Ladli Bahna Yojana 30th Installment: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को दिवाली के बाद भाई दूज से हर महीने मिलने वाले मंथली 1,250 रुपये बढ़ाकर 1,500 रुपये किए जाने थे. लंबे समय से और कई मंचों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा यह घोषणा की जा रही थी लेकिन गुरुवार को भाई दूज पर्व बीत जाने के बाद राज्य की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिला या नहीं? आइए जानते हैं क्या अपडेट है?

लाड़ली बहनों को इस दिन से मिलेंगे 1500 रुपये

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए भाई दूज पर बड़ी घोषणा की गई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि अब 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी जाएगी. यह बदलाव अगले महीने से लागू होगा.

Advertisment

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भाई दूज को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई-बहन के रिश्ते में स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह पर्व सिर्फ भाई-बहन के प्यार को ही नहीं बल्कि परिवार की एकता, सामाजिक सौहार्द और महिलाओं के सम्मान को भी बढ़ाता है.

बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई राशि 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में भेजने पर सरकार पर लगभग 308 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह राशि और बढ़ाई जाएगी और 2028 तक इसे 3,000 रुपये प्रति माह तक पहुंचाने की योजना है.

Also read : Hyundai Venue 2025: नई हुंडई वेन्यू हुई टीज, आज से बुकिंग शुरू, इस दिन लॉन्च होगी कॉम्पैक्ट SUV

आखिरी किस्त कब मिली थी?

इस महीने 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले से योजना की 29वीं किस्त 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की थी. इस दौरान राज्य सरकार ने कुल 1,541 करोड़ रुपये लाड़ली बहनों के खातों में भेजे. हर पात्र महिला लाभार्थी को उस किस्त में 1,250 रुपये मिले थे.

लाड़ली बहना योजना का असर

मध्य प्रदेश सरकार की यह सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जून 2023 से अब तक 29 किस्तों में लगभग 45,000 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं. इस रकम से महिलाएं छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं, पशु खरीद रही हैं और खाने-पीने या हस्तशिल्प से जुड़े व्यवसाय कर रही हैं. इसके जरिए वे अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर रही हैं.

Also read : PM Kisan Yojana: छठ महापर्व की शुरूआत कल से, क्या बिहार-यूपी समेत बचे राज्यों को इस दिन मिलेगी 2000 रुपये की किस्त

महिला उद्यमियों के लिए नई सुविधाएं

इस दौरान सीएम ने महिला उद्यमियों के लिए नई सुविधाओं की भी घोषणा की. जो महिलाएं उद्योगों में काम करती हैं उन्हें 5,000 रुपये अतिरिक्त मदद मिलेगी और जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करेंगी उन्हें 2% छूट दी जाएगी. महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.

सीएम यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. इसके तहत श्रम कानूनों में बदलाव किए गए हैं ताकि महिलाएं किसी भी समय सुरक्षित रूप से काम कर सकें. कई इंडस्ट्रियल जोन में महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाए गए हैं. राज्य में लगभग 47% स्टार्टअप्स महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं.

कार्यक्रम में महिलाएं लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और उन्होंने मुख्यमंत्री को तिलक और आशीर्वाद दिया. इस अवसर पर मंत्री निर्मला भूरिया, कृष्णा गौड़, कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, जैसे WCD कमिश्नर निधि निवेदिता, भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य की सभी लाड़ली बहनों को समर्पित किया और कहा कि उनका निवास “सभी बहनों का घर” है.