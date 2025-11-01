LPG Jet Fuel Price : आज से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जेट फ्यूल 3615.04 रुपये तक महंगा

LPG Cylinder Price Cut, ATF Jet Fuel Becomes Costlier : शनिवार 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं. इनमें एक राहत की खबर गैस उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि दूसरी खबर एयरलाइंस और यात्रियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है. तेल कंपनियों ने जहां कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर सस्ता किया है, वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं. इससे होटलों-रेस्टोरेंट्स को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन हवाई टिकट और महंगे हो सकते हैं.

19 किलो वाला LPG सिलिंडर हुआ सस्ता

तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की नई दरें जारी की हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इसके दाम 5 से 6.50 रुपये तक घटाए गए हैं.

Advertisment

नीचे देखें मुख्य शहरों में नई दरें (कमर्शियल LPG – 19 किलो)

मेट्रो सिटी नवंबर में कीमत ( रुपये) अक्टूबर में कीमत ( रुपये) कहां, कितना हुआ सस्ता दिल्ली 1590.50 1595.50 5 रुपये मुंबई 1542.00 1547.00 5 रुपये कोलकाता 1694.00 1700.50 6.5 रुपये चेन्नई 1750.00 1754.50 4.5 रुपये

देश के अन्य शहरों में भी दामों में मामूली कमी की गई है. इससे होटल, ढाबा, और कैटरिंग कारोबार को थोड़ी राहत मिलेगी. बीते एक साल में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत करीब 200 रुपये तक घट चुकी है.

Also read : Bank Holidays in November 2025 : नवंबर में बैंक जाने से पहले जान लें ये छुट्टियां, कई राज्यों में लगातार 4 दिन नहीं खुलेंगे बैंक

रसोई गैस सिलिंडर का दाम जस का तस

तेल कंपनियों ने घरेलू सिलिंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. देश के प्रमुख शहरो में 8 अप्रैल 2025 से 14.2 किलो वाले रसोई गैस की कीमत इस महीने भी जस का तक बरकरार है. दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, चेन्नई में 868.50 रुपये और कोलकाता में 879 रुपये है.

जेट फ्यूल का 3,615.04 रुपये तक बढ़ा दाम

तेल कंपनियों ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी जेट यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के दाम 1 नवंबर से बढ़ा दिए हैं. नई दरों के मुताबिक, मुंबई में जेट फ्यूल 3,615.04 रुपये प्रति किलोलीटर तक महंगा हुआ है, जबकि अन्य शहरों में मामूली बढ़ोतरी हुई है. नीचे देखें शहर के हिसाब से नई कीमतें