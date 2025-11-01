Bank Holidays in November 2025 : नवंबर में बैंक जाने से पहले जान लें ये छुट्टियां, कई राज्यों में लगातार 4 दिन नहीं खुलेंगे बैंक

November 2025 Bank Holiday List : नवंबर 2025 में देश के कई राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण बैंकों में छुट्टियां (Bank Holidays in November 2025) रहने वाली हैं. हालांकि ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के चलते बैंक शाखाएं (Bank Branches) बंद रहेंगी. ऐसे में अगर आप किसी बैंक ब्रांच में जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने राज्य की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके.

अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो बेहतर होगा कि आप पहले ही इस महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट (November 2025 bank holidays list) देख लें. क्योंकि कई राज्यों में 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक कई मौकों पर बैंक बंद रहेंगे.

Advertisment

Also read : Gold Rate Today : सोना 2200 रुपये बढ़कर 1,25,600 पर पहुंचा, चांदी में 2000 रुपये की गिरावट, एक्सपर्ट्स ने क्या बताई वजह

नवंबर 2025 में किन-किन तारीखों को रहेंगे बैंक बंद (Bank Holiday Dates in November 2025)

इस महीने बैंकों की छुट्टियां (Bank Holidays in India) अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कारणों से पड़ रही हैं. कुछ दिन राष्ट्रीय या धार्मिक त्योहारों से जुड़े हैं, जबकि कुछ दिन क्षेत्रीय उत्सवों के चलते बैंक बंद रहेंगे.

1 नवंबर को कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyothsava) और उत्तराखंड में ईगास-भगवाल (Igas-Bagwal) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. जबकि देश के बाकी हिस्सों में सामान्य बैंकिंग कामकाज जारी रहेगा.

5 नवंबर को सबसे ज्यादा राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti), कार्तिक पूर्णिमा (Kartika Purnima) और रास पूर्णिमा (Rahas Purnima) जैसे त्योहार पड़ रहे हैं. इस दिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

6 और 7 नवंबर को मेघालय (Meghalaya) में बैंक बंद रहेंगे. 6 नवंबर को नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल (Nongkrem Dance Festival) और 7 नवंबर को वांगला फेस्टिवल (Wangala Festival) के चलते राज्य में छुट्टी रहेगी.

8 नवंबर को देशभर में दूसरा शनिवार होने के कारण सभी बैंकों में अवकाश रहेगा. इस दिन कर्नाटक में कनकदास जयंती (Kanakadasa Jayanthi) भी मनाई जाएगी.

Also read : Vedanta Q2 Results : वेदांता का मुनाफा 37.9% गिरा, लेकिन रेवेन्यू में 6% का इजाफा, नतीजों की 5 बड़ी बातें

आरबीआई के अनुसार बैंकिंग हॉलिडे (RBI Bank Holiday Rules)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नियमों के मुताबिक, सभी निर्धारित और गैर-निर्धारित बैंक (Scheduled and Non-Scheduled Banks) महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. जबकि पहला, तीसरा और पाँचवाँ शनिवार सामान्य कार्य दिवस (Regular Working Days) माना जाता है, जब तक कि आरबीआई (RBI) के कैलेंडर में अलग से अवकाश घोषित न किया गया हो.

इसलिए अगर आप नवंबर महीने में बैंक का कोई काम निपटाने जा रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि पहले अपने राज्य के बैंक हॉलिडे शेड्यूल (State-wise bank holiday list) को एक बार जरूर चेक कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके.