Canara HSBC Life IPO : केनरा एचएसबीसी लाइफ आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट आज, NSE, BSE और KFin पर ऐसे चेक करें स्टेटस

Canara HSBC Life IPO Share Allotment : केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन है. कंपनी के शेयर अलॉटमेंट की प्रॉसेस आज यानी बुधवार 15 अक्टूबर को ही पूरी होनी है. जिन निवेशकों ने इसमें आवेदन किया था, वे आज शाम तक जान सकेंगे कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं. निवेशक NSE, BSE और केफिन टेक (KFin Technologies) की वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसकी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस की जानकारी आप यहां देख सकते हैं.

IPO को मिला है 2.29 गुना सब्सक्रिप्शन

केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. कंपनी को कुल 38.21 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर में केवल 16.67 करोड़ शेयर ही उपलब्ध थे. यानी ओवरसब्सक्रिप्शन का स्तर 2.29 गुना रहा.

यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था, यानी कंपनी को इससे सीधे कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी, बल्कि मौजूदा शेयरहोल्डर अपने शेयर ऑफलोड कर रहे हैं. कुल 2,517.5 करोड़ रुपये के इस इश्यू में केनरा बैंक (Canara Bank), एचएसबीसी इंश्योरेंस (HSBC Insurance Asia-Pacific - Holdings Ltd) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. इनमें से केनरा बैंक ने 13.77 करोड़ शेयर ऑफलोड किए हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 9.5 करोड़ और एचएसबीसी इंश्योरेंस ने 47.5 लाख शेयर बेचने का ऑफर किया है. कंपनी ने इस इश्यू के लिए 100 से 106 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था.

कब होगी लिस्टिंग और कहां देख सकते हैं नतीजे

आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस आज यानी 15 अक्टूबर की शाम तक जारी होने की उम्मीद है. जिन निवेशकों को शेयर अलॉट होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में जल्द शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे. वहीं, जिनको शेयर नहीं मिले हैं, उन्हें कुछ दिनों में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा.

कंपनी के शेयर शुक्रवार, 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे.

ऑनलाइन कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

निवेशक अपने आईपीओ अलॉटमेंट की स्थिति NSE, BSE और KFin Technologies की वेबसाइट पर कुछ आसान स्टेप्स में चेक कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड को फॉलो करें –

NSE पर कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

NSE की वेबसाइट खोलें : https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids



"Equity & SME IPO bid details" सेक्शन पर जाएं



"Select Symbol" में ‘CANHLIFE’ चुनें



अपना PAN और एप्लीकेशन नंबर डालें



‘Submit’ पर क्लिक करें और स्टेटस देखें





BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

लिंक खोलें: https://bseindia.com/investors/appli_check.aspx



Issue Type के रूप में ‘Equity’ चुनें



‘Issue Name’ में ‘Canara HSBC Life Insurance Limited’ सिलेक्ट करें



एप्लीकेशन नंबर और PAN दर्ज करें



‘Search’ पर क्लिक करें



KFin टेक पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

KFin Technologies की वेबसाइट के आईपीओ स्टेटस वाले पेज पर जाएं (https://ipostatus.kfintech.com/)



‘Select IPO’ में ‘HSBC Life Insurance Ltd’ चुनें



डीमैट अकाउंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर या PAN डालें



‘Submit’ पर क्लिक करें





केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस (Canara HSBC Life Insurance) एक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे केनरा बैंक (51% हिस्सेदारी) और HSBC ग्रुप की कंपनी HSBC इंश्योरेंस (26% हिस्सेदारी) ने मिलकर प्रमोट किया है. कंपनी देशभर में अपने बैंकिंग पार्टनर्स के नेटवर्क के जरिये बीमा सर्विसेज उपलब्ध कराती है.