निवेश-बचत कारोबार बाजार

Diwali Stocks 2025 : मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली के लिए चुने बेस्ट 10 स्टॉक, 38% तक रिटर्न की उम्मीद

Written bySushil Tripathi

Diwali 2025 Stock Picks : संवत 2082 की शुरुआत सकारात्मक माहौल में हो रही है, जिसका श्रेय सरकार और RBI की नीतियों को जाता है. जिससे बाजार में पर्याप्त नकदी आई है. इसके साथ ही सरकार ने इनकम टैक्स राहत पैकेज दिया है.

Sushil Tripathi
Diwali Stocks Idea : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस मौके पर निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले 10 शेयरों की लिस्ट दी है. (AI Image)

Motilal Oswal Top Diwali Muhurat Trading Stocks 2025 : दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयरों को खरीदने और बेचने की परंपरा है. मूहूर्त ट्रेडिंग पर शेयरों की खरीदारी शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस मुहूर्त पर शेयर खरीदना शुभ होता है और ये शेयर आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस मौके पर निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले 10 शेयरों की लिस्ट (Diwali Stocks) दी है. आप भी दिवाली निवेश के लिए इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं.

संवत 2082 के मुख्य घटनाक्रम

खपत में बढ़ोतरी : जीएसटी 2.0, शहरी मांग में सुधार, और त्योहारी बिक्री से बाजार को बढ़ावा.

कमाई में बढ़त : निफ्टी 50 कंपनियों के मुनाफे (PAT) में अनुमानित बढ़ोतरी — FY25 में 1% की तुलना में FY26 में 8% और FY27 में 16% की ग्रोथ. 

एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर : भारत के अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार समझौते.

संवत 2082 की पॉजिटिव शुरुआत

संवत 2082 की शुरुआत सकारात्मक माहौल में हो रही है, जिसका श्रेय सरकार और RBI की नीतियों को जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट 100 बेसिस प्वॉइंट (bps) और CRR 150 bps घटाया है.

इन कदमों से बाजार में पर्याप्त नकदी आई है. इसके साथ ही सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स राहत पैकेज दिया है, जिससे मांग बढ़ने और कंपनियों की कमाई में सुधार की उम्मीद है.

महंगाई और ग्रोथ

महंगाई काबू में है, जबकि जीएसटी 2.0 ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है और ग्राहकों के भरोसे को मजबूत किया है. यह भारत की घरेलू आर्थिक ग्रोथ के नए दौर की शुरुआत को दर्शाता है. कंजम्पशन में बढ़ोतरी से प्राइवेट कैपेक्स में भी तेजी आने की संभावना है. कुल मिलाकर, अर्निंग में सुधार और बेहतर आर्थिक संकेतक आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार को मजबूत सपोर्ट देंगे.

दूसरी छमाही से डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ

ब्रोकरेज (Motilal Oswal) का मानना है कि H2FY26 वह समय होगा जब लो सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ से डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की ओर बदलाव शुरू होगा. निफ्टी (Nifty) की कमाई में सालाना आधार पर 8% (FY26) और 16% (FY27) की हेल्दी ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि FY25 में यह सिर्फ 1% थी.

निफ्टी का वैल्यूएशन लगभग 20x FY26 अर्निंग पर है, जो लंबी अवधि के एवरेज के करीब है. हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर थोड़े प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इन शेयरों में सावधानी और सेलेक्टिव अप्रोच करना जरूरी है. संवत 2082 के लिए, हम मानते हैं कि घरेलू साइक्लिकल्स और स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 

ब्रोकरेज इन सेक्टर पर पॉजिटव 

BFSI और कैपिटल मार्केट्स

खपत (Consumption)

मैन्युफैक्चरिंग

डिजिटल (Digital) 

मोतीलाल ओसवाल की टॉप 10 पिक्स 

SBI 

करंट प्राइस : 877 रुपये
टारगेट प्राइस : 1,000 रुपये
रिटर्न अनुमान : 14%

M&M

करंट प्राइस : 3,460 रुपये
टारगेट प्राइस : 4,091 रुपये
रिटर्न अनुमान : 18%

BEL

करंट प्राइस : 402 रुपये
टारगेट प्राइस : 490 रुपये
रिटर्न अनुमान : 22%

Swiggy

करंट प्राइस : 440 रुपये
टारगेट प्राइस : 550 रुपये
रिटर्न अनुमान : 25%

Indian Hotels

करंट प्राइस : 726 रुपये
टारगेट प्राइस : 880 रुपये
रिटर्न अनुमान : 21%

Max Financial

करंट प्राइस : 1,611 रुपये
टारगेट प्राइस : 2,000 रुपये
रिटर्न अनुमान : 24%

Radico

करंट प्राइस : 2,911 रुपये
टारगेट प्राइस : 3,375 रुपये
रिटर्न अनुमान : 16%

Delhivery

करंट प्राइस : 469 रुपये
टारगेट प्राइस : 540 रुपये
रिटर्न अनुमान : 15%

LT Foods

करंट प्राइस : 407 रुपये
टारगेट प्राइस : 560 रुपये
रिटर्न अनुमान : 38%

VIP Industries

करंट प्राइस : 422 रुपये
टारगेट प्राइस : 530 रुपये
रिटर्न अनुमान : 26%

(Disclaimer : कंपनियों के स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

