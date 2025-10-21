कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है. नए नियम EPF और EPS, दोनों पर 13 अक्टूबर, 2025 से लागू हो चुके हैं. EPFO का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य निकासी प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

EPFO ने EPS सदस्यों के लिए क्या बदलाव किया है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में पेंशन योजना (EPS) और पीएफ की आंशिक निकासी से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया है. नए नियम अब पहले की तुलना में सरल और डिजिटल हो गए हैं, जिससे सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से अपने खाते का प्रबंधन कर सकेंगे.

EPS अकाउंट होल्डर्स के लिए 5 जरूरी बदलाव

EPS निकासी के लिए अब 36 महीने का इंतजार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS निकासी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने के बाद केवल 36 महीने (3 साल) पूरे होने के बाद ही EPS फंड निकाल सकेंगे. पहले यह अवधि केवल 2 महीने थी, जिससे कई कर्मचारी नौकरी छूटने की स्थिति में अपनी पेंशन निकाल लेते थे. सरकार का कहना है कि नए नियम का उद्देश्य सदस्यों को योजना में लंबे समय तक बनाए रखना और उन्हें दीर्घकालिक पेंशन लाभ दिलाना है.

मिनिमम पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत EPS-95 योजना के मिनिमम पेंशन राशि में वृद्धि की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो लगभग 11 साल पहले तय की गई थी. सूत्रों के अनुसार, संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) on Labour ने इस राशि की समीक्षा की है और इसे बढ़ाने की सिफारिश की है. हालांकि, यह निर्णय अभी विचाराधीन है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है.

EPFO ने पेंशन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS पेंशनधारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लॉन्च किया है. इस नए सिस्टम के तहत, पेंशनधारक अब अपने पेंशन का भुगतान किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उनका PPO (पेंशन भुगतान आदेश) कहीं भी जारी हुआ हो.

कर्मचारी पेंशन में बढ़ोतरी की खबर

हाल ही के न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप, EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक (उच्च) वेतन के आधार पर EPS में योगदान करते रहे हैं और जिनका योगदान EPFO द्वारा स्वीकार किया गया है, उन्हें अब उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा.

EPS-95 योजना की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया शुरू

EPFO और श्रम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि EPS-95 योजना की व्यापक समीक्षा जल्द पूरी की जाएगी. इस समीक्षा में पेंशन फॉर्मूला, योगदान दरें और लाभ गणना जैसी महत्वपूर्ण विषयों की जांच शामिल होगी. इस समीक्षा के बाद योजना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के अनुरूप अपडेट किए जाने की संभावना है.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बदलाव कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में हैं. पेंशन योजना को दीर्घकालिक बनाना, डिजिटल क्लेम प्रक्रिया और निकासी नियमों में संतुलन लाना. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पेंशन फंड की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.

EPS खाता धारकों के लिए जरूरी सुझाव

अपना UAN नंबर और KYC विवरण हमेशा अपडेट रखें.

निकासी से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ें.

पेंशन लाभ बनाए रखने के लिए पूरे राशि की निकासी से बचें.

बेरोज़गारी की स्थिति में एक साल तक प्रतीक्षा करें.

एजेंट की आवश्यकता समाप्त करने के लिए EPFO पोर्टल या मोबाइल ऐप का उपयोग करें.

EPFO के नए नियम आधुनिक कार्यबल के लिए अनुकूल हैं, कम झंझट, अधिक सुविधा और पेंशन सुरक्षा के साथ. इन सुधारों से EPS में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है और कर्मचारियों का भरोसा भी मजबूत होगा. आने वाले वर्षों में रिटायरमेंट की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए ये बदलाव दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे.