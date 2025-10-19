scorecardresearch
Stock Market Diwali Holidays : मूहुर्त ट्रेडिंग का टाइम बदला, 20 अक्टूबर को दिवाली पर पूरे दिन खुलेंगे शेयर बाजार

Muhurat Trading Time Changed : दिवाली पर इस साल स्टॉक मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग बदल गई है. वहीं इस साल दिवाली यानी 20 अक्टूबर को शेयर बाजार पूरे दिन कारोबार के लिए खुले हैं.

Muhurat Trading Time Changed : दिवाली पर इस साल स्टॉक मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग बदल गई है. वहीं इस साल दिवाली यानी 20 अक्टूबर को शेयर बाजार पूरे दिन कारोबार के लिए खुले हैं.

Stock Market Diwali 2025 : NSE और BSE के सर्कुलर के मुताबिक दोनों एक्सचेजों में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी. (AI Image)

Muhurat Trading schedule revised 2025 : दिवाली पर इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग बदल गई है. वहीं इस साल दिवाली यानी 20 अक्टूबर को शेयर बाजार पूरे दिन खुले हैं. हर साल की तरह इस बार भी स्टॉक मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, लेकिन शाम की बजाय, दोपहर में होगी. दिवाली स्टॉक मार्केट हॉलीडे और मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट....

20 अक्टूबर को पूरे दिन बाजार खुले रहेंगे

इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है. लेकिन अब तक के अपडेट के अनुसार सोमवार, 20 अक्टूबर को शेयर बाजार पूरे दिन खुले हैं. शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी 21 अक्टूबर की है. 21 अक्टूबर को ही मुहूर्त ट्रेडिंग है.

मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग 

NSE और BSE के सर्कुलर के मुताबिक दोनों एक्सचेजों में मुहूर्त ट्रेडिंग (Diwali Muhurat trading) 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी. इसके पहले प्री-ओपनिंग सेशन 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा. पिछले साल यह खास सेशन शाम 6 बजे से 7 बजे तक हुआ था, लेकिन इस बार समय बदलकर दोपहर कर दिया गया है. दिवाली के दिन रेगुलर ट्रेडिंग बंद रहती है, लेकिन यह स्पेशल ट्रेडिंग विंडो केवल एक घंटे के लिए खुलेगी.

22 अक्टूबर को फिर स्टॉक मार्केट में हॉलीडे 

22 अक्टूबर को भी बाजार (Stock Market) दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर बंद रहेंगे. 21 अक्टूबर को सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेंगे, इसका मतलब हुआ कि स्टॉक मार्केट में 21 और 22 अक्टूबर, दोनों दिन ही हॉलीडे है. वहीं 25 अक्टूबर को शनिवार और 26 अक्टूबर को रविवार के चलते स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे. इस तरह दिवाली वाले हफ्ते में शेयर बाजार 3 ही दिन खुलेंगे. 

संवत 2082 की होगी शुरुआत

दिवाली के दिन ही हिंदू परंपरा के मुताबिक नए विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होती है. माना जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में निवेश करने से पूरे साल समृद्धि और सौभाग्य मिलता है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में निवेशक इस खास सेशन में शामिल होते हैं. इस ट्रेडिंग का महत्व प्रतीकात्मक ज्यादा है. इस कारोबार के दौरान मुनाफा कमाने पर उतना जोर नहीं रहता.

Stock Market Diwali Muhurat trading