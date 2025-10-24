scorecardresearch
PM Kisan Yojana: छठ महापर्व की शुरूआत कल से, क्या बिहार-यूपी समेत बचे राज्यों को इस दिन मिलेगी 2000 रुपये की किस्त

Written byFE Hindi Desk

PM Kisan Yojana 21st Installment : पीएम किसान योजना के तहत यूपी-बिहार के लगभग 3 करोड़ किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. बचे राज्यों के लाभार्थियों को 2000 रूपये की किस्त कब मिलेगी? अगली किस्त को लेकर क्या अपडेट है? यहां डिटेल देखें.

FE Hindi Desk
PM Kisan 6

पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिल चुकी है लेकिन यूपी-बिहार और देश के बचे राज्यों के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थीयों को 2000 रुपये का बेसब्री से इंतजार है. (Image: X/@KPGBJP)

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment Big Update: छठ महापर्व की शुरुआत कल, 25 अक्टूबर, शनिवार से हो रही है. बिहार के 73 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थी किसान और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 29 लाख 17 हजार से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं.

दोनों राज्यों के 3 करोड़ से अधिक किसानों को योजना की आखिरी यानी 20वीं किस्त इस साल अगस्त के शुरूआत में मिली थी. इससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आई थी. 20वीं किस्त की राशि जून 2025 में भेजी जानी थी, लेकिन ये देरी की वजह से 2 अगस्त 2025 को ट्रांसफर हुई. लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार पिछली देरी की भरपाई 21वीं किस्त में कर सकती है. अगर 20वीं किस्त समय पर जून में आती, तो इस हिसाब से अक्टूबर 2025 में अगली किस्त की पूरी संभावना थी.

छठ महापर्व अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में पड़ने के कारण लाभार्थी किसानों के बीच उम्मीद बढ़ी हुई है कि सरकार इस अवसर पर बड़ा सौगात दे सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है.

इन 4 राज्यों के किसानों को मिल चुकी है 21वीं किस्त

इस बीच, कृषि विभाग ने हाल के हफ्तों में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित चारों राज्यों का जायजा लेने के बाद राहत के तौर पर किसानों के खाते में एडवांस में 2000 रुपये की किस्त और अन्य सहायता राशि ट्रांसफर की.

हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर की. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी.

  • हिमाचल: 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये

  • उत्तराखंड: 7,89,128 किसानों को 157 करोड़ रुपये से अधिक

  • पंजाब: 11,09,895 किसानों को 221.98 करोड़ रुपये

इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की किस्त भेजी गई. इसके लिए DBT तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कुल 170 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई.

9 करोड़ से ज्यादा किसानों को कब मिलेगी 21वीं किस्त?

छठ महापर्व का समापन 28 अक्टूबर, मंगलवार को हो रहा है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी, बिहार समेत देश के बाकी हिस्सों के किसानों के लिए 21वीं किस्त की तारीख का ऐलान सरकार जल्द कर सकती है.

