रेट कट के दौर में 8% से ज्यादा ब्याज, सीनियर सिटिजन के लिए एफडी में पैसे लगाकर कमाई करने का मौका

रेट कट के दौर में अब भी कुछ बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर बेहतर रिटर्न दे रहे हैं. अगर आप एक सीनियर सिटिजन हैं और अपनी सेविंग सुरक्षित निवेश विकल्प में लगाकर सालाना 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो देश के कुछ बैंक अब भी 5 साल की सीनियर सिटिजन एफडी पर 8.10% तक का ब्याज दे रहे हैं. ये आकर्षक ब्याज दरें मुख्य रूप से स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Banks) दे रहे हैं, जो लंबे समय की एफडी पर बेहतर रिटर्न देने में आगे चल रहे हैं.

एफडी पर कहां मिल रहा 8% से ज्यादा ब्याज

इस समय Suryoday Small Finance Bank वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 8.10% तक का ब्याज दे रहा है. इसी तरह Jana Small Finance Bank 8% और Utkarsh Small Finance Bank 7.75% ब्याज दे रहा है. ये दरें 3 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर लागू हैं, और सामान्य आयकर नियमों के तहत इन पर TDS भी काटा जाएगा.

छोटे फाइनेंस बैंकों के अलावा, कई प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को अच्छी दरें दे रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, प्राइवेट बैंकों में YES Bank और SBM Bank India 7.5% ब्याज दे रहे हैं, जबकि Axis Bank 7.35%, RBL Bank 7.2% और IndusInd Bank 7.15% ब्याज दे रहे हैं. बड़ी बैंकों जैसे HDFC Bank (6.9%) और ICICI Bank (7.1%) की दरें थोड़ी कम हैं.

सरकारी बैंकों में, State Bank of India (SBI) वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 7.05% ब्याज दे रहा है, जो सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा है. Bank of Baroda 7%, जबकि Canara Bank, Central Bank of India और Punjab National Bank 6.75% ब्याज दे रहे हैं. Indian Bank 6.5% ब्याज ऑफर कर रहा है.

हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों में निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. इन बैंकों के डिपॉजिट पर DICGC बीमा तो मिलता है, लेकिन वह सिर्फ 5 लाख रुपये तक की जमा राशि तक सीमित होता है. यानी अगर बैंक के साथ कोई अप्रत्याशित समस्या हो, तो 5 लाख रुपये तक की राशि सुरक्षित रहेगी. इसलिए बेहतर होगा कि निवेशक अपने छोटे फाइनेंस बैंक एफडी निवेश को इस सीमा के भीतर रखें, ताकि पूंजी और ब्याज दोनों सुरक्षित रहें.