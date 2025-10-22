पीएम मोदी ने ट्रंप के दिवाली बधाई पर दिया जवाब, कहा : भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एकजुट

PM Modi Responds to Trump’s Diwali Wishes : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपके फोन करने और दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद. मोदी ने कहा कि रोशनी के इस पर्व पर दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें.

Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump@POTUS — Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025

मोदी भी चाहते हैं रूस-यूक्रेन युद्ध रुके : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने दीपक जलाए और प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया. उन्होंने इस मौके पर उम्मीद जताई कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. उन्होंने कहा कि भारत भी यह चाहता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए, इसलिए वे रूस के साथ तेल खरीद में कटौती करेंगे और वे लगातार ऐसा कर रहे हैं.

क्या भारत रूस से तेल खरीद में करेगा कटौती?

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी (PM Modi) से बातचीत की है और भारत अब रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि ट्रंप के इस दावे को भारत की ओर से पहले भी खारिज किया जा चुका है. भारत ने बार-बार यह दोहराया है कि वह अपने हितों को दरकिनार कर कोई निर्णय नहीं लेगा. अमेरिका से ऊर्जा खरीद की संभावनाओं पर भी भारत ने उम्मीद जताई है और कहा है कि भविष्य यह संभव हो सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) से बात की. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने व्यापार के बारे में बात की. हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ज्यादातर व्यापार जगत के बारे में.