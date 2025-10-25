आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है. बैंक अकाउंट से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन बार-बार इस्तेमाल से कागज का आधार कार्ड अक्सर फट जाता है, खराब हो जाता है या खो जाता है, जिससे इमरजेंसी में बड़ी परेशानी होती है.

अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत आप सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे ATM जैसा टिकाऊ और वाटरप्रूफ PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं. यह कार्ड वॉलेट में आसानी से फिट हो जाता है और सालों-साल चलता है. आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर मिनटों में इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

PVC आधार कार्ड बनवाने का खर्च और तरीका

पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) आधार कार्ड प्लास्टिक से बना होता है, जो इसे टिकाऊ और वाटरप्रूफ बनाता है. सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेहतर है, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड, होलोग्राम और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद होते हैं.

सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 50 रुपये में कार्डहोल्डर एटीएम जैसा PVC आधार कार्ड घर बैठे बनवा सकते हैं. इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है. पूरा प्रोसेस बेहद आसान है और कुछ ही मिनटों में कार्ड का ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है. इसमें जीएसटी और स्पीड पोस्ट चार्ज भी शामिल हैं, जिससे कार्ड सीधे घर पहुंच जाता है.

ATM जैसा आधार ऑर्डर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

अगर आप यह मजबूत और वाटरप्रूफ कार्ड अपने पते पर मंगवाना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें.