्ड पुराने आधार से अलग है?

नहीं, यह सिर्फ आधार का नया रूप है. छोटा, मजबूत और आसानी से जेब में रखने लायक. इसकी वैलिडिटी ई-आधार या पेपर वाले आधार जैसी ही है.

क्या आधार कार्ड दोबारा बनवाया जा सकता है?

हाँ, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, तो आप ₹50 देकर इसे PVC कार्ड के रूप में दोबारा मंगवा सकते हैं. यह स्पीड पोस्ट से घर तक पहुंचता है.

आधार लेटर और PVC कार्ड में क्या फर्क है?

आधार लेटर एक लैमिनेटेड पेपर होता है, जबकि PVC कार्ड प्लास्टिक पर बना टिकाऊ कार्ड है जिसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं. दोनों की वैलिडिटी एक समान है.

PVC कार्ड आने में कितना समय लगता है?

रिक्वेस्ट करने के बाद UIDAI पांच वर्किंग डेज़ में कार्ड प्रिंट कर डाक विभाग को सौंप देता है. इसके बाद यह स्पीड पोस्ट से आपके आधार में दर्ज पते पर पहुंचाया जाता है. आप इसकी ट्रैकिंग इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर कर सकते हैं.

आधार के कितने रूप होते हैं?

आधार के चार रूप होते हैं. आधार लेटर, आधार PVC कार्ड, ई-आधार और mAadhaar. सभी की वैलिडिटी एक जैसी है.

‘Order Aadhaar PVC Card’ सर्विस क्या है?

यह UIDAI की ऑनलाइन सुविधा है जिससे कोई भी व्यक्ति 50 रुपये देकर अपना आधार कार्ड PVC फॉर्मेट में मंगवा सकता है.

अगर आधार की जानकारी बदलनी हो तो क्या करें?

अगर आपके आधार में कोई जानकारी गलत है या अपडेट करनी है, तो पहले आधार अपडेट सेंटर या myAadhaar पोर्टल पर जाकर डिटेल्स सुधारें. जब अपडेट सफल हो जाए, तभी नया PVC कार्ड ऑर्डर करें.