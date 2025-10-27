Lenskart IPO Price Band : लेंसकार्ट ने आईपीओ के लिए रखा 382-402 रुपये का प्राइस बैंड, 69,700 करोड़ के वैल्युएशन पर नजर

Lenskart IPO Price Band : आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart) जल्द ही शेयर बाजार में उतरने जा रहा है. चश्मों की खुदरा कंपनी ने अपने 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 382-402 रुपये तय किया है. इस आईपीओ से कंपनी की वैल्यूएशन करीब 69,700 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकती है. कंपनी का इश्यू आईपीओ 31 अक्टूबर से आम निवेशकों के लिए खुल रहा है और इसमें सब्सक्रिप्शन 4 नवंबर को बंद होगा. वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 30 अक्टूबर को होगी.

Lenskart IPO : कौन-कौन बचेंगे अपनी हिस्सेदारी

इस इश्यू में दो हिस्से होंगे. कंपनी फ्रेश शेयर के जरिए 2,150 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जबकि बाकी हिस्सा ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) का रहेगा, जिसमें प्रमोटर और निवेशक अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे. ओएफएस में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी, सुमीत कापाही के साथ-साथ कई बड़े विदेशी निवेशक जैसे SoftBank (SVF II Lightbulb), Schroders Capital, Kedaara Capital, Alpha Wave Ventures भी हिस्सेदारी घटाएंगे.

Lenskart IPO : आईपीओ में किसके लिए कितना रिजर्व

कंपनी के आईपीओ में 75% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए, 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (HNIs) के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व बताया जा रहा है. अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक रहा तो Lenskart 10 नवंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होगी.

Lenskart IPO: आईपीओ से जुटाए गए फंड का कहां होगा इस्तेमाल?

कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए स्टोर खोलने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च करने और संभावित एक्विजिशन्स के लिए करेगी.

हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक, डीमार्ट के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने भी लेंसकार्ट में करीब 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

2008 में शुरू हुई यह कंपनी 2010 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च हुई थी और 2013 में दिल्ली में पहला रिटेल स्टोर खोला था. आज Lenskart भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करने वाली आईवियर कंपनियों में से एक है. कंपनी न सिर्फ मेट्रो और टियर-2 शहरों में मौजूद है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में भी अपना विस्तार कर चुकी है.