PM Kisan: नहाय खाय के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को कब मिलेंगे 2000 रुपये?

PM Kisan Yojana 21st Installment : आज नहाय-खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपये की किस्त की तारीख का इंतजार अब भी बना हुआ है. आपदा प्रभावित कुछ राज्यों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि कब आएगी? योजना के तहत हर 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपये की किस्त चुनाव के समय बीते कुछ सालों में किस तरह जारी की गई, इसका ट्रेंड क्या रहा है और 21वीं किस्त के पैसों को लेकर पिछले पैटर्न क्या संकेत दे रहे हैं, आइए जानते हैं.
लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि कब आएगी?
देशभर के लाखों किसान भाई पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. दिवाली बीतने और छठ महापर्व के आगाज पर 2,000 रुपये की यह किस्त खाते में न आने से किसानों में बेचैनी बनी हुई थी. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और चुनावी गतिविधियों को देखते हुए अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी कर सकती है.
चुनावी समय में योजना के तहत जारी पिछली किस्तों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले साल हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, चार राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे.
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में कराए गए थे. पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर 2024 को मतदान हुआ, दूसरे चरण की 26 सीटों पर 25 सितंबर 2024 को और तीसरे चरण की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर 2024 को मतदान कराया गया. इसी दिन हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर भी वोटिंग हुई थी.
झारखंड में चुनाव दो चरणों में हुए. पहले चरण की 43 सीटों पर 13 नवंबर 2024 को और दूसरे चरण की बचे हुए 38 सीटों पर 20 नवंबर 2024 को मतदान कराए गए.
साल 2024 के अन्य राज्यों के चुनाव में 288 सीटों पर मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को कराया गया. इस दौरान सरकार ने पीएम किसान योजना में अगस्त-नवंबर पीरियड के लिए 18वीं किस्त चुनाव के समय हरियाणा की सभी 90 सीटों और जम्मू-कश्मीर में आखिरी फेज की 40 सीटों पर हुई वोटिंग के 4 दिन बाद और झारखंड-महाराष्ट्र में वोटिंग से 39-46 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर 2024 को ही जारी कर दी थीं.
Also read : NSC या 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी, किसमें पैसा लगाने पर सीनियर सिटिजन को मिलेगा ज्यादा फायदा?
इससे पहले, 2023 में मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर 2023 को मतदान कराया गया था. इसके बाद, मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बची हुई 70 सीटों पर 17 नवंबर 2023 को वोटिंग हुई. इस दौरान राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर मतदान 25 नवंबर 2023 को कराए गए थे. वहीं, तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर 2023 को मतदान संपन्न हुआ था.
मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ के पहले फेज की सीटों पर वोटिंग के हफ्तेभर बाद व मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग से 2 दिन पहले पीएम किसान योजना में समान अगस्त-नवंबर पीरियड की 15वीं किस्त सरकार ने 15 नवंबर 2023 को जारी की थी.
साल 2022 में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव कराए गए थे. उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर सात चरणों में मतदान हुआ, जो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के बीच संपन्न हुआ था. इसी साल गोवा विधानसभा की सभी 40 सीटों, पंजाब की सभी 117 सीटों और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी 2022 को वोटिंग हुई. मणिपुर में पहले चरण की 38 सीटों पर 27 फरवरी और दूसरे चरण की बची हुई 22 सीटों पर 3 मार्च 2022 को मतदान कराया गया था. इस साल पीएम किसान योजना में लाभार्थियों के खातों में सरकार ने मतदान से करीब 40 दिन पहले यानी 1 जनवरी 2022 को दिसंबर-मार्च पीरियड के लिए 10वीं किस्त भेजी थी.
साल 2021 में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए गए थे. असम में तीन चरणों में मतदान हुआ, जो 27 मार्च से 6 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न हुआ था. केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों, पुडुचेरी की सभी 30 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को मतदान कराया गया था. वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर आठ चरणों में वोटिंग हुई, जो 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित की गई थी. इस दौरान सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को चुनाव से करीब तीन महीने पहले, यानी 25 दिसंबर 2020 को दिसंबर 2020–मार्च 2021 अवधि की सातवीं किस्त जारी की थी. इसके बाद, आठवीं किस्त चुनाव परिणाम आने के बाद 14 मई 2021 को अप्रैल–जुलाई 2021 अवधि के लिए जारी की गई थी.
पिछला बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान पीएम किसान योजना की किस्त मतदान से काफी पहले जारी कर दी गई थी. इस साल 243 सीटों पर मतदान तीन फेज में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर 2020 को हुआ था. सरकार ने अगस्त-नवंबर पीरियड की छठी किस्त 9 अगस्त 2020 को ही जारी कर दी थी, जो मतदान शुरू होने की तारीख से करीब ढाई महीने पहले थी. हालांकि योजना में 6वीं किस्त आमतौर पर आने वाले समय से जल्दी आई थी, क्योंकि इससे पहले की 5वीं किस्त 25 जून 2020 को जारी हुई थी, यानी दोनों किस्तों के बीच सिर्फ 45 दिन का अंतराल था.
इस साल बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले किसानों को आर्थिक राहत देते हुए किस्त ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
Also read : क्या अब भी चांदी एक बेहतर निवेश विकल्प है? पैसा लगाने से पहले इन बातों को जरूर समझ लें
पहले से ही कुछ राज्यों में किस्त जारी
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है. यह अग्रिम भुगतान बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए सितंबर और अक्टूबर में किया गया था.
चुनावी माहौल और पेमेंट
बिहार में लागू आचार संहिता के चलते नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भुगतान जारी रखना संभव है. यही वजह है कि 21वीं किस्त की संभावना अभी बनी हुई है.
PM-KISAN योजना क्या है?
फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में 2,000-2,000 रुपये उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है. इस किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना eKYC पूरा किया है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है.
अपनी किस्त का स्टेटस ऐसे चेक करें:
PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर “Beneficiary Status” पर क्लिक करें.
अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्क्रीन पर आपकी किस्त भेजे जाने की जानकारी दिख जाएगी.
इस तरह किसान भाई अपनी 21वीं किस्त की स्थिति आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं और योजना का लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं.