Hyundai Venue 2025: नई हुंडई वेन्यू हुई टीज, आज से बुकिंग शुरू, इस दिन लॉन्च होगी कॉम्पैक्ट SUV

Hyundai Venue 2025

अपकमिंग हुंडई वेन्यू के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये अगले महीने की शुरूआत में लॉन्च हो रही है. Photograph: (Image: X/@HyundaiIndia)

Hyundai Venue 2025 Booking Open: हुंडई की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू 2025 की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है. ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं. बुकिंग किसी भी हुंडई शोरूम पर या घर बैठे ‘क्लिक टू बाय’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है. नई वेन्यू की लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होगी.

नई वेन्यू की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है. शुक्रवार को लेटेस्ट पोस्ट में हुंडई की ओर से बताया गया कि नई वेन्यू अब पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश और एडवांस है. कार निर्माता का दावा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ नई वेन्यू बेहतर एक्सपीरियंस देने में सक्षम होगी.

नई कार में मिलेंगें ये फीचर्स

इसमें डार्क क्रोम ग्रिल, हॉरीजोन एलईडी लाइट्स (Horizon LEDs) और ऊंचे रूफ रेल्स दिए गए है. बोल्ड डिजाइन, स्मॉर्ट टेक और लेटेस्ट फीचर के जुड़ने से नई वेन्यू लुक में पहले से कही ज्यादा शानदार नजर आ रही है. 

नई हुंडई वेन्यू अब पहले से ज्यादा बड़ी, चौड़ी और ऊंची हो गई है. बताया जा रहा है कि कार की लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊंचाई 1,665 मिमी हो गई है. इसका व्हीलबेस यानी पहियों के बीच की दूरी अब 2,520 मिमी है जो पहले की तुलना में 20 मिमी ज्यादा है. इससे अंदर की लेगरूम (पैर रखने की जगह) और बैठने का आराम बढ़ गया है.

बाहर से नई वेन्यू का लुक भी काफी बदल गया है. इसमें अब ट्विन हॉर्न एलईडी डीआरएल, क्वाड-बीम एलईडी हेडलैंप, डार्क क्रोम ग्रिल और ग्लास के अंदर नया Venue लोगो दिया गया है. ऊपर से ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स, चौड़े व्हील आर्च और 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स कार को और दमदार लुक देते हैं.

अंदर का इंटीरियर भी पूरी तरह नया है. डैशबोर्ड का लेआउट “H-आर्किटेक्चर” डिजाइन में है, जिसमें डार्क नेवी और डव ग्रे डुअल टोन थीम दी गई है. कार में दो बड़े 12.3-इंच के पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले हैं, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को जोड़ते हैं.

सीटों पर भी लग्जरी टच दिया गया है. डुअल टोन लेदरेट सीटें, मून व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, और कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल जैसी खूबियां दी गई हैं. साथ ही पीछे बैठे यात्रियों के लिए रीक्लाइनिंग सीट्स, एसी वेंट्स, सनशेड्स और अधिक लेगरूम का इंतजाम है.

इंजन, वेरिएंट और कलर विकल्प

इंजन विकल्प की बात करें तो नई वेन्यू में तीन इंजन विकल्प नजर आएंगे. जिनमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (83PS), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120PS) और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (116PS) शामिल हो सकते हैं. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT गियरबॉक्स जोड़ा गया होगा. इस बार हुंडई ने वेन्यू के वेरिएंट नाम भी बदले हैं. अब ये ‘HX सीरीज़’ नाम से आएंगे — जैसे HX2, HX4, HX6, HX6T, HX8, HX10 आदि. ऊंचे वेरिएंट्स में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. 

कलर ऑप्शन की बात करें तो नई वेन्यू में 6 सिंगल टोन और दो डुअल टोन रंग होंगे. इनमें हैजल ब्लू, मिस्टिक सैफायर, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक शामिल हैं. 

कितनी होगी कीमत और मुकाबला

साल 2019 में आई हुंडई वेन्यू अब तक 7 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर चुकी है और कंपनी की सबसे सफल एसयूवी में से एक रही है. नई हुंडई वेन्यू 2025 का मुकाबला अब टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट और महिंद्रा XUV300 जैसी गाड़ियों से होगा. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है.

