इस दिवाली अपने फोटो को बनाएं परफेक्ट, Nano Banana AI है आसान तरीका

Create Stunning Diwali Portraits Using Google Gemini AI: दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है और इस रोशनी के त्योहार पर हर कोई चाहता है कि उसकी तस्वीरें सबसे शानदार दिखें. अगर आप भी इस दिवाली अपने सोशल मीडिया पर छा जाने वाली परफेक्ट फोटो चाहते हैं, तो Google का AI टूल Gemini और Nano Banana आपकी मदद के लिए तैयार हैं. इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप अपनी साधारण फोटो को भी दिवाली-थीम वाले हाइपर-रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं.

अब फोटो एडिटिंग के लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या विशेषज्ञ स्किल्स की जरूरत नहीं है. बस कुछ आसान प्रॉम्प्ट्स (Prompts) का इस्तेमाल करें और अपनी कल्पना को शानदार AI-जनरेटेड फोटो में बदल दें.

Advertisment

प्रॉम्प्ट देते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

बेहतरीन दिवाली-थीम वाली AI फोटो बनाने के लिए, आपको अपने प्रॉम्प्ट में इन खास कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए:

फोटो की क्वालिटी (Resolution): अपनी फोटो को उच्च-गुणवत्ता (High Quality) वाला बनाने के लिए कीवर्ड्स जैसे Hyper-realistic 4K portrait या Cinematic 8K HD Image का उपयोग करें.

थीम और बैकग्राउंड (Theme & Background): अपनी फोटो का माहौल बताने के लिए Diwali night, courtyard with rangoli, rooftop terrace या temple puja scene जैसे शब्दों को जोड़ें. यह आपके प्रॉम्प्ट को प्रभावी बनाएगा.

पहनावा (Outfit): फोटो में अपने कपड़ों को कैसा दिखाना चाहते हैं, यह स्पष्ट करें. इसके लिए आप कपड़े का रंग, डिजाइन, स्टाइल (जैसे साड़ी, लहंगा, कुर्ता) को विस्तार से एक्सप्लेन कर सकते हैं.

रोशनी (Lighting): दिवाली प्रकाश का त्योहार है, इसलिए लाइटिंग का सही चयन बहुत जरूरी है. आप अपनी पसंद की लाइट जैसे वॉर्म गोल्डेन ग्लो, सॉफ्ट कैंडललाइट या सिनेमैटिक लाइटिंग को प्रॉम्प्ट में जरूर शामिल करें.

Also read : Meesho IPO Alert: मीशो ने अपडेटेड आईपीओ पेपर दाखिल किए, दिसंबर में 800 मिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी

बेहतरीन फोटो के लिए प्रो-टिप्स

AI से फोटो एडिट करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आपकी तस्वीर को और भी निखार देगा:

सर्वश्रेष्ठ मूल तस्वीर चुनें: अपनी वो फोटो अपलोड करें जिसका चेहरा साफ हो और लाइटिंग अच्छी हो. इससे AI जनरेटेड फोटो की क्वालिटी बेहतर होगी.

चेहरा न बदले: चूंकि आप फोटो एडिट कर रहे हैं, न कि नई फोटो बना रहे हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट में Maintain 100% facial likeness कीवर्ड जरूर जोड़ें. इससे आपका चेहरा मूल फोटो जैसा ही रहेगा.

प्रयोग करें (Experiment): परफेक्ट फोटो पाने के लिए अलग-अलग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें. लाइटिंग, रंग, और लोकेशन में बदलाव करके देखें. आपको आपकी पसंद की फोटो मिल जाएगी.

तो इस दिवाली, अपनी तस्वीरों को Google Gemini AI और Nano Banana के साथ एक नया और शानदार 'फेस्टिव लुक' दें!