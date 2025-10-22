Stock Market Holiday : बलि प्रतिपदा पर आज BSE और NSE बंद हैं? या होगा कारोबार

Stock Market Holiday Today on Bali Pratipada : आज मंगलवार, 22 अक्टूबर को शेयर बाजार में हॉलीडे है. आज BSE और NSE में दिवाली बलि प्रतिपदा के कारण पूरे दिन कारोबार नहीं होगा. इसके पहले 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा मुहूर्त ट्रेडिंग के चलते शेयर बाजार सिर्फ 1 घंटे के लिए खुले थे. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान दोनों प्रमुख इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में गुरुवार, 23 अक्टूबर से दोबारा सामान्य तरीके से कामकाज शुरू होगा.

बलि प्रतिपदा राजा बलि के पृथ्वी पर लौटने के पर्व के रूप में मनाई जाती है. आज बलि प्रतिपदा पर इक्विटी (Equity) के अलावा एफ एंड ओ (F&O) और करंसी (Currency) बाजार भी बंद रहेंगे. कमोडिटी मार्केट (Commodity Market) सुबह के सत्र में बंद रहेगा और शाम को 5 बजे के बाद ही ट्रेडिंग शुरू होगी. यह त्योहार खास तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मनाया जाता है, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को एक लंबा त्योहारों का अवकाश मिलता है.

दिवाली के दिन पूरे दिन खुले थे बाजार

भारत में दिवाली का त्योहार आम तौर पर 5 से 6 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है. कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि इस साल 20 अक्टूबर को थी, इसलिए कई राज्यों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई. हालांकि, कुछ राज्यों में स्थानीय पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई. इसी के चलते 21 अक्टूबर को शेयर बाजार सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुले थे. जबकि 20 अक्टूबर को पूरे दिन बाजार खुले थे.

साल 2025 में शेयर बाजार की छुट्टियां

22 अक्टूबर के बाद, 2025 में शेयर बाजार की दो और छुट्टियां तय की गई हैं.

5 नवंबर : गुरु नानक जयंती (गुरुपरब)

25 दिसंबर : क्रिसमस

बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों पर इन दिनों कारोबार नहीं होगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग पर कैसा था बाजार

21 अक्टूबर को संवत 2082 की मजबूत शुरूआत हुई है. मुहूर्त ट्रेडिंग पर सेंसेक्स की शुरूआत 200 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ हुई थी. वहीं निफ्टी 22900 के पार खुला था. हालांकि बाद में बाजार बढ़त गंवाकर बंद हुआ. कल के 1 घंटे हुए कारोबार में सेंसेक्स में 63 अंकों की तेजी रही और यह 84,307 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 25 अंक चढ़कर 25,869 के लेवल पर बंद हुआ. टॉप गेनर्स में BAJAJFINSV, INFY, AXISBANK, TATASTEEL और POWERGRID शामिल रहे हैं. जबकि टॉप लूजर्स में KOTAKBANK, HCLTECH, ICICIBANK, MARUTI और ASIANPAINT शामिल रहे.