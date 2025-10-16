scorecardresearch
Diwali IPO Winner : दिवाली से दिवाली ये 5 आईपीओ बने विनर, सभी ने डबल कर दी रकम

IPOs that Doubled Money : पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कई आईपीओ हैं, जिनमें निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है. इनमें से 5 आईपीओ तो ऐसे रहे हैं, जिन्‍होंने इस फेज में निवेशकों को 100 फीसदी से 340 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

Sushil Tripathi
Top Performing IPOs : पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कई आईपीओ हैं, जिनमें निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है. (Pixabay)

Diwali to Diwali IPO Winner : बीता 1 साल आईपीओ मार्केट के लिए बेहद मजबूत रहा है. पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कई आईपीओ हैं, जिनमें निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है. इनमें से 5 आईपीओ तो ऐसे रहे हैं, जिन्‍होंने इस फेज में निवेशकों को 100 फीसदी से 340 फीसदी तक रिटर्न दिया है. जिन निवेशकों को इन 5 आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे, और उन्‍होंने अब तक शेयर होल्‍ड किया होगा, उन सबके पैसे कम से कम डबल हो गए. हमने उन 5 आईपीओ के बारे में यहां जानकारी दी है.  

Stallion India Fluorochemicals

रिटर्न : 340%

स्‍टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्‍स का आईपीओ पिछली दिवाली से इस दिवाली का बिगेस्‍ट विनर रहा है. कंपनी का स्‍टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 340 फीसदी मजबूत हो चुका है. 

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 90 रुपये तय किया था, जबकि स्‍टॉक 23 जनवरी 2025 को लिस्टिंग डे पर 126 रुपये पर बंद हुआ यानी 40 फीसदी की बढ़त के साथ. वहीं अभी शेयर का प्राइस 395 रुपये है. इस लिहाज से स्‍टॉक ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 340% रिटर्न दिया है. 

Zinka Logistics Solutions

रिटर्न : 153%

जिंका लॉजिस्टिक सॉल्‍यूशन का आईपीओ भी बीते 1 साल के विनर्स में शामिल है. कंपनी का स्‍टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 153 फीसदी मजबूत हो चुका है. 

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 273 रुपये तय किया था, जबकि स्‍टॉक 22 नवंबर 2024 को लिस्टिंग डे पर 260 रुपये पर बंद हुआ यानी 5 फीसदी की गिरावट के साथ. वहीं अभी शेयर का प्राइस 691 रुपये है. इस लिहाज से स्‍टॉक ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 153% रिटर्न दिया है. 

Aditya Infotech Ltd.

रिटर्न : 111%

आदित्‍य इंफोटेक का आईपीओ भी 1 साल के अंदर 100 फीसदी से ज्‍यादा रिटर्न देने वाले आईपीओ में शामिल रहा है. कंपनी का स्‍टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 111 फीसदी मजबूत हो चुका है. 

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 675 रुपये तय किया था, जबकि स्‍टॉक 5 अगस्‍त 2025 को लिस्टिंग डे पर 1,083 रुपये पर बंद हुआ यानी 60 फीसदी की तेजी के साथ. वहीं अभी शेयर का प्राइस 1,423 रुपये है. इस लिहाज से स्‍टॉक ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 111% रिटर्न दिया है. 

Quality Power Electrical Equipments 

रिटर्न : 130%

क्‍वालिटी पावर ने भी 1 साल के अंदर निवेशकों का पैसा डबल से ज्‍यादा कर दिया. कंपनी का स्‍टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 130 फीसदी मजबूत हो चुका है. 

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 425 रुपये तय किया था, जबकि स्‍टॉक 24 फरवरी 2025 को लिस्टिंग डे पर 388 रुपये पर बंद हुआ यानी 9 फीसदी की गिरावट के साथ. वहीं अभी शेयर का प्राइस 980 रुपये है. इस लिहाज से स्‍टॉक ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 130% रिटर्न दिया है. 

Ather Energy Ltd.

रिटर्न : 100%

एथर एनर्जी भी दिवाली से दिवाली तक के विनर्स आईपीओ की लिस्‍ट में शामिल है. कंपनी का स्‍टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 100 फीसदी मजबूत हो चुका है. 

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 321 रुपये तय किया था, जबकि स्‍टॉक 6 मई 2025 को लिस्टिंग डे पर 302 रुपये पर बंद हुआ यानी 6 फीसदी की गिरावट के साथ. वहीं अभी शेयर का प्राइस 640 रुपये है. इस लिहाज से स्‍टॉक ने आईपीओ प्राइस की तुलना में 100% रिटर्न दिया है.

(Disclaimer : यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Ipo