दिवाली फेस्टिव सीजन ने भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर को दिया तगड़ा बूस्ट, ऑर्डर वॉल्यूम में 24% का उछाल

Diwali Festive Season Sales 2025 : दिवाली के फेस्टिव सीजन के दौरान इस बार देश के ई-कॉमर्स सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. मंगलवार को जारी यूनिकॉमर्स (Unicommerce) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ऑर्डर्स में 24% और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) में 23% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई. डिजिटल शॉपिंग का जोश न सिर्फ मेट्रो सिटीज बल्कि छोटे शहरों तक पहुंचा, जहां से आधे से ज्यादा ऑर्डर आए.

क्विक कॉमर्स बना सबसे बड़ा गेम चेंजर

यूनिकॉमर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि क्विक कॉमर्स ऐप्स ने इस बार सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की. इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर वॉल्यूम में 120% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई. यानी त्योहारों के दौरान लोगों ने किराना, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट आइटम जैसी चीजें तेजी से डिलीवरी के लिए ऑनलाइन मंगवाईं. ब्रांड वेबसाइट्स पर भी 33% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मार्केटप्लेस चैनल ने कुल खरीद का 38% हिस्सा अपने नाम किया.

यूनिकॉमर्स की रिपोर्ट में कहा गया, “2025 का दिवाली सीजन भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए मजबूत रहा, जिसमें ऑर्डर वॉल्यूम 24% और GMV 23% बढ़ा.” यह डेटा यूनिकॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस की गई 15 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर आधारित है.

छोटे शहरों में दिखा डिजिटल शॉपिंग का असर

त्योहारी खरीदारी का सबसे बड़ा असर टियर-2 और टियर-3 शहरों में दिखा. रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे शहरों से कुल ऑर्डर्स का करीब 55% हिस्सा आया. टियर-2 शहरों में 28%, बड़े शहरों में 24% और टियर-3 शहरों में 23% की ग्रोथ दर्ज की गई. यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि डिजिटल शॉपिंग अब देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है.

डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ा भरोसा

इस सीजन में प्रीपेड ऑर्डर्स में 26% और कैश-ऑन-डिलीवरी ऑर्डर्स में 22% की बढ़ोतरी हुई. दिलचस्प बात यह रही कि COD ऑर्डर्स की वैल्यू में 35% की उछाल आया, जो यह दिखाता है कि अब ग्राहक बड़े ऑर्डर्स के लिए भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर रहे हैं.

फास्ट डिलीवरी बनी सफलता की कुंजी

यूनिकॉमर्स की लॉजिस्टिक्स यूनिट Shipway के डेटा के अनुसार, इस साल औसतन डिलीवरी टाइम 15% कम रहा. इसका मतलब है कि कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन और फोरकास्टिंग को पहले से ज्यादा चुस्त बनाया, ताकि त्योहारों में ग्राहकों को बिना देरी के डिलीवरी मिल सके.