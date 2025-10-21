Diwali Sales 2025 : दिवाली पर जगमगाए भारतीय बाजार, 6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा बिक्री का आंकड़ा

Diwali Sales 2025 Data : दिवाली 2025 ने भारतीय बाजारों में जबरदस्त रौनक भर दी. देशभर के व्यापारी संघों के मुताबिक इस बार दिवाली की बिक्री ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल दिवाली पर कुल 6.05 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिसमें 5.40 लाख करोड़ रुपये के सामान और 65,000 करोड़ रुपये की सर्विसेज शामिल हैं. पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्शाता है.

रिटेल मार्केट में दिखा नया जोश

CAIT के सर्वे के अनुसार, देश के पारंपरिक बाजारों और छोटे व्यापारियों ने इस बार बिक्री में 85% का योगदान दिया. यानी देश की रिटेल इकॉनमी में एक बार फिर लोकल बाजारों की ताकत दिखी है. किराना, कपड़े, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड-ज्वेलरी और मिठाई जैसे उत्पादों की जोरदार बिक्री हुई. छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से भी खरीदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

CAIT के नेशनल प्रेसीडेंट बी.सी. भारतीय ने कहा, “इस बार सर्विस सेक्टर ने भी त्योहारी रौनक में बड़ा योगदान दिया. पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, कैब सर्विस, ईवेंट मैनेजमेंट और डिलीवरी सेक्टर से करीब 65,000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ.” उन्होंने बताया कि लगभग 50 लाख अस्थायी नौकरियां भी इस दौरान बनीं, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिला.

GST रिफॉर्म का असर

CAIT की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 72% व्यापारियों ने बिक्री में बढ़ोतरी का कारण जीएसटी दरों में कमी को बताया. रोजमर्रा की जरूरतों वाले सामान, जूते-चप्पल, कपड़े, मिठाई और होम डेकोर जैसी चीजों पर कम टैक्स ने उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया. उपभोक्ताओं ने यह भी माना कि इस बार कीमतें स्थिर रहीं, जिससे खरीदारी का भरोसा बढ़ा.

आगे भी जारी रह सकता है खरीदारी का जोश

CAIT का अनुमान है कि दिवाली के बाद भी यह सकारात्मक माहौल जारी रहेगा. सर्दियों और शादी के मौसम में भी बाजार में खरीदारी की रफ्तार बनी रह सकती है. इस दिवाली की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय बाजारों में उपभोक्ताओं का भरोसा लौट आया है और लोकल व्यापार एक बार फिर अपनी चमक दिखा रहा है.

(इनपुट - पीटीआई)